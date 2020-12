Von Axel Sturm

Ladenburg. Ein heißer Kräutertee in der kalten Jahreszeit ist gesund und wohltuend. Melisse, Pfefferminze, Salbei, aber auch Kornblume und Amarant sind besonders geeignet für Teemischungen. Pfiffige Teekombinationen aus eigener Herstellung bietet auch der Hofladen Linnenbach in Neubotzheim an. Hier verkaufen Hofladen-Chefin Christel Linnenbach und ihr Sohn, Agrarmeister Steffen Linnenbach, auch selbst hergestellte Gewürzsalze, die selbst Spitzengastronomen aus der Region gerne verwenden.

> Was gibt es hier? Den Linnenbachs ist es wichtig, selbst erzeugte Produkte in ihrem Hofladen zu vermarkten. Die Auswahl ist groß und bietet einen Großteil des täglichen Bedarfs. Die Kräuter für die Teemischungen werden ebenso selbst angebaut wie Obst und Gemüse, das Christel Linnenbach auch von Handschuhsheimer Landwirtschaftsbetrieben bezieht. Die Äpfel kommen vom Obsthof Stein aus Großsachsen. Riesig ist die Auswahl an Dosenwurst und vakuumiertem Schweinefleisch – von Bratenstücken und Schnitzeln bis hin zu Bratwürsten. Die Schweinezucht von Steffen Linnenbach ist ein weiteres Standbein des Betriebs neben dem Hofladen. Der Landwirt legt Wert darauf, dass seine Tiere im kleinen Schlachthof Brenzbach im Odenwald möglichst stressfrei geschlachtet werden.

> Was ist das Besondere? Lebensmittel aus industrieller Produktion oder Verarbeitung sind im Hofladen der Linnenbachs nicht zu finden. Erdbeeren im Winter oder exotische Früchte gehören jedenfalls nicht zur Philosophie. Dafür setzen die Hofladenbetreiber konsequent auf saisonale Produkte. In der Kürbiszeit werden nicht nur die unterschiedlichsten Sorten verkauft, sondern die "Küchenchefin" stellt sich selbst gerne an den Herd, um Kürbissuppe für ihren Hofladen zuzubereiten. Auch selbst eingekochte Marmelade von Christel Linnenbach verkauft sich immer gut. Die Kunden schätzen überdies den selbst angesetzten Himbeeressig sowie Holunder- und Melissensirup aus eigener Herstellung.

Auch mit dem Ladenburger Weingut Rosenhof von Winzer Matthias Schmidt pflegt der Hofladen guten Kontakt. So ist dessen "Weihnachtsmarkt-Glühwein" derzeit im Sortiment zu finden. Dieser würde mit Sicherheit auch ausgeschenkt, wenn es wie immer den gut sortierten Weihnachtsmarkt des Hofladens geben würde. Aber wegen Corona müssen Christel und Steffen Linnenbach darauf verzichten. In ihrem Hofladen kann die Abstandsregel eingehalten werden. Zudem wird der Verkaufsraum regelmäßig gelüftet, und auch Weihnachtsatmosphäre müssen die Kunden nicht ganz missen. Denn die Linnenbachs bieten derzeit auch Weihnachtsgestecke, Christrosen und zur Weihnachtszeit passende Pflanzen in großer Auswahl an.

> Die Geschichte des Hofladens. Den Grundstein für die Direktvermarktung legte bereits in den 1980er Jahren die damalige Hofbesitzerin, Anna Linnenbach. "Die Oma hatte die Idee, die Milch unserer Kühe und die Eier unserer Hühner direkt zu verkaufen", erinnert sich ihre Schwiegertochter Christel Linnenbach. Damals waren Landwirtschaftsbetriebe in Neubotzheim noch Allrounder. Heute hat sich ihr Sohn, der auch als Vorsitzender des Ladenburger Bauernverbands bekannt ist, spezialisiert. Neben der Schweinezucht baut er vor allem Getreide, Mais und Kürbisse an.

Der Hofladen entwickelte sich ab den 1990er Jahren zu einem festen Standbein, der für das wirtschaftliche Überleben des Betriebs wichtig ist. 2007 trafen Christel und Rolf Linnenbach eine zukunftsweisende Entscheidung und bauten den ehemaligen Kuhstall zum Hofladen um. Ende jenes Jahres wurde der neue Verkaufsraum eingeweiht, in dem nun nichts mehr an die vorherige Nutzung erinnerte. Rolf Linnenbach konnte sich allerdings nur noch drei Jahre lang an der positiven Entwicklung des Hofladens erfreuen. Viel zu früh verstarb der Landwirt an einer heimtückischen Krankheit. Christel Linnenbach und ihr Sohn stellten sich der Situation. Und mit dem jüngsten Linnenbach-Spross, dem 14 Monate alten Paul, ist vielleicht die nächste Landwirts-Generation schon geboren. Pauls Lieblingsspielzeug ist jedenfalls schon mal sein Traktor, berichtet seine Mutter, Nadja Linnenbach, stolz. Auch sie unterstützt ihre Schwiegermutter im Hofladen.

> Und was gibt es noch? Im Sommer hat der Hof einen großen Außenbereich vor dem Hofladen; hier werden Garten- und Balkonpflanzen angeboten und zum Beispiel auch Blumenerde. Wer die schweren Säcke nicht selbst ins Auto hieven kann, der bekommt dabei Hilfe.

> Anfahrt und Öffnungszeiten.Der Aussiedlerhof liegt an der Alten Römerstraße zwischen der Ladenburger Südstadt und Dossenheim-Schwabenheim. Der Hofladen Linnenbach ist am Grundstück 1 zu finden. Weiter Infos unter www.bauernhof-linnenbach.de. Öffnungszeiten: von März bis Oktober, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr; von November bis Februar, dienstags bis samstags von 9 bis 18 Uhr.