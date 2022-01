Blumen und Ewige Lichter erinnerten am Donnerstagnachmittag an den jungen Mann, der auf furchtbare Weise ums Leben gekommen ist. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Die Petition steht erst seit Montagmittag im Internet. "Dann haben meine Mutter und ich den Link in den Sozialen Medien geteilt", sagt Celine Patzelt im RNZ-Gespräch: "Schon nach wenigen Stunden hatten sich 600 Menschen angeschlossen." Am Dienstagabend um 19.10 Uhr hatten sich bereits über 3100 Unterzeichner mit der jungen Weinheimerin und ihren Forderungen solidarisiert. Die Adressaten der Petition auf der Kampagnenplattform www.change.org sind unter anderen OB Manuel Just und RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek.

In dem Forderungskatalog verlangen Patzelt und ihre Unterstützer, dass die Verantwortlichen in Weinheim beschrankte Bahnübergänge einrichten. Wo es diese noch nicht gibt – etwa an den Bahnübergängen in der Nordstadt –, will Patzelt zudem akustische und optische Warnsignale. "Mehrere Hundert Personen, Fahrradfahrer und Kinder überqueren den Übergang zwischen Stahlbadstraße und Multring täglich", so der weitere Petitionstext. Durch den Tod eines 18-Jährigen sollte der Stadt sowie der RNV und weiteren Verantwortlichen für den Öffentlichen Nahverkehr eigentlich klar sein, "dass unbeschrankte Bahnübergänge nicht mehr zeitgemäß sind und eine dauerhafte Gefahr darstellen". Dies betreffe auch zwei Bahnübergänge der Weschnitztalbahn in der Nordstadt, wo weder ein optisches (Warnlicht), physisches (Schranken) noch akustisches (Warnton) Warnsignal vorhanden sind. "Diese Bahnübergänge liegen direkt hinter Kurven, was es schwer möglich macht, den Bereich einzusehen."

"Ich kannte den Verunglückten nicht", so Patzelt gegenüber der RNZ. "Aber ich bin die beste Freundin einer Cousine von ihm. Deshalb bekomme ich mit, was in der Familie geschieht." Letztlich fiel die Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen: "Ich habe es einfach probieren wollen", so die Nordstädterin. "Die Bahnübergänge im Norden der Stadt kenne ich. Schon allein, weil meine Eltern mir als Kind eingeschärft haben, dass ich dort nicht hin soll."

Sie habe trotzdem nicht damit gerechnet, dass sie so große Resonanz erzeugen kann. "Ich habe mitbekommen, dass Weinheimer unterschrieben haben, die sich ebenfalls um ihre Kinder sorgen." Einige Unterschriften kamen sogar aus Spanien, wo der tödlich verunglückte 18-Jährige Verwandte hatte. Natürlich hat auch Patzelt mitbekommen, dass die Stadt den Übergang an der Stahlbadstraße am Dienstag gesperrt hat. Pressesprecher Roland Kern hat es ihr persönlich mitgeteilt. "Ich weiß nicht, ob das eine dauerhafte Lösung wäre", sagt sie dazu. Langfristig sinnvoll ist aus ihrer Sicht ein Übergang mit Schranken. "Licht- und Tonsignale gibt es hier zwar, aber das reicht nicht aus. Der Übergang wird von Jungen, Alten, aber auch Grundschülern genutzt." Ihr nächster Schritt wäre gewesen, die Petition samt Unterschriften und Kommentaren an OB Just zu übergeben. Der hat aber nun reagiert, sogar aus dem Urlaub heraus.

Die Webseite www.change.org wird von einem gleichnamigen Verein getragen, der in Berlin sitzt. Nach Angaben eines Sprechers pflegt er das urdemokratische Instrument der Petition, wobei die Aktiven dieses weiter fassen, als es die formalen Kriterien von Landtagen und Bundestag vorsehen. "Die Forderung aus Weinheim ist ein klassischer Fall", so der Sprecher: "Bürger wenden sich mit einem Anliegen an Entscheidungsträger, unterschreiben und können ihre Motive über die Kommentarfunktion öffentlich machen."

Hassreden und Falschnachrichten sind nicht willkommen, sehr wohl aber Appelle, die eine demokratische Haltung zum Ausdruck bringen. So gibt es derzeit viele Texte, in denen sich Menschen zu den demokratischen Institutionen und einer solidarischen Coronapolitik bekennen.