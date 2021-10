Hirschberg. (ans) Zwar hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt den Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Umkleide- und Duschräume mit den Sportlerzugängen und dem Treppenhaus in der Heinrich-Beck-Halle schon vorberaten, doch in der Gemeinderatssitzung am Dienstag gab es bei zwei Gemeinderäten doch noch Redebedarf.

Grundsätzlich stimmten alle Räte den nächsten Schritten zu, dazu gehörte auch die Festlegung auf den Sanierungsumfang der Umkleide- und Sanitärbereiche in der Beck-Halle mit unter anderem neuen Bodenbelägen, neuer Technik, neuen Fenstern und Türen, die Ausschreibung und die Auftragsvergabe durch die Verwaltung. Gesamtkosten: rund 1,35 Millionen Euro. Rechnet man noch die Erneuerung des Sportbodens und die Fußbodenheizung hinzu, kommt man auf 1,745 Millionen Euro. "Es ist gut, dass die Maßnahme nun weiter konkretisiert wird, damit wir im Zeitfenster bleiben und das finanzielle Budget einhalten können", sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt.

Aber genau die Finanzen bereiteten Monika Maul-Vogt (GLH) bei den Hallensanierungen Kopfzerbrechen angesichts der nicht unerheblichen Kostensteigerung innerhalb eines Jahres. Da die größte Position unter anderem den Fachplanern zuzuordnen sei, appellierte sie an die Verwaltung, dass man diese Honorare künftig nicht einfach als gegeben hinnehmen solle. Sie verwies auf das neue Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH), nach dem diese verhandelt werden könnten. Gänshirt gab ihr grundsätzlich Recht, meinte aber auch, dass man einen Schritt nach dem anderen machen und erst die Verhandlungsmasse sehen müsse.

Für Thomas Götz (CDU) war klar, woher die Kosten kommen: "Da ist alles kaputt, das Gebäude ist am Ende." Thomas Scholz (SPD) ließ trotz seiner Befürwortung angesichts der mahnenden Worte der Gemeindeprüfanstalt hinsichtlich des Haushalts die Kostenfrage nicht los. Er vermisste aktuelle Zahlen für die Gesamtmaßnahme der Hallensanierung, die letzte stamme von Ende 2020. So sei Ende 2019 für beide Hallen von rund 7,4 Millionen Euro die Rede gewesen, Mitte 2020 von 8,5 Millionen Euro und beim Grundsatzbeschluss Ende 2020 von 8,85 Millionen. "Wir sind doch nicht in der Lage, mal eben 100.000 Euro monatlich draufzupacken", mahnte er. Mehrere Räte verwiesen darauf, dass es sich anfangs um eine grobe Schätzung gehandelt habe.

Gänshirt machte deutlich: "Wir haben einen Riesenauftrag, die Gebäude so herzurichten, dass man sie nutzen kann. Macht man nichts, fallen sie uns irgendwann zusammen." Klar sei auch: "Wir haben in den letzten Jahren viel zu wenig in den Gebäudeunterhalt invertiert." Jetzt müsse man erst mal die Grundlagen klären. Alexander May (FW) freute sich, dass es gelungen sei, das Projekt nach so vielen Jahren aufzugleisen. Gen Scholz gewandt sagte er, dass die Kostensteigerung in der Tat erheblich sei, Material- und Baukosten seien aber nun mal gestiegen. Tobis Rell (FDP) berichtete aus eigener Erfahrung als Bauherr, dass er innerhalb eines halben Jahres eine Steigerung von 20 Prozent erfahren habe.

Sein Unverständnis zu Scholz’ Statement äußerte FDP-Fraktionsvorsitzender Oliver Reisig. So sei doch klar: "Die Preise für die Rohstoffe gehen durch die Decke." Wenn man es, wie von der SPD gewünscht, billig mache, würde am Ende alles zusammenfallen. Während Reisig sprach, ruderte Scholz mit den Armen, um deutlich zu machen, dass die Gemeinde das Geld mit vollen Händen ausgebe, was den Liberalen richtig wütend machte: "Wenn es euch nicht passt, lehnt doch ab."