Hirschberg. (max) Seit August 2020 hat die Hirschberger Flüchtlingshilfe des Deutschen Roten Kreuzes ein neues Gesicht. Vanessa Koch vertritt die Integrationsmanagerin Nassim Alizadeh in deren Elternzeit noch bis voraussichtlich Ende August dieses Jahres.

Eigentlich war die 32-jährige Eppelheimerin in einem kaufmännischen Beruf tätig. Hier merkte sie, dass es eigentlich die Arbeit mit Menschen ist, in der sie sich eine Zukunft wünschte. Gerade die Tätigkeit im integrativen Bereich und mit Menschen mit Fluchterfahrung reizten sie. Also studierte sie Soziale Arbeit in Darmstadt. Im Studium lernte sie das breite Feld des Faches und die verschiedenen Möglichkeiten kennen, in denen man Soziale Arbeit praktizieren kann. An der Idee, mit der sie das Studium begann, hielt sie aber fest.

Da man in dieser Fachrichtung in Hessen nach dem Studium ein Anerkennungsjahr machen muss, um praktische Erfahrungen zu sammeln, begann sie im Juli 2020 mit der Suche nach einer Stelle. Der einjährige Mutterschutz von Alizadeh passte für Koch also gut, und im August ging es dann auch schon los.

Ein bisschen gebraucht hätte sie zwar, um sich in die Stelle einzufinden, denn in die Antragstellungen, Leistungsbezüge und andere Formulare hätte sie sich trotz theoretischer Kenntnisse erst mal einarbeiten müssen. Die tatkräftige Unterstützung von Kollegen aus Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim hätten ihr den Start aber sehr erleichtert. Mit dem Weinheimer Integrationsmanager Florian Detzer teilt sie sich sogar das Büro, und er konnte bei vielen Fragen weiterhelfen.

Durch die Pandemiesituation habe es etwas gedauert, bis sie die Menschen persönlich kennenlernte. Im Sommer sei die Inzidenz niedrig gewesen, und es habe kaum Einschränkungen im gegeben, was wichtig war, denn der erste Weg in Hirschberg führt die Menschen meist zu ihr. Als das Infektionsgeschehen im Herbst aber anzog, kam es zu Einschnitten in Kochs Arbeit.

Die Flüchtlingshilfe sei eigentlich eine aufsuchende Tätigkeit: "Ich würde den Leuten gern viel mehr im Alltag helfen, als es jetzt möglich ist", sagt sie. Die offene Sprechstunde gibt es derzeit ebenfalls nicht mehr. Das sei Fluch und Segen zugleich, denn für viele würde es auch von Anfang an eine größere Selbstständigkeit bedeuten. Andererseits hätten die meisten Ämter und Behörden ihre Präsenzzeiten auch eingeschränkt, was dazu führe, dass die Menschen mehr auf ihre Hilfe angewiesen seien.

Auch die soziale Teilhabe sei viel schwieriger. Die viel nachgefragten VHS-Kurse und die gerade für Kinder wichtigen Vereinsaktivitäten seien sehr stark heruntergefahren. Ihre Klienten müssen sich nun, bevor sie zu ihr kommen, per E-Mail oder Telefon anmelden. Das sei für die Leute zwar ungewohnt, viele könnten sich aber überraschend gut auf den Online-Weg einstellen. Eine weitere Schwierigkeit seien die Masken, die zwar selbstverständlich notwendig seien, die Sprachbarriere aber noch erhöhten, da man sich oft schlecht verstehe. Trotz allem ist der Kontakt lebhaft. Mit gut 20 der Geflüchteten hat Koch regelmäßigen Kontakt, 20 weitere nehmen ihre Hilfe sporadisch in Anspruch. Trotzdem gab es einige Projekte, die stattfinden konnten, was Koch sehr freut. So gab es ein Projekt der Ladenburger Flüchtlingshilfe zum Weltfrauentag am 8. März, an dem Koch beteiligt war. Hierzu wurden an die 15 Teilnehmerinnen kleine Pakete verschickt, um dann an einem Treffen über die Plattform "Zoom" teilzunehmen. Die Befürchtung der Organisatorinnen, dass kein Gespräch zustande kommen würde, löste sich schnell durch die rege Teilnahme auf. Es wurden Videos zu den Rechten von Frauen weltweit gezeigt, Geschichten gelesen und diskutiert. Eine der Geflüchteten, die schon sehr gut Deutsch spricht, konnte auch Farsi übersetzen, eine andere auf Arabisch. Sonst verständigte man sich gut auf Deutsch und Englisch.

Mittlerweile hat die stellvertretende Integrationsmanagerin einen guten Überblick über die rund 100 Geflüchteten in Hirschberg, die größtenteils vor Gewalt, Unterdrückung und Armut aus Afghanistan, aber auch aus Iran, Syrien, Georgien, Gambia oder Eritrea geflohen sind. Die Wohnsituation "klappt gut", schätzt sie ein. Lediglich eine Familie in der Unterbringung in der Ladenburger Straße bräuchte dringend eine eigene Wohnung.

Für die Zukunft möchte Vanessa Koch weiterhin im Integrationsmanagement tätig sein, und auch in Hirschberg zu leben, könnte sie sich gut vorstellen. Da es für die Gemeinde aber nur eine Stelle vom DRK in der Flüchtlingshilfe gibt, wird sie nach dem Ende ihrer Vertretungszeit im September wahrscheinlich weiterziehen.