Hirschberg. (ans) Um "Überlegungen zur Gründung eines BDS Hirschberg" geht es bei der Generalversammlung des Bundes der Selbstständigen Leutershausen am morgigen Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr im Schützenhaus Leutershausen. Bislang gibt es bekanntermaßen noch zwei Ortsverbände in Hirschberg: den BDS Leutershausen und den BDS Großsachsen. Die Überlegungen, einen BDS Hirschberg zu gründen, gebe es aber schon lange, sagt der Vorsitzende des Bundes der Selbstständigen Leutershausen, Andreas Well, im Gespräch mit der RNZ.

Nun könnte es aber konkret werden. Hintergrund ist laut Well unter anderem, dass er im kommenden Jahr nicht mehr für den Vorsitz kandidieren wird und sich der Ortsverband schwertut, einen Nachfolger zu finden. "Ich bin jetzt seit bereits 18 Jahren Vorsitzender; das ist für einen Verein eigentlich viel zu lange", findet Well. Jetzt müssten frisches Blut und neuer Wind her.

Hinzu kommt, dass der BDS Großsachsen in einer ähnlichen Lage ist. Der Vorsitz dort ist nach dem zwischenzeitlichen Abtauchen der Vorsitzenden Birgit Grassl für vakant erklärt worden. Die Zweite Vorsitzende, Martina Kunkel, erklärte sich bereit, als Ansprechpartnerin zu fungieren. In dieser nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung sei auch über eine mögliche Gründung eines BDS Hirschberg gesprochen worden, sagt Well. Und die Signale aus Großsachsen seien durchaus positiv gewesen.

Well spricht bewusst von der Gründung eines BDS Hirschberg und nicht von einer Fusion. "Es soll nicht so wirken, als würde ein Verein dem anderen übergestülpt", betont der Leutershausener BDS-Vorsitzende. Daher soll nun bei der Generalversammlung auch erst einmal vorgefühlt werden, wie die Stimmung bei den Mitgliedern bezüglich eines solchen Vorhabens ist. Sollte die Resonanz positiv sein, werden sich die Vorstände im Sommer zusammensetzen, um eine Satzung auszuarbeiten. Dann würde sich der BDS Hirschberg gründen - samt einem eigens gewählten Vorstand. Und schließlich müssten die Mitglieder beider Ortsverbände zustimmen, in diesen fusionieren zu wollen. Bis dies alles passiert, wird wohl noch ein Jahr ins Land gehen, schätzt Well. "Aber wir haben ja auch keinen Druck", so der Vorsitzende.

Auf der Tagesordnung der Generalversammlung stehen neben besagten Überlegungen auch Grußworte, die Wahl des Zweiten Vorsitzenden - Klaus Erdmann kandidiert wieder - sowie der Beisitzer und Kassenprüfer und Berichte.