Hirschberg-Großsachsen. (nip) Der Duft von frischgebackenem Kuchen und Brot liegt in der Luft, wenn man den großen Hofladen auf dem Obsthof Bitzel betritt. Tatsächlich sind die Backwaren, die großen leckeren Kuchenstücke vom Blech und die Holzofenbrote, nur eines von mehreren Markenzeichen des Betriebes von Karl-Jürgen und Nina Bitzel.

Serie: Hofläden

> Was gibt es hier?

"Wir sind für unsere Äpfel bekannt, das ist unser Ursprungsprodukt und davon haben wir mehr als 20 Sorten, auch ganzjährig", sagt Nina Bitzel. Jeder Apfel wird zum optimalen Reifezeitpunkt verkauft, täglich wird Apfelsaft frisch gepresst, der das Angebot an Säften dominiert. Und klar, Äpfel stecken auch im prickelnden Bitzel-Secco.

Die Bäckerei ist das zweite Standbein der Bitzels mit täglich frischem Holzofenbrot und dem nicht minder beliebten "Bitzel-Eck", ein reines Schrotbrot ohne Hefe. Aus der "Sündenbackstube" kommen, neben den Kuchen und Torten wie zu Omas Zeiten, auch weihnachtliches Gebäck, Stollen und Lebkuchen. Die Marmeladen sind hausgemacht, das Gemüse, beispielsweise der knackige Feldsalat, kommen von regionalen Erzeugern. Nicht so die Kürbisse, die im eigenen Anbau in großer Sortenauswahl wachsen. Wild gibt es ebenfalls, denn Karl-Jürgen Bitzel hält eine der Jagdpachten in Hirschberg. Wildschwein und Reh werden unter anderem küchenfertig zu Gulasch und Ragout verarbeitet oder auch zu Dosenwurst, Salami und Leberpasteten.

"Alles, was man aus Wild eben zubereiten kann", meint Nina Bitzel. Mit dem gelernten Koch und Verkaufsleiter Stefan Götz hat sie hier den perfekten Mitarbeiter für Kundenfragen und um das Kochen mit Wild an ihrer Seite. Die Teigwaren und die Maultaschen werden eigens für Bitzel produziert. Wer Ideen für ein Geschenk oder einen Geschenkkorb sucht, wird hier auf jeden Fall problemlos fündig.

> Was ist das Besondere?

"Wir leben unseren Slogan ‚ein Bitzel besser‘", betont Nina Bitzel. Ihr Mann ist Betriebsleiter, Bäcker- und Gärtnermeister – die perfekte Kombination für die beiden Standbeine des Obsthofs. Aktuell und coronabedingt ist es derzeit so, dass im Hofladen sehr viel Platz ist, denn das Panorama-Café wich einer größeren Verkaufsfläche. Für die Kundschaft im Hofladen ist das von Vorteil; doch das vor zehn Jahren umgebaute und erweiterte Café wird im neuerlichen Lockdown als beliebtes Ausflugsziel über die Region hinaus schmerzlich vermisst.

> Die Geschichte des Hofladens

In den 1980er Jahren stellten Birgit und Karl Bitzel fest, dass immer mehr Verbraucher direkt auf dem Hof einkaufen wollten. So eröffneten sie 1981 einen ersten Hofladen mit einer Verkaufsfläche von 15 Quadratmetern. Im Jahr 2011 kehrte der heutige Betriebsleiter Karl-Jürgen Bitzel von seinen Auslandspraktika in Neuseeland und Australien mit der Idee einer Kürbisausstellung nach Großsachsen zurück. Die Hirschberger Kürbistage entwickelten sich zu einem Publikumsmagnet, der jährlich mehr als 10.000 Besucher auf den Hof lockte. In logischer Folge musste der Hofladen stetig modernisiert werden. Nach dem Kürbisboom reifte bei Bitzels die nächste Idee mit eigenem Holzofenbrot und dem Ausbau zum Panorama-Café.

> Öffnungszeiten

Der Hofladen und üblicherweise auch das Café in der Lobdengaustraße 22 in Großsachsen, haben ganzjährig geöffnet von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr. Aktuell ist der Obsthof Bitzel noch bis zum 10. Januar geschlossen.

> Anfahrt

Über die Lobdengaustraße in Großsachsen am Hotel Krone abbiegen, dann immer geradeaus weiterfahren bis zum Werbezaun am Obsthof Bitzel.