Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Werden in Hirschberg zu oft Bußgelder für Falschparker erhoben? Dieser Frage ging Andreas Stadler (FDP) bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt nach. Er war von einigen Einwohnern angesprochen worden, so Stadler, die der Ansicht seien, dass kleinere Verkehrsverstöße in der Gemeinde zu streng geahndet würden.

Bürgermeister Manuel Just wollte gar nicht abstreiten, dass in den vergangenen Monaten mehr Strafzettel für Falschparker ausgestellt wurden. Das läge daran, dass der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen der Verwaltung eine halbe Stelle für den Gemeindevollzugsdienst beziehungsweise den Ordnungsdienst bewilligt hatte.

In E-Mails bitten Bürger, Strafzettel zurückzunehmen

Alleine durch den höheren Personaleinsatz würden also mehr Falschparker ein Bußgeld bekommen. Das sei auch ganz im Sinne des Gemeinderats, so Just, der sich dafür ausgesprochen habe, in Hirschberg Parkverstöße schärfer zu kontrollieren.

Damit solle erreicht werden, dass Rettungsfahrzeuge nicht durch falsch parkende Fahrzeuge behindert werden und somit schneller zu ihren Einsatzorten kommen. Darüber hinaus lasse die Straßenverkehrsordnung keinen Ermessensspielraum für die Ordnungshüter zu, so der Bürgermeister weiter.

Dass viele Einwohner Hirschbergs mit der derzeitigen Situation unzufrieden sind, wusste aber auch Just. Wie er sagte, gingen wöchentlich alleine bei ihm drei bis fünf E-Mails ein, in denen die Verfasser darum bitten, ein Bußgeld etwa für das Parken entgegen der Fahrtrichtung zurückzunehmen.

Weder das könne er jedoch tun, so Just, noch seine Mitarbeiter anweisen, ein Auge bei Fahrzeugen zuzudrücken, die entgegen der Fahrtrichtung parken.

Wer auch in Zukunft einen Strafzettel vermeiden will, muss sich in Hirschberg also weiterhin an die Vorschriften halten.