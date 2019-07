Ladenburg. (skb) Der Jugendgemeinderat hat ein Umweltamt eingeführt. Dafür war in der ersten öffentlichen Sitzung des Gremiums eine Satzungsänderung nötig. In Zeiten von "Fridays for Future", da Jugendliche jeden Freitag für mehr Umwelt- und Klimaschutz demonstrieren, ist das neue Amt des Nachwuchsrates sicher konsequent. Vorsitzender Fabian Steigerwald nannte es eine "gute Sache". Steigerwald stellte in der Sitzung sein Amt zur Verfügung, da er diesem nach Beginn seines Dualen Studiums nicht mehr gerecht werden könne. Jule Walz wurde zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Von der Organisation eines Schüler-Mittagstischs hatte Lena Struve bereits bei der Kandidatenvorstellung gesprochen - und ihr Vorhaben nun erfolgreich in Angriff genommen. Von den angefragten Restaurants und Firmen hat bisher das Gasthaus "Zum Ochsen" eine Muster-Speisekarte mit beliebten und täglich wechselnden Gerichten zum Preis von jeweils 3,80 Euro vorgelegt.

Auch das "Da Vinci" habe Interesse signalisiert. Angedacht sei, so Struve, eventuell die ersten hundert Portionen zu bezuschussen, umgesetzt werden soll das Angebot aber erst im neuen Schuljahr.

Weitere Pläne des Gremiums: den "Unverpackt"-Laden mehr ins Bewusstsein von Jugendlichen rücken und sich in Schulklassen vorstellen. Mobil machen möchte der JGR in Sachen Shuttlebus zur Heddesheimer Eisbahn. "Aktuell gibt es so gut wie keine gute Anbindung", führte Nicolas Battige aus, und Elterntaxis "finden wir sowohl unter ökonomischen als auch ökologischen Aspekten nicht sinnvoll".

Daher habe das Gremium eine Umfrage an Schulen gestartet, um das Interesse auszuloten und werde in Gespräche gehen, auch in Hinblick auf die Finanzierung. Gleiches gilt für die Einrichtung eines sogenannten "Calisthenics-Parks", also eines Areals mit Fitness-Elementen wie Klimmzugstangen und festen Barren.

Bereits im Gemeinderat angesprochen wurde der Ersatz einer zweiten Bank am Hexenturm. Mit diesem Anliegen werde sich der neue Rat befassen, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz - es habe sich bereits abgezeichnet, dass hierzu durchaus Diskussionsbedarf bestehe. Ein Kompliment sprach das Stadtoberhaupt dafür aus, "an wie vielen Themen ihr schon in so kurzer Zeit dran seid", und signalisierte Unterstützung.

Schmutz bot außerdem an, bei Gemeinderatssitzungen künftig zwei Plätze für Mitglieder des Jugendgemeinderats zu reservieren. Bedenken seitens Grünen-Stadtrat Max Keller, ob die Verpflichtung für den Nachwuchs dadurch nicht zu groß werde, konnte Fabian Steigerwald zerstreuen: "Das Interesse ist sehr groß", bisher hätten Mitglieder des Jugend-Gremiums fast jede öffentliche Sitzung besucht.