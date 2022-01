Von Annette Steininger

Hirschberg/Weinheim. Mit dem verheißungsvollen Titel "Neustart" ist das neue 84 Seiten starke Programm der Volkshochschule Badische Bergstraße – von Januar bis Juni – überschrieben, das die VHS am Donnerstag erstmals in Hirschberg und nicht in Weinheim vorstellte. Ein Ausdruck der Wertschätzung für die Außenstellen, wie Christina Ricca erläuterte, denn dort habe man das Ohr nah am Bürger. Das hörte Bürgermeister Ralf Gänshirt gern. Er hob die Bedeutung der VHS und deren Vielfalt im Angebot "für ein lebenslanges Lernen" hervor.

Den Titel "Neustart" habe die VHS gewählt, um zu signalisieren, dass das Team und sie bei allen Herausforderungen durch die Pandemie wie dem ständigen Umplanen nach vorne blicken wollen. "Wir haben jetzt eine gewisse Routine", meinte sie schmunzelnd.

> Jubiläen: Die VHS in Weinheim hätte 2021 ihr 75-jähriges Bestehen feiern können, und vor 45 Jahren, am 1. Januar 1977, wurden die VHS-Außenstellen Hirschberg, Hemsbach und Laudenbach eingerichtet. Gefeiert wurde und wird pandemiebedingt erst mal noch nicht.

> In Präsenz oder online?: "Wir versuchen, so weit wie möglich Präsenzangebote zu machen", betonte die Leiterin. Bei diesen werden die Kurse verkleinert, weshalb die VHS mehrere Angebote macht, auch über den Tag verteilt. Gleichwohl gibt es einige Hybridkurse; die Volkshochschule hat technisch aufgerüstet. Auch ist es möglich, ein Tablet bei der VHS auszuleihen, wenn man daheim nicht über die entsprechende Ausstattung verfügt. Von 472 Angeboten sind 54 reine Online-Veranstaltungen. Vor allem in den Bereichen Sprache, Berufe und Gesundheit seien die Online-Angebote geschätzt, erläuterte Ricca.

> Die Umfrage: Im VHS-Heft befindet sich auf Seite 14 eine Umfrage. Damit wolle die Volkshochschule im Gespräch mit den Kunden bleiben. Man kann auch online teilnehmen: www.vhs-bb.de/informationen/umfrage-infoweg-2021.

> Die finanzielle Situation: In einer der letzten Gemeinderatssitzungen hatte Alexander May (FW) die steigenden Zuschüsse der VHS kritisiert. Darauf angesprochen sagte Ricca, dass sie sich wünsche, die Zuschüsse würden nicht weiter steigen, aber sicher sagen könne sie das angesichts der unsicheren pandemischen Lage nicht. "Die mehrmonatige Betriebsuntersagung war schon hart", erinnert Ricca an die schwierigen Zeiten durch Corona. Weil die VHS aber zuvor gut gewirtschaftet hätte, sei das Defizit verhältnismäßig klein ausgefallen. Über 75 Prozent finanziere sich durch die Teilnehmerbeiträge, 20 Prozent durch die Kommunen, und der Rest komme vom Land. Zuschüsse von Letzterem würden nur auf tatsächlich stattgefundene Unterrichtsstunden gezahlt. Gänshirt betonte an dieser Stelle, dass VHS und Musikschule gut wirtschaften würden.

> Die Angebote: Ricca wies auf vielfältige Angebote hin wie den Kurs "Mosaik-Impressionen" oder auch "Yoga in der Mittagspause". Im Deutsch-Bereich bietet die VHS 77 Kurse an mit sage und schreibe 11.602 Unterrichtsstunden. Am stärksten nachgefragt bei anderen Sprachen sind Italienisch auf Platz eins, gefolgt von Spanisch, Englisch und Französisch. In Kooperation mit dem Jugendamt des Kreises bietet die VHS auch eine Qualifizierung von Tagespflegepersonen an. Da es im nächsten Kurs nur zwölf Plätze gibt, empfahl Ricca Interessierten, sich schnell anzumelden. Zum breiten Angebot gehören auch Kurse zur beruflichen Weiterbildung.

> Welches Angebot die VHS-Leiterin selbst wahrnimmt: Begeistert ist Ricca von einem Angebot in Hemsbach: Eselwanderungen. Die VHS-Leiterin kannte bislang nur das Führen von Pferden für Führungskräfte. Daher wollte sie wissen, was bei Eseln anders ist. Das Pferd müsse man dominieren, mit dem Esel auf Augenhöhe kommunizieren, erklärte die Kursleiterin.

Info: Kurse und Angebote werden unter www.vhs-bb.de ständig aktualisiert und ergänzt.