Von Nadine Rettig

Hirschberg. Diese Lebensgeschichten ließen die Zuhörer staunen. Zum Online-Vortrag "Juden aus Hirschberg und ihre Nachkommen" hatte am Sonntagabend der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen geladen. Professor Erhard Schnurr, der inzwischen in Hamburg lebt, ist seit vielen Jahren Mitglied des Arbeitskreises. Er hat sich intensiv mit Nachforschungen zu jüdischen Familien aus Hirschberg beschäftigt und präsentierte während seines über 90-minütigen Vortrags verschiedene spannende und außergewöhnliche Lebensläufe in Hirschberg geborener Juden zwischen 1800 und 1939.

Doch Schnurr mahnte gleich zu Beginn seines kurzweiligen und mit zahlreichen Bildern und Dokumenten gespickten Vortrags, dass es sich bei den von ihm präsentierten Lebensläufen um keine verallgemeinerbaren Befunde handle. "Es fallen immer nur die Extreme auf", so Schnurr und betonte, dass die allermeisten der in Hirschberg lebenden Juden ein ganz normales Leben führten. Doch die von Schnurr herausgegriffenen Lebensgeschichten beeindruckten die Zuhörer.

Professor Erhard Schnurr. Foto: Dorn

So auch gleich die erste Familiengeschichte, die ihren Ursprung bei dem im Jahre 1803 in Leutershausen geborenen Lazarus Schriesheimer nimmt und über zwei Generationen von New York nach England führte und am Ende bei Schriesheimers Enkelsohn, Sir Charles Walston, endete. Der als Charles Waldstein geborene Walston war der jüngste Sohn von Schriesheimers Tochter Sophie und hatte neben seinem 1912 verliehenen Adelstitel noch eine andere Besonderheit, die die Zuhörer des Vortrags staunen ließ. So war er nicht nur ein Duzfreund von Karl Marx, sondern auch Teilnehmer der ersten Olympischen Spiele 1896 in Athen.

Eine weitere Lebensgeschichte, die für viel Staunen sorgte, wurde von der Abbildung einer im Deutschen Museum in München ausgestellten Junkers F 13 eingeleitet. "Die hat sogar einen doppelten Bezug zu einem in Leutershausen geborenen Juden", versprach Schnurr, bevor er mit der Lebensgeschichte von Kurt Hermann Weil begann.

Weil wurde im Jahr 1855 in Leutershausen geboren. Im Laufe seines Studiums lernte er Hugo Junkers kennen. Nach der Uni sei er bei ihm Leiter der Technik geworden und habe damit die Weiterentwicklung der F 13 wesentlich beeinflusst, so Schnurr. Auch an der Entwicklung der Junkers 52, der berühmten "Tante Ju", sei er wahrscheinlich beteiligt gewesen. "Damit kann er auch als technischer Mitvater der heutigen Lufthansa gesehen werden", betonte Schnurr.

Den zweiten Bezug, den Weil zu dem Modell im Deutschen Museum habe, sei noch viel direkter. Weil hatte das einst von ihm verkaufte Wrack in Kabul gefunden und dafür gesorgt, dass es dort von der Bundeswehr abgeholt, restauriert und in München ausgestellt werden konnte. Von Weils Lebensgeschichte zeigten sich nicht nur die Zuhörer beeindruckt, sondern auch der Vorsitzende des Arbeitskreises, Michael Penk. Er äußerte die Überlegung, Kurt Hermann Weil als Sohn Hirschbergs bei der Gemeinde als Namensgeber für eine Straße vorzuschlagen.

Schnurr zeigte sich angetan von der Idee. Insbesondere auch deshalb, weil es die Verortung von Weils Heimatort unterstreichen würde. Denn in vielen Berichten und Dokumenten werde sein Heimatort nach Leutershausen in Franken verortet. "Mit einer Straße würden wir unterstreichen, dass seine Herkunft nach Leutershausen an der Bergstraße zuzuordnen ist", sagte Schnurr.