Hirschberg. (nare) Eine Einschulung unter ganz besonderen Bedingungen erlebten die Erstklässler der beiden Hirschberger Grundschulen am Freitagvormittag. Doch auch wenn die aktuellen Corona-Regelungen eine Einschulungsfeier im gewohnten Rahmen nicht möglich machten, so wurde den insgesamt 102 Abc-Schützen dennoch ein unvergesslicher Schulstart geboten.

"Wir haben heute einen ganz besonderen Rahmen, nämlich im Freien und unter Bäumen", begrüßte Sabine Keuthen-Brandt, Leiterin der Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen, ihre Schützlinge, die gemeinsam mit ihren Eltern im Hof vor der Schule Platz genommen hatten. Während die neuen Schüler gemeinsam auf langen Bänken in der ersten Reihe saßen, waren die Plätze der Eltern immer im entsprechenden Abstand zueinander aufgestellt worden.

Die Feier selbst wurde für die 58 Kinder in diesem Jahr klassenweise abgehalten und somit auf drei Feiern aufgeteilt. Aufgrund der Pandemiebedingungen durfte jedes Kind zudem nur zwei Angehörige zu der Einschulungsfeier mitbringen. Doch viele Großeltern ließen es sich dennoch nicht nehmen, diesen besonderen Tag ihrer Enkel wenigstens aus der Ferne miterleben zu dürfen, und hatten sich in gebührendem Abstand an den Rändern des Hofes platziert. "Ihr seid heute die Hauptpersonen", machte Keuthen-Brandt den Kindern deutlich, die mit neugierigem Blick gespannt lauschten. "Das ist heute schon etwas Aufregendes und ganz Besonderes", freute sich eine Mutter, für die es ebenfalls die erste Einschulung war.

Dass es für die ganze Schule ein besonderer Tag war, zeigte auch ein Blick an die Fenster des Gebäudes, an denen die älteren Kinder neugierig einen Blick in den Hof wagten. Und die Kinder, die noch im letzten Jahr ebenso gespannt auf den Bänken gewartet hatten, begrüßten ihre neuen Mitschüler mit einem Theaterstück. In diesem erfuhren die frisch gebackenen Erstklässler nicht nur, was Menschenkinder in der Schule lernen, sondern auch, dass ein Löwe in der Schule Brüllen, Schleichen und mit weichen Tatzen kratzen lerne, während beim Hasen Mümmeln, Hoppeln und Springen auf dem Stundenplan zu finden sei.

Auch in der Großsachsener Grundschule hatten sich die frisch gebackenen Zweitklässler ein Begrüßungsstück für ihre Nachfolger überlegt. Stolz präsentierten sie den 44 neuen Abc-Schützen ihrer Schule das "Mäuse-Abc", bei dem jedes Mäusekind einen Buchstaben repräsentierte und diesen mit einer lustigen Aktivität verband. Auch hier fand die Einschulungsfeier in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen im Freien statt.

Zwar hatte man sich dazu entschieden, beide Klassen in einer gemeinsamen Feier einzuschulen, jedoch wurden die Angehörigen auch auf die Kernfamilie beschränkt. Auf der großen Wiese vor der Schule verteilten sich die Eltern im entsprechenden Abstand, um den großen Moment ihrer Kinder miterleben zu können. "Wir sind heute hier zusammengekommen, um euch zu begrüßen", erklärte Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß den Erstklässlern. Und diese Begrüßung konnte sich wahrlich sehen und auch hören lassen, denn alle übrigen Klassen hatten sich rund um den Platz verteilt und empfingen ihre neuen Mitschüler mit dem klassenweise gesungenen Lied "Herzlich willkommen in unserer Schule".

So erschien es nicht verwunderlich, dass die Erstklässler es auch hier kaum erwarten konnten, mit ihren Klassenlehrerinnen gemeinsam ins Schulgebäude zu gehen, um die erste Unterrichtsstunde ihres Lebens erleben zu können. Die Eltern konnten sich in der Zwischenzeit über die verschiedenen Aspekte des Schullebens informieren. "Normalerweise machen wir eine Vorstellungsrunde", erklärte Herrmann-Bläß. Doch aufgrund der aktuellen Situation habe man sich dazu entschieden, Informationsstände auf dem Schulhof zu verteilen, an denen sich die Eltern über das Kollegium, die Bücherei, den Förderkreis und viele weitere Elemente informieren konnten, die das Schulleben für die Erstklässler mit sich bringt.

Doch für diese gab es nach ihrer ersten Unterrichtsstunde wohl erst mal nur ein wichtiges Ziel: endlich nachschauen zu dürfen, was in der Schultüte so alles auf sie wartet.