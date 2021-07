Hemsbach. (RNZ) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wird am kommenden Sonntag, 11. Juli, eine "To-Go-Impfaktion" am Wiesensee an der Alla-Hopp-Anlage in Hemsbach anbieten. Geimpft wird das Vakzin von Johnson & Johnson. Zwischen 10.30 und 15.30 Uhr kann jeder ab 18 Jahren ohne Terminvereinbarung dort vorbeikommen.