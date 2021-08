Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Es sind nicht nur Aquarell-, Öl- und Acrylmalereien, die im Rahmen der Ausstellung "Hoffnung" von 19 Hirschberger Malern von 18. September bis 2. Oktober zu sehen sein werden. Hans-Gerhard Wind beispielsweise bevorzugt Zeichnungen mit dem Bleistift. Dabei verwendet er verschiedene Bleistiftstärken von tiefschwarzem 6 H bis zum eher helleren Grau und sehr harten 12 B. Durch die Schattierungen entstehen sehr realitätsnahe Schwarz-Weiß-Bilder, die auf den ersten Blick wie Fotografien wirken.

HIRSCHBERGER MALER

Geboren wurde Wind in Heddesheim. Dem dortigen Kunstverein blieb er auch sein Leben lang treu und ist dort mittlerweile Schriftführer, auch wenn es ihn in eine andere Ecke der Region verschlug. Doch dazu später mehr. Die Schule besuchte er in Heddesheim und machte danach, dem Willen seiner Eltern folgend, eine Verwaltungslehre in Weinheim. Schon in der Grundschule "musste der Lehrer mir manchmal den Stift wegnehmen, damit ich aufhöre zu zeichnen", berichtet er verschmitzt.

Als 20-Jähriger wollte er, wie er ironisch sagt "in die große weite Welt und wohne seitdem in Großsachsen". Zwei Tage nach Abschluss der Verwaltungslehre, die nie sein eigener Wunsch war, bewarb er sich an der Mannheimer Kunstakademie, wo er sofort genommen wurde: "Ich musste raus aus diesen Zwängen und wollte in die künstlerische Freiheit." Über das Studium ist er rückblickend sehr froh, da er den Umgang mit verschiedenen Materialien kennenlernte.

Aus reinem Interesse bewarb er sich für ein Volontariat im Maler-Atelier des Mannheimer Nationaltheaters, wo er ebenfalls die Stelle ergatterte. Das war nicht ganz leicht, denn "da musste man jeden Tag um Punkt 8 Uhr kreativ sein." Auch heute noch ist es aber eher die freie Zeit, die ihn zum Malen anregt. Als ihn der damalige Technikdirektor dann mit Bühne und Technik in Berührung brachte "war das der absolute Hammer". Er setzte also noch einen Meister für Veranstaltungstechnik und auch noch den "Beleuchtungsmeister" obendrauf. Kurz darauf übernahm er die Gesamtleitung der Mannheimer Oper, die er 40 Jahre lang innehaben sollte. Hier leitete er die Organisation von zahlreichen Produktionen in In- und Ausland. Besonders im Gedächtnis blieb ihm dabei unter anderem die von Wolfgang Rihm vertonte Aufführung der "Hamletmaschine" des Dramatikers Heiner Müller: "Das war eine sehr spannende und anstrengende Produktion", für die sogar ein Flugzeughangar aufgebaut wurde.

Auch dort waren Zeichnungen immer wichtig, wenn er die Vorstellungen des Bühnenbildners der Mannschaft zum Aufbau präsentieren musste. Für sich selbst zeichnete er in dieser Zeit wenig. Nach der Rente im Jahr 2013 folgten zahlreiche Reisen mit seiner Frau Ingrid in die unterschiedlichsten Ecken der Welt wie Tansania, Nicaragua oder Kambodscha, um nur einige zu nennen. Von dort brachte er immer neue Eindrücke mit, die aufs Papier gebracht werden wollten.

Betrachtet man seine Werke, findet aber auch immer wieder seine direkte Umgebung im Odenwald Eingang in seine Zeichnungen. Auch abstrakt habe er es mal versucht, aber das sei "nicht so mein Ding." Strukturen und Objekte mit dem Bleistift so perfekt wie möglich darzustellen, darin liege für ihn der Reiz.

Dabei geht es nicht immer darum, wirklich die Realität abzubilden. Häufig lege er auch Fotografien so übereinander, dass neue Landschaften entstehen, die er dann abzeichnet. Es sind auch immer wieder alltägliche Situationen, die ihn inspirieren. Das Licht, das sich in einem Wasserglas bricht, der Schattenwurf eines Stuhles oder die Lebendigkeit einer Baumrinde, können ihn fesseln und lassen ihn sich die Frage stellen: "Wie kriege ich diese eigentlich alltäglichen Details jetzt mit dem Bleistift aufs Papier?" Auf Objekte oder Stile lege er sich nie fest: "Das kann immer alles sein." Als Nächstes will er sich mit Buntstiften und Aquarell versuchen.

Die Arbeit selbst kann auch mal mehrere Wochen und sogar Monate dauern, denn er lässt sie häufig ruhen, um sie dann wieder hervorzuholen. Am liebsten arbeite er nicht länger als zwei Stunden am Stück, denn danach würde er sich immer zu sehr in Kleinigkeiten verlieren. Außerdem reizen ihn die Tiefenstrukturen, die er durch die Arbeit mit den unterschiedlichen Bleistiften erreichen kann.

Die erste Ausstellung fand dann 2016, ebenfalls im Rahmen einer Veranstaltung von Hirschberger Malern in Großsachsen statt. Seine Frau hatte ihn zur Teilnahme gedrängt, da sie sagte: "Du hast die ganzen Bilder auf dem Speicher stehen, mach doch mal was draus." Auf der Veranstaltung lernte er auch andere Künstler aus dem Ort kennen, wie Ina Zielinski, mit der ihn mittlerweile eine enge Freundschaft verbindet. Von da an ging alles recht schnell. Direkt im Anschluss der Ausstellung meldete sich der Hirschberger Kulturförderverein, der mit Wind und zwei anderen Künstlern schon das nächste Projekt plante: "Das kam sehr überraschend und hat mich natürlich wahnsinnig gefreut." Die Veranstaltung war ein "schöner Erfolg", und er wurde von der Mannheimer "Club Arte Galerie" angesprochen, die ihn auch direkt verpflichtete.

2019 schloss sich etwas der Kreis, als er beim Heddesheimer Kunstverein ausstellte. Als dann die Pandemie kam, wurde es erst einmal dunkel in den Galerien der Region. Am Wochenende des 30. Juli startete Wind dann wieder mit einer Ausstellung im Heddesheimer Bürgerhaus. Dort ist er einer von 21 Künstlern, die ausstellen.

Danach folgt dann die Ausstellung der "Hirschberger Maler", auf die er sich sehr freut. Die Organisation würde extrem gut koordiniert, Arne Rosenau würde alles minutiös planen: "Da gibt es keine Zufälle", berichtet er beeindruckt.