Von Günther Grosch

Weinheim. Wenn ihnen Eltern oder Großeltern die RNZ vom Mittwoch zeigen, werden vor allem die Kinder der „Tiger-Gruppe“ und der „Spielinsel“ im Katholischen Kindergarten St. Josef in Lützelsachsen große Augen machen. „Das ist doch unsere Erzieherin“, dürfte es da bei vielen der Mädchen und Buben heißen, wenn sie das Bild der neuen Blüten-Prinzessin Julia Krauth sehen.

Als „Julia I.“ besteigt die 22-Jährige am kommenden Samstag, 23. November, als 66. Prinzessin im sechs mal elften „Jubiläumsjahr“ der Karnevalsgesellschaft den Thron, um bis Aschermittwoch auch als gekrönte Stadtprinzessin das Zepter zu übernehmen. Spürbar „vorfreudige Aufregung“ herrschte beim Antrittsbesuch der RNZ bei der Prinzessin in spe auch im Hause von Papa und „Blüten-Vize“ Rüdiger, bei Mutter Brigitte, Bruder Daniel und Oma Doris.

Seit ihrem vierten Lebensjahr ist die künftige Blütenhoheit bereits bei den Karnevalisten aktiv, hat als Gardetänzerin alle Stationen von der Kadetten- über die Blütengarde bis hin zur Hofgarde durchlaufen und auch in der Showtanzgruppe für Furore gesorgt. „Oma Doris und Opa Georg haben mich von klein auf immer zu den Blüten-Veranstaltungen mitgenommen und den Fasnachtsfunken bei mir entzündet“, sagt sie. Und wischt sich beim Gedanken an ihren in der vergangenen Woche verstorbenen Großvater eine kleine Träne aus dem Augenwinkel.

Hoheitliche Vorerfahrungen machen es Julia leicht, vor Antritt ihrer Regentschaft kein allzugroßes Lampenfieber aufkommen zu lassen. Schon während der Kampagne 2008/09 war sie unter der damaligen Blütenprinzessin Kim Schneider „Kinderprinzessin“ und wollte „auch mal große Prinzessin werden“. Vor fünf Jahren repräsentierte die im Sternzeichen „Schütze“ geborene Julia als damals 17-Jährige gemeinsam mit Christine Guthier den Lützelsachsener Rebensaft: Sie stand als Winzerprinzessin der Winzerkönigin Bianca Bauder zur Seite.

Die Frage, auf was sie sich am meisten freut, beantwortet Julia wie aus der Pistole geschossen mit „auf den Eröffnungswalzer mit Papa“. Hinzu kommen der „Ball der Prinzessin“, die Teilnahme an unzähligen Fasnachts-Sitzungen und Empfängen, darunter das Treffen von bis zu 100 Prinzessinnen in der Salierhalle in Bad Dürkheim und der „Corso“ in Weinheims Partnerstadt Cavaillon.

Drei Prinzessinnenkleider – eines im Stil von Disneys „Cinderella“ und eines in dem der „Aurora“ aus „Dornröschen“ – hängen bereits seit einiger Zeit im Kleiderschrank von Julias Wohnung in der Weststadt, in die sie im Frühjahr mit ihrem Freund Jörg eingezogen ist. „Wie das Outfit des dritten Kleides aussieht, bleibt vorläufig ein Geheimnis“, sagt sie und lacht. Jörg habe mit Fasnacht bis jetzt zwar noch nicht viel am Hut gehabt, bedauert Julia. Aber das werde sich bis Aschermittwoch ändern, ist sie überzeugt. „Dritte im Bunde“ bei Julia und Jörg ist „Smiley“, ein mittlerweile 13 Wochen altes Findlingskätzchen, das mit dem Fläschchen aufgepäppelt wurde und inzwischen den Haushalt auf den Kopf stellt.

Lesen („in der Hauptsache leichte Literatur“) und Musik („alles was im Radio an Rock und Pop läuft“) bieten Julia ebenso Entspannung wie Treffen mit Freunden „und Tanzen als Hobby Nummer Eins“. Nicht zu kurz kommt das Kochen, „vor allem, seit ich einen Thermomix geschenkt bekommen habe“. Jamie Oliver zählt zu ihren Lieblingsköchen.

Nach ihrer Grundschulzeit in Lützelsachsen legte Julia vor fünf Jahren an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule die Mittlere Reife ab, absolvierte anschließend eine dreijährige Praxis-Integrierte Ausbildung (Pia) zur Erzieherin und ist inzwischen als Vollzeitkraft für 17 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren verantwortlich: die „Tigergruppe“.

Auf Julia abgefärbt hat der Beruf durch ihre Mutter, die hin und wieder als ebenfalls gelernte Erzieherin im Kindergarten einspringt, wenn „Not an der Frau“ ist. Auch Papa Rüdiger ist in Weinheim kein Unbekannter: Er widmet sich als selbstständiger Unternehmer dem Geschäft mit Putz- und Reinigungsmitteln sowie dem notwendigen Zubehör. Und was gibt Julia den Fasnachtern mit auf den Weg? „Ich freue mich über jeden, der mit mir und den Blüten die närrische Zeit genießt“. Darauf ein Dreifaches „Woinem Ahoi! Blüten Ahoi! Woinem Ahoi!“