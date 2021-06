Der unbesetzte Traktor machte sich am Samstagvormittag selbstständig und rollte die Weinberge am Kahlberg runter. Foto: Feuerwehr

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Für die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg ging es am Samstagvormittag zu einem nicht alltäglichen Einsatz, wie sie auf Facebook berichtet. Ein unbesetzter Traktor hatte sich selbstständig gemacht, war die Weinberge am Kahlberg runtergerollt und hatte sich überschlagen. Zu Schaden kam niemand. Für die Feuerwehr war der Einsatz eine schweißtreibende und zeitintensive Angelegenheit, wie Kommandant Peter Braun der RNZ berichtete. Zumal die Stelle schwer zugänglich war. Da sie nicht mit den großen Löschfahrzeugen befahrbar war, wurden die wichtigen Materialien in den Kommando- und den Einsatzleitwagen umgeladen.

In den Weinbergen traf die Wehr erste Sicherungsmaßnahmen und bereitete den Greifzug vor. Mit diesem Gerät konnte der Traktor wieder aufgerichtet und in die Richtung der Spur zwischen den Reben gedreht werden. Weil er nicht mehr fahrbereit war, musste er den Hang hinaufgezogen werden. Dabei unterstützte ein hiesiger Landwirt die Wehr, der mit einem weiteren Traktor kam und das Gefährt über eine Umlenkrolle nach oben zog. Nach drei Stunden konnten die elf Feuerwehrleute die Rückfahrt antreten und die Materialien wieder aufs neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und den Gerätewagen verladen.