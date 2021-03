Einiges hat sich für die Menschen durch die Krise verändert. Auch daheim. So hat sich bei Petra und Manfred Wolf der Lebensmittelpunkt durch Corona mehr in die Küche des Hauses verlagert. Foto: Dorn

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. "Et kütt, wie et kütt", zitiert Petra Wolf den zweiten Artikel des "kölschen Grundgesetzes". Denn auch wenn sie und ihr Mann Manfred bereits seit vielen Jahren an der Bergstraße heimisch sind, lässt sie die ursprüngliche Heimat in Brühl bei Köln nie ganz los. Und dass gerade in der aktuellen Situation die Mentalität aus der Domstadt, die sich im "Es kommt, wie es kommt", widerspiegelt, hilfreich sein kann, wissen beide.

"Es ist einfach eine positive Grundhaltung, die man versucht, sich zu bewahren", sagt Petra Wolf. Doch dass das nicht immer so einfach ist, wissen sie aus eigener Erfahrung. Wie bei vielen anderen auch hat Corona bei der Familie schon einige Pläne durcheinandergewirbelt. Zuletzt waren es die Feiertage an Weihnachten.

Denn eigentlich wollte das Ehepaar mit seinen beiden erwachsenen Söhnen nach Köln fahren, um dort ein schwer krankes Familienmitglied zu besuchen. Um dieses keiner Gefahr auszusetzen, ließen sich alle vier am 25. Dezember an der Teststation im Drei-Glocken-Center in Weinheim mit einem Schnelltest testen. Mit unerwartetem Ergebnis. Denn die beiden 20 und 22 Jahre alten Söhne bekamen ein positives Ergebnis. Wie sich beim PCR-Test am 27. Dezember herausstellte, ein falsches. Doch für die Familie bedeutete dies, nun die Feiertage in Selbstisolation und Quarantäne zu verbringen.

"Als das negative Testergebnis da war, bin ich erst mal einkaufen gegangen", erzählt Petra Wolf. Denn über die Feiertage mal eben schnell einen Speiseplan für die Quarantäne zu entwickeln, sei gar nicht so einfach gewesen. Wie bei vielen anderen hat sich auch bei dem Ehepaar der Lebensmittelpunkt durch Corona mehr in die Küche des Hauses verlagert. "Jetzt muss man sich manchmal schon darum streiten, wer als Beschäftigung kochen darf", scherzt Manfred Wolf, den es nun auch häufiger an die Herdplatten zieht. Doch nicht nur das Privatleben der Familie hat sich im Corona-Alltag verändert. Auch im Arbeitsleben läuft nun einiges anders. Petra Wolf arbeitet zwei Tage im Homeoffice und zwei Tage vor Ort. Und auch wenn sie weiß, dass diese Maßnahme sinnvoll ist: Wirklich glücklich macht sie die Arbeit am heimischen Schreibtisch nicht. "So kann es wirklich passieren, dass ich den ganzen Tag das Haus nicht verlasse. Das ist zwar gut für die Inzidenz, aber schlecht für das Gemüt", sagt sie.

Und beide sagen klar, dass in vielen Dingen, wie zum Beispiel der Verteilung des Impfstoffes, einiges in der Politik hätte besser laufen müssen. "Da bin ich auch wirklich enttäuscht von der eigenen Regierung", stellt Manfred Wolf klar. Denn wie so häufig seien Bürokratie, Nicht-Digitalisierung und Scheuklappen einem guten Krisenmanagement im Weg gestanden. Was Petra Wolf besonders in Bezug auf das Schulwesen stört, ist die Reduzierung dieses Jahrgangs auf ein geschenktes "Corona-Abi". Denn ihr jüngerer Sohn steckt gerade in eben diesem Jahrgang drin. Und sie sehe, dass es den Schülern keine Vorteile bringe, sondern der Schulalltag deutlich erschwert sei.

Doch bei aller Kritik ist sich das Ehepaar einig, wie wichtig es ist, sich an die Maßnahmen zu halten. "Man muss Respekt vor dem Virus haben und sich verantwortungsvoll verhalten", sagen beiden. Und den Humor hat das Ehepaar in der Corona-Zeit dennoch nicht verloren. "Ich habe meine Frau noch nie so oft gesehen wie im Moment", scherzt Manfred Wolf.

Doch neben Sport und kulturellen Aktivitäten fehlen dem Ehepaar gerade die sozialen Kontakte am allermeisten. Vor Kurzem habe man virtuell den Geburtstag eines Freundes gefeiert, erzählen sie. Neben einem Ehepaar aus Wien und einem aus München seien auch drei Ehepaare aus der Heimat Köln dabei gewesen. "Da war sehr viel Kölsche Lebensart mit drin", berichtet Manfred Wolf. Und so habe man am Ende auch fünf Stunden per Videoschalte Geburtstag gefeiert. Das könne die persönlichen Begegnungen zwar nicht ersetzen, jedoch wenigstens ein wenig ergänzen und überbrücken.

Im nächsten Jahr hofft das Ehepaar, den Karneval in Köln, wie immer, wieder einige Tage vor Ort in der Karnevalshochburg feiern zu können. Und bis dahin hilft nur, sich die kölsche Lebensart eben auch in Hirschberg zu bewahren. Denn, wie Petra Wolf sagte: "Et kütt, wie et kütt."