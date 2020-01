Hirschberg. (ze) Das neue Jahr beginnt für die Unternehmen und Grundstücksbesitzer in Hirschberg möglicherweise mit mehr Steuern. Zumindest hat die Gemeindeverwaltung eine Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. Januar, gesetzt. Demnach soll die Grundstücksteuer A von 250 auf 280 v. H. und die Grundsteuer B von 300 auf 330 v. H. der Steuermessbeträge angehoben werden. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 320 auf 350 v. H. vorgesehen. Damit würde die Grundsteuer B erstmals seit dem Jahr 2016 und die Gewerbesteuer erstmals seit 2013 steigen.

Eine Erhöhung der sogenannten Realsteuern, zu denen Grund- und Gewerbesteuern zählen, war bereits im Frühjahr vergangenen Jahres im Zusammenhang mit der damals erlassenen Haushaltssperre im Gemeinderat aufgekommen. Konkreter wurde Bürgermeister Ralf Gänshirt angesichts der sich nicht bessernden Einnahmesituation der Gemeinde in seiner Haushaltsrede im Dezember.

"Eine Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern scheint unumgänglich", sagte er und verwies darauf, dass der Entwurf des Ergebnishaushalts für 2020 ein strukturelles Defizit von 650.000 Euro aufweist. Durch die vorgesehene Erhöhung der Realsteuern würden rund 534.000 Euro zusätzlich in die Gemeindekasse fließen, schätzt die Verwaltung.

Im Vergleich mit den anderen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises hat Hirschberg bisher mit die geringsten Hebesätze. So ist etwa die Grundsteuer A, die für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, nur in den Gemeinden Walldorf, Sankt Leon-Rot und Brühl niedriger.

Bei der Grundsteuer B, die alle Hauseigentümer betrifft, sieht es ganz ähnlich aus. Auch hier zahlen die Hauseigentümer in Walldorf und Sankt Leon-Rot mit 200 v. H. die geringsten Grundstückssteuern. In der Nachbargemeinde Heddesheim liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B bisher auf dem gleichen Niveau wie in Hirschberg. Deutlich höher dagegen liegen die Hebesätze selbst nach der vorgesehenen Anhebung in Schriesheim und Weinheim mit 390 v. H. beziehungsweise 450 v. H.

Ebenso nimmt Hirschberg beim Hebesatz für die Gewerbesteuer bisher einen hinteren Platz im Kreis ein. Für die in Walldorf und Sankt Leon-Rot ansässigen Unternehmen beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 200 und in Heddesbach 280 v. H. Der Durchschnittswert für den Gewerbesteuerhebesatz lag im Kreis im vergangenen Jahr bei 350,2 v. H.. Beinahe punktgenau erreicht man nun in Hirschberg diesen Wert mit der vorgeschlagenen Anhebung des Gewerbesteuersatzes.

Weiterhin wird die Verwaltung über die Vorgehensweise der Gemeinde beim "Digitalpakt Schule" informieren. Die GLH-Fraktion hatte hierzu Anfang Januar gleich mehrere Fragen an die Verwaltung gerichtet, die diese nun beantwortet.

Info: Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr im Rathaus.