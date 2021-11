Der künstlerische Leiter des Liedfests, Alexander Fleischer, begleitete am Freitag den begeisternden Auftritt von Daniela Sindram. Foto: Kreutzer

Von Christoph Wagner

Hirschberg-Leutershausen. Man kann die Gemeinde nur beglückwünschen, dass vor nunmehr 20 Jahren der Gemeinderat beschloss, die Alte Synagoge zu einer Stätte kultureller Begegnung auszugestalten, und sich im Kulturförderverein Hirschberg Persönlichkeiten zusammengefunden haben, die – ehrenamtlich – bereit und in der Lage sind, dort Konzerte zu veranstalten, die auch den renommiertesten Konzertsälen der Welt würdig wären.

Das zeigte auch beim nun schon fünften Hirschberger Liedfest. Der künstlerische Leiter Alexander Fleischer hatte für drei aufeinanderfolgende Abende (siehe weiteren Bericht) zwei hochkarätige Sänger und eine Sängerin engagiert und übernahm selbst die Klavierbegleitung. Das Eröffnungskonzert am Freitag bestritt Mezzosopranistin Daniela Sindram, die regelmäßig mit Partien aus Opern von Richard Wagner oder Richard Strauss an Opernhäusern wie der Mailänder Scala oder der Metropolitan Opera New York auftritt.

Vor Beginn konnte man sich noch skeptisch fragen, wie sich die stimmliche Potenz einer Wagner-Sängerin mit dem doch recht kleinen Raum der Alten Synagoge vertragen würde, und ob die bekannte Tatsache, dass hochdramatische Sängerinnen und Sänger nur sehr selten Kunstlieder angemessen gestalten können, zum Problem werden könnte.

Doch gleich bei den ersten Takten der einleitenden Lieder von Johannes Brahms verflog jede Skepsis und machte Bewunderung Platz für die interpretatorische Intelligenz, mit der Daniela Sindram ihre enormen stimmtechnischen Möglichkeiten ganz in den Dienst der Musik stellte, um die Emotionalität der Lieder den Hörern zu erschließen. Was den Abend zu einem ganz besonderen machte, war das für Interpreten und Zuhörer gleichermaßen sehr anspruchsvolle Programm. Nach den sieben Werken von Johannes Brahms folgten sechs Lieder op. 13 von Alexander Zemlinsky (1871-1942) auf Gedichte von Maurice Maeterlinck, die alle um das Thema Tod kreisen, musikalisch zwar noch der Tonalität verpflichtet sind, aber durch unkonventionelle Dissonanzbehandlung bereits deren Auflösungstendenzen in sich tragen und durch ihre düstere Gefühlsdichte fast schon verstörend wirken.

Das Hauptwerk des Abends war dann der wohl bedeutendste atonale Liederzyklus überhaupt: 15 Gedichte aus Stefan Georges "Das Buch der hängenden Gärten" von Arnold Schönberg. Im Text wird das Unsagbare von Liebessehnsucht, Erfüllung und Trennungsschmerz in oft rational nicht verstehbarer, dafür aber intuitiv erfahrbarer Weise zum Ausdruck gebracht und von Schönberg in ein "unerhörtes" atonales Klangbild übersetzt. Daniela Sindram brachte dessen immense Expressivität mit der kongenialen Unterstützung von Fleischer am Klavier so einfühlsam und intensiv zum Klingen, dass die Atonalität vollkommen selbstverständlich erschien und Schönbergs Dogma "Musik soll nicht schön sein, sondern wahr" erfüllt war.

Sicher war aber der tiefe Eindruck dieses Abends nicht zuletzt dem Genius loci dieses alten jüdischen Gotteshauses geschuldet. Die spezielle Atmosphäre dieses an sich sehr schlichten Raumes verleiht allem, was sich darin ereignet, eine spirituelle Komponente, die einen ein Stück weit der Alltagsrealität entrückt. So kann man die Schlusszeile aus dem Wiegenlied von Brahms, das Daniela Sindram als zweite und letzte Zugabe sang, als latente Essenz des Abends deuten: "…schau im Traum ’s Paradies!"