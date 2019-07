Hirschberg/Heddesheim. (RNZ/mün) Keine Meldung über die Warn-App Katwarn - keine Meldung über die Warn-App Nina. Die Menschen in Hirschberg und Heddesheim hatten am Samstagmorgen über Stunden keinen Strom. Und niemand informierte sie. Das berichten Leser an die RNZ-Onlineredaktion.

Wie die Stadtwerke Viernheim mittlerweile auf Nachfrage erklärten, war der Strom zwischen 10.35 und 13.30 Uhr in Leutershausen, Großsachsen und Heddesheim weg. Nach ersten Angaben hat es Probleme in einem Relais in einer größeren Station gegeben.

Zuletzt hatte Anfang Juni ein so genannter "Erdschluss" dafür gesorgt, dass beide Gemeinden ohne Energieversorgung waren.

Update: Sonntag, 28. Juli 2019, 15.55 Uhr