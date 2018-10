Weinheim. (web) Obwohl die Meinungen zu einem möglichen Hotelneubau am Weinheimer Bahnhof nach wie vor weit auseinandergehen, reden sie wieder miteinander: die Hotelbetreiber auf der einen und die Vertreter von Verwaltung und Wirtschaft auf der anderen Seite. Auf Einladung der Stadt - konkret: von Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann und Pressesprecher Roland Kern - trafen sich jetzt Hoteliers und Wirtschaftsvertreter. Es sollen fruchtbare Gespräche gewesen sein, berichten beide Seiten übereinstimmend.

Die Gesprächsrunde bildete den Anschluss zu einem weiteren Treffen, bei dem sich Weinheims Tourismuschefin Maria Zimmermann mit Vertretern der Hotelbranche an einen Runden Tisch gesetzt hatte. Damals war dem einen oder anderen Hotelier allerdings sauer aufgestoßen, dass die Stadt den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom April diesen Jahres ausgeklammert hatte.

Bekanntlich hatten die Räte im Frühjahr mehrheitlich beschlossen, Planungen für ein Drei-Sterne-Hotel am Bahnhof zu unterstützen. Bereits im Sommer 2017 hatte der Gemeinderat dem damals noch ebenfalls möglichen Hotel-Standort auf den Tennisplätzen im Stadtgarten eine überaus deutliche Abfuhr erteilt.

Mit dem Standort auf einem heutigen Freudenberg-Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs hatten sich die Fraktionen letzten Endes anfreunden können; allerdings nur unter der Bedingung, dass die eingesessenen Hoteliers in die Planungen zu künftigen Bettenangeboten einbezogen werden. Hintergrund: Die Sichtweisen auf das Thema sind grundverschieden. Einigen Unternehmen reicht das heutige Hotel-Angebot in Weinheim nicht aus, während viele Hoteliers schon heute eine zu geringe Auslastung beklagen.

So haben das Amt für Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Wirtschaftsförderung zugesichert, Konzepte zu erarbeiten, um mehr Übernachtungen in der Stadt zu halten - geschäftliche wie touristische. Mehrere bekannte Hoteliers nahmen am letzten Treffen mit Stuhrmann und Kern teil. Und es hätten noch mehr werden können. Doch einige Betriebschefs mussten dem Treffen aus persönlichen (nicht etwa inhaltlichen) Gründen fernbleiben, wie die RNZ erfuhr.

Letztlich gab es für die Teilnehmer durchaus Neuigkeiten: So war nicht jedem bewusst, dass im NH-Hotel gerade eine Vier-Sterne-Klassifizierung stattgefunden hat oder dass es in der Fuchs’schen Mühle einen Wellness-Bereich gibt. Geplant ist nun, dass die Hoteliers im Frühjahr 2019 beim Mittagstreff von Verwaltung und Wirtschaft erscheinen und dabei sich und ihre Angebote für Geschäftsreisende vorstellen. Daraus könne auch eine Broschüre entstehen, die Unternehmen künftig bei der Zimmersuche in Weinheim hilft, teilt die Stadt mit.

Bei dem Runden Tisch mit Touri-Chefin Zimmermann ging es dagegen darum, Ideen für touristische Angebote auszutauschen und Weinheim-Gästen gemeinsame Angebote zu unterbreiten.