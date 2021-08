Klaus Stöhrer mit einem seiner Werke in seinem Haus in Großsachsen. Foto: Dorn

Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Man kann wohl getrost sagen, dass Klaus Stöhrer der vielseitigste Hirschberger Künstler ist, der bei der Ausstellung "Hoffnung" der evangelischen und katholischen Fördervereine von 18. September bis 2. Oktober ausstellen wird. Betritt man das kleine Haus von Klaus und Jutta Stöhrer in Großsachsen, betritt man eigentlich auch ein kleines Museum.

In jedem Winkel ist die Kunst des Malers, Bildhauers und Designers sichtbar. Lampen, die er aus buntem Glas gefertigt hat, die stark an Tiffany-Lampen erinnern, hängen von der Decke, Bilder aus über 50 Jahren künstlerischer Tätigkeit zieren die Wände, und im Garten sind sogar Sandstein-Skulpturen zu finden. Seit seiner Parkinson-Diagnose vor rund zehn Jahren kann er zwar nicht mehr so, wie er gern würde, wie Stöhrer sagt, ganz von der Kunst abhalten kann ihn das aber nicht.

Doch die aktuelleren Bilder wie eine Tulpe vor einem Hintergrund aus vielfarbigen Quadraten zeigen auch in den zitternden Händen noch viel filigranes Gefühl. Auch die Veränderungen in Stil und Farbgebung der Kunstwerke werden deutlich, wenn man sie in ihrer zeitlichen Abfolge betrachtet. Während die Bilder in der Anfangszeit von Stöhrers Schaffen Stillleben und Szenen in sehr dunklen Farben mit viel Blau und Braun zeigen, wurde es mit der Zeit heller und abstrakter. Fragt man ihn selbst, sagt er, seine Bilder seien: "Impressionistisch, expressionistisch und kubistisch."

Mal so, mal so eben, wie er seine Kunst gern erklärt. Im obersten Stockwerk des Hauses wird dann der Umfang seines Schaffens klar. Drei große, helle Räume dienen ihm dort als Atelier. Alles steht voller Bilder, Holzarbeiten, buntem Glas und Gipsgüssen und zeigt die Bandbreite seiner Interessen.

1937 in Mosbach als Sohn eines Pfarrers und als eines von sechs Geschwistern geboren, absolvierte Stöhrer nach seiner Schulzeit im Neckar-Odenwald-Kreis eine Lehre als Dekorateur und Plakatmaler. Außerdem studierte er Malerei an der Fachhochschule für Gestaltung in Mannheim. Einer seiner Lehrer dort war der expressive Realist Paul Berger-Bergner. Mit der Plakatmalerei verdingte er sich lange Zeit seinen Unterhalt. Zwar waren die riesigen Plakatwände, die er für das damalige Horten-Kaufhaus (heute Kaufhof) malte, eigentlich Reklametafeln, das Stadtbild prägte er damit aber doch. Auch als Kinomaler war er tätig. Für das Mannheimer "Capitol" malte er unter anderem die Plakate und auch die Kinotafeln. Lief ein Film aus, wurden die Leinwände abgespritzt und neu bemalt. Später arbeitete er auch als Messebauer und als Grafiker bei Dieter Korsch, der ebenfalls bei der Veranstaltung der Hirschberger Maler vertreten sein wird.

Zu dieser Zeit zog die Familie nach Großsachsen, allerdings nicht gleich in ihr Häuschen, sondern zunächst in ein altes Bauernhaus. Es sei zwar dunkel gewesen, aber für sie habe es gereicht, erzählt Jutta Stöhrer fröhlich. Im Umgang von Jutta und Klaus Stöhrer merkt man gleich, die beiden sind Gefährten.

Die Mutter ihrer drei Kinder Beate, Bettina und Bastian ist auch sein größter Fan und bremst ihn manchmal in seiner künstlerischen Eitelkeit, in der er oft zu viele Fehler an seinen Bildern sieht. So zierte beispielsweise in diesem Jahr ein Bild von ihm das Titelblatt des Hirschberger "Blättels": "Das gefällt mir gar nicht, das ist eine Katastrophe", beschwert er sich. Jutta Stöhrer kann darüber nur lachen. Sie findet, er verkauft sich unter Wert. Und meint das sogar ganz konkret, da seine Bilder immer sehr günstig zu haben sind. Geld bedeute ihm eben nichts, fügt er hinzu.

Da er neben seinen Arbeitsstellen meistens wenig Zeit für die Kunst hatte und ihn die Plakatmalerei auch künstlerisch eingeschränkt habe, nahm sein Schaffen erst nach dem Ruhestand richtig Fahrt auf. Einige richtungsweisende Arbeiten entstanden aber auch während seiner "Brotarbeit". So zum Beispiel die Fenster der evangelischen Kirche in Großsachsen, mit "einem Zwiebelturm". 1965 entwarf er die drei Fenster, die "das Glaubensbekenntnis, das Bekenntnis zum Dreieinigen Gott im Blick auf sein Werk in Schöpfung, Erlösung und Heiligung" darstellen. Die bekannte Großsachsener Kirche taucht immer wieder als Motiv in den Bildern auf.

Für die Heidelberger Lungenklinik erarbeitete Stöhrer einen Paravan, ebenfalls aus Glas. Ein Motiv, das neben der Kirche immer wieder auftaucht, ist die Quitte. Er sei begeistert von den weiblichen Formen der Frucht, die er in unterschiedlichster Weise darstellte.

Er brauche immer Zeiten, in denen er künstlerisch tätig werden könne, in denen er den Kopf frei habe. Feste Zeiten habe er dafür nie gehabt. Manchmal lief es eben und manchmal nicht: "Lag vielleicht auch an der Frau", sagt er, und beide lachen.

Die Einschränkungen, die er durch seine Krankheit erdulden muss, strapazieren ihn: "Das regt mich einfach auf", sagt er. Trotzdem wirkt er gelassen. Das bestätigt auch Jutta Stöhrer, die sich beeindruckt von seiner Geduld zeigt. In seine Bilder habe die Krankheit aber keinen Einzug gehalten. Trotzdem passe das Thema "Hoffnung" gut auf seine Situation und die beiden Bilder, die er für die Ausstellung ausgewählt hat, befassen sie sich doch mit Angst und Verwurzelung.

Über 50 Bilder verkaufte Stöhrer bei zahlreichen Ausstellungen. Eine fand sogar in Oslo statt. Das kam zustande, da sein Schwager im diplomatischen Dienst in Norwegen tätig war. Auch mit den Hirschberger Malern hatte er schon einige Ausstellungen und kennt viele von ihnen persönlich. Die Verbindung zu Arne Rosenau geht schon weit zurück, das liege auch an seinen Brüdern, die ebenfalls sehr rührig in der Gemeinde sind. Ein Höhepunkt war für ihn eine Ausstellung im eigenen Haus und Garten: "Das würde ich noch mal machen", sagt er.