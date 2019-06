Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Hitze setzt nicht nur den Menschen zu, auch die Bäume haben bei hohen Temperaturen viel Durst. Damit die schattenspendenden Pflanzen auf der Ladenburger Gemarkung bei den hohen Temperaturen und ausbleibendem Regen keinen Schaden nehmen, hat die Stadtverwaltung einen Aufruf gestartet. "Gebt den Bäumen Wasser" ist das Motto der Bewässerungsaktion, an der sich möglichst viele Bürger beteiligen sollen. Die Stadt hat zudem Gartenbauunternehmen und den Bauhof beauftragt, die Bäume an den Straßen zu wässern.

Auch die Freiwillige Feuerwehr beteiligt sich am Aufruf. Der 2600-Liter-Tank des Tanklöschfahrzeugs wird in den Abendstunden immer wieder mit Wasser befüllt, um den Bäumen Abhilfe zu schaffen. Zuständig dafür ist der stellvertretende Kommandant Markus Wolf. "Die Verwaltung schickt uns täglich einen Bewässerungsplan, den wir dann abarbeiten", berichtete Wolf, als er mit seinem Team die Bäume in der Altstadt und am Neckartorplatz mit Wasser versorgte. Bereits am Nachmittag war ein Trupp im Gewerbegebiet Hohe Straße tätig, auch die jungen Bäume an der Alten Römerstraße erhielten Wasser. Alle Kameraden, die nach der Arbeit Zeit haben, beteiligen sich an dem Unterfangen, das für die Pflanzen äußerst wichtig ist. Denn Bäume wachsen langsam und können bei Wassermangel in ihrer Entwicklung gefährdet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr fährt meist in den Abendstunden raus, um den Bäumen mit Wasser zu helfen. Jeden Tag erhält sie von der Stadt einen Bewässerungsplan.

Die Jugendfeuerwehr wird am morgigen Samstag ihren Teil dazu beitragen, dass es in Ladenburg grün bleibt. Die Festwiese ist ein besonderer Schwachpunkt, denn bei extremer Hitze trocknet das Gras schnell aus und die Wiese wird braun. Vor drei Jahren hatte der Gemeinderat an dieser Stelle aus Kostengründen die Verlegung einer Bewässerungsanlage abgelehnt. Jetzt übernehmen das eben die Nachwuchskräfte der Feuerwehr. "Das macht den Jungs und Mädchen einen Riesenspaß", sagte Wolf, der viele Jahre in der Jugendwehr Verantwortung trug.

Auch die Bürger stehen dem Aufruf der Verwaltung aufgeschlossen gegenüber. Stephan und Isolde Himmler wohnen seit 2004 in der Trajanstraße. Sie wollen es nicht nur in ihrem eigenen Garten schön haben, sondern auch vor ihrem Haus. Hier steht ein Baum gepflanzt, um den sich Himmlers auch ohne Aufruf der Verwaltung kümmern. Die Bewässerung sei aber gar nicht so einfach, sagen sie. Weil die Steinumrandung des Baums undicht ist, läuft das Wasser in großen Mengen auf die Straße. "Irgendwie schaffen wir es aber doch, dass der Baum genügend Wasser bekommt", sagt der einstige Rathaus-Hausmeister.

Himmlers lieben Ladenburg und daher kümmern sie sich gerne um die Begrünung des öffentlichen Raums. In jedem Frühjahr kaufen sie Pflanzen, die sie in den Bereich um den Baum setzen. "Es macht uns Freude, außerdem ist es ein Akt von bürgerlichem Engagement", sagte Stephan Himmler.

Früher haben Himmlers sogar die Blumenkübel auf der Trajanstraße gepflegt, die von der Verwaltung aufgestellt wurden, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu reduzieren. In den zurückliegenden Jahren ist die Trajanstraße aber zur Rennstrecke geworden. Kaum jemand hält sich an die vorgegebenen 30 Kilometer pro Stunde. "Als ich mit meinem Wasserschlauch auf die Straße ging, um zu gießen, hat mich vor zwei Jahren ein Autofahrer beleidigt. Er sagte, ich solle gefälligst auf den Verkehr achten und eine gelbe Warnweste anziehen", sagte Himmler. Seitdem pflegt er die Pflanzkübel nicht mehr.

Auch der ehemalige Grundschullehrer Otto Barth kümmert sich vor seinem Haus in der Trajanstraße um das öffentliche Grün. An der Bushaltestelle hat er einen kleinen Ziergarten angelegt, den er regelmäßig mit Wasser versorgt. Darüber freut sich auch der Schnurbaum. Eigentlich ist Barth nicht begeistert von dieser Baumart, die in der Blütezeit extrem viel Blütenstaub abwirft. Autos, Straße und Gehwege sind dann mit einer gelben Schicht überzogen. Und wenn der Schnurbaum seine Früchte abwirft, kommt Barth gar nicht mehr hinterher, den Gehweg sauber zu halten.

Er würde sich freuen, wenn die Stadtverwaltung Säcke zur Entsorgung von Blättern und Früchten verteilen würde. Bisher tat sie das nicht. Trotzdem bewässert Barth den Pflanzbereich gerne, denn auch er fühlt sich besser, wenn er aus dem Haus tritt und auf einen gepflegten Pflanzbereich blickt. Bäume gehörten nun mal an den Straßenrand, sagte Barth. Auch wenn es nicht unbedingt Schnurbäume sein müssten.