Hirschberg/Heddesheim. (ans) Die gute Nachricht kommt zum Wochenende: Das Abkochgebot des Trinkwassers in Heddesheim und Hirschberg ist aufgehoben. Seit 15. Juli galt dieses, weil eine Belastung mit Escherichia Coli, also E.coli-Bakterien, festgestellt wurde, die unter anderem Durchfall und Erbrechen auslösen können.

"Durch die Chlorierung des Trinkwassers konnten mittlerweile dauerhaft stabile Chlorkonzentrationen in den Trinkwassernetzen der Gemeinden Heddesheim und Hirschberg erreicht werden", teilte der Zweckverband Gruppenwasser am späten Donnerstagabend mit.

Die aktuellen Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen an allen Probestellen hätten keine Belastungen mehr mit Coliformen Keimen und Escherichia Coli gezeigt.

Allerdings müsse bis auf Weiteres gechlort werden, wie Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage sagte. So dauere es eine Weile, bis das Chlor in alle Ritzen des Netzes gedrungen sei. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wird über das Ende der Chlorung entscheiden. Wann dies sein wird, könne man jetzt noch nicht sagen. Also ist für Chlorallergiker weiter Vorsicht geboten. Auch für Aquarien darf das Wasser nach wie vor nicht verwendet werden.

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße konnte laut Schriftführer Jürgen Beck lokalisieren, wo die Keimkonzentration am höchsten war: nämlich am Wasserwerk. Hinsichtlich der Ursache gebe es eine Vermutung, aber diese müsse noch verifiziert und spezifiziert werden, bevor man damit an die Öffentlichkeit gehen könne.