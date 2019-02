Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor 20 Jahren wurde die Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IGBCE) aus der Taufe gehoben. Die Gründungsmitglieder wählten Bernd Schuhmacher zum Vorsitzenden. Bis heute trägt der langjährige Betriebsratsvorsitzende eines örtlichen Chemieunternehmens die Verantwortung für die Ortsgruppe. Schuhmacher (67) weiß, dass der 20. Geburtstag kein klassisches Jubiläum ist. "Aber man sollte die Feste feiern, wie sie fallen", sagt er im Gewerkschaftsbüro in der Cronberger Gasse. Und gefeiert werden soll in diesem Jahr, auch ein Festakt ist geplant. Darüber soll aber erst noch in der Führungsmannschaft gesprochen werden.

An den Wänden im Gewerkschaftsbüro hängen Plakate, die zeigen, wie aktiv die Führungsmannschaft der IGBCE-Ortsgruppe in den vergangenen Jahren war. Hochkarätige Referenten wie der SPD-Sozialpolitiker Rudolf Dreßler waren hier schon zu Gast. "Bernd Schuhmacher ist das Herz der Ortsgruppe. Was er und seine Vorstandsmitglieder hier in Ladenburg auf die Beine stellen, verdient höchsten Respekt", lobt die Gewerkschaftssekretärin des Bezirks Mannheim, Marlis Mergenthal.

Dabei ist auch die IGBCE-Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar in den vergangenen Jahren geschrumpft. Gab es im Gründungsjahr noch über 1000 Beitragszahler, sind es derzeit 800. Das liegt auch am gesellschaftlichen Wandel. Vor 20 Jahren produzierten die Konzerne noch in Deutschland und schätzten die Expertise der Facharbeiter.

Mittlerweile sei die soziale Verantwortung, die Unternehmen tragen sollten, jedoch ein Stück weit verloren gegangen, so Schuhmacher. Ein aktuelles Beispiel dafür sei der Umzug von Reckitt Benckiser nach Polen. Obwohl im Ladenburger Werk schwarze Zahlen geschrieben wurden, wurde es 2015 geschlossen. 270 Mitarbeiter verloren ihren Job und die Stadt ihren wichtigsten Gewerbesteuerzahler.

Schuhmacher kennt viele solcher Fälle. Sie sind einer der Gründe, warum er sich bei der Gewerkschaft engagiert. Noch heute gelten die Ziele der vor 20 Jahren gegründeten Ortsgruppe. Die Gewerkschaft sollte nicht nur in den Betrieben agieren, sondern auch im gesellschaftlichen Bewusstsein eine Rolle spielen. Das Motto "Gewerkschaft lebt", das zum Jubiläum ausgewählt wurde, findet Schuhmacher daher besonders passend. "Unsere Mitglieder treffen sich gerne außerhalb der Betriebe und feiern auch zusammen. Die Jahresausflüge sind daher immer ausgebucht." Zudem bietet die Ortsgruppe Informationsveranstaltungen und Schulungen an, die auch Nichtmitglieder nutzen können. Am letzten Mittwoch im Monat finden die Rentenberatungen im Gewerkschaftsbüro statt. Auch arbeitsrechtliche Informationen sind für viele Arbeitnehmer wichtig. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Sebastian Schuhmacher, ist quasi der Hausreferent der Ortsgruppe. Am 18. März berät der Anwalt zum Thema "Fehler machen - Schaden zahlen?".

Auch die IGBCE-Vorträge hatten in den vergangenen Jahren guten Zuspruch. Im Jubiläumsjahr konnte der Grundsatzreferent der SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, Nils Heisterhagen, für einen Vortrag gewonnen werden. Am 21. Februar referiert er zu "Warum Deutschland einen linken Realismus braucht".

Auch die Kleinkunstszene wird von der Ortsgruppe bereichert. Das Kabarett Dusche aus Mannheim ist regelmäßig zu Gast, das nächste Mal am 18. April um 20 Uhr. Dann sind alle in den Domhof eingeladen, die mehr über "Die Schicksalsjahre einer Kanzlerin" wissen wollen.

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Schuhmacher übrigens eines gemein. Auch der Vorsitzende der Ortsgruppe will jetzt kürzer treten. "Beim 25-jährigen Jubiläum möchte ich nicht mehr Vorsitzender sein", sagt er. Dann will er sich dem "Förderverein Solidarität" widmen, den er vor fünf Jahren gegründet hat.