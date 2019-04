Ilvesheim. (pol/van) Weil er am 8. April in der Abstellkammer eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße ein Feuer gelegt haben soll, sitzt ein 24-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das berichten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Freitag.

In dem Mehrfamilienhaus befindet sich nach Angaben der Beamten im Erdgeschoss ein Seniorenheim, in dem sich über 50 Personen aufhielten, als das Feuer ausbrach. Ermittlungen ergaben, dass die Abstellkammer mit Gegenständen voll gestellt war. Diese sollten offenbar Feuer fangen und das ganze Gebäude in Brand setzen. Aufgrund des entstandenen Rauchs schlugen am 8. April die dortigen Rauchmelder Alarm. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Es entstand lediglich ein Sachschaden von 5000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten schließlich zu dem 24-Jährigen, der ein Geständnis ablegte. Der Mann sitzt nun in Haft.