Von Günther Grosch

Hirschberg/Bergstraße. Auf "Luxus-Suiten" in zehn neuen Insektenhotels dürfen sich unter anderem die Bienen und Schmetterlinge entlang der Bergstraße zwischen Weinheim, Lützelsachsen, Hirschberg und Schriesheim sowie im Schlosspark Weinheim freuen.

Weil sich viele Gärten und die Landschaft insgesamt ziemlich aufgeräumt zeigen und damit immer weniger Lebensräume für Ohrwürmer, Florfliegen, Marienkäfer, Hummeln, Wespen oder Wildbienen bieten, machte die "Stiftung Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft" Weinheim-Bergstraße schon vor einigen Wochen Nägel mit Köpfen: Sie beauftragte die Schreinergruppe der Caritas-Werkstatt mit dem Bau derartiger Hotels.

Diese wiederum sollen den hier ansässigen Obstbaubetrieben zugute kommen. In den Vorjahren hatten unter anderem bereits die Grundschulen in Lützelsachsen, Leutershausen und Schriesheim Insektenhotels erhalten. Am Dienstagvormittag trafen sich der Stiftungsvorstand um seinen Ersten Vorsitzenden, Weinheims Alt-Bürgermeister Rudi Glock, dessen Stellvertreter Erhard Schröder sowie Obstbauern aus der Region mit Caritas-Gruppenleiter Thilo Heisecke und seinen geschickten Schreinern auf dem Weingut Schröder in Muckensturm, um die Hotels und die mit Baumrinde, durchlöcherten Ästen, Stroh, Ziegelsteinen und Tannenzapfen bewohnbar gemachten "Suiten" zu übergeben.

Früher lebten die genannten Nützlinge in hohlen Baumstämmen oder Felsnischen. "Heute aber finden sie immer seltener einen passenden Unterschlupf zum Nisten", erläuterten Glock und Schröder den Anlass für das Projekt. 250 Euro pro Stück kosten die unter anderem von Renate Manzke-Kleiner, Leono Gerhardt, Christian Martin und Ralf Sessler zum "Freundschaftspreis" angefertigten, gut 1,80 Meter hohen und mit Dachpappe abgedeckten Insektenhotels.

Wie Rudi Glock im Rahmen der Übergabe erklärte, steht der Stiftung Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft Weinheim-Bergstraße auf der in der kommenden Woche stattfindenden Zusammenkunft ein einschneidender personeller Wechsel im Vorstand bevor (die RNZ berichtete). Sowohl der 80-jährige Glock als auch sein Stellvertreter Erhard Schröder werden nicht mehr für die Vorstandsämter kandidieren. Doch die reibungslose Nachfolgefrage ist gesichert. Neuer Erster Vorsitzender soll Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner werden. Als gleichberechtigte Stellvertreter stehen ihm Stadträtin Carola Meyer (Oberflockenbach) und Karl-Otto Jäck (Schriesheim) zur Seite. Zum Schriftführer soll Bernhard Hoffner (Lützelsachsen) gewählt werden.

Louis Schuhmann als neuer Schatzmeister zeichnet künftig für die rund 1,2 Millionen Euro an Stiftungsgeldern in der Kasse verantwortlich.