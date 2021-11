Hirschberg-Leutershausen. (nare) Auch wenn die Leinwände der Kinos in den vergangenen eineinhalb Jahren für eine lange Zeit dunkel bleiben mussten, gab es bei der Mitgliederversammlung des Förderkreises des Olympia-Kinos allerhand zu berichten. Dabei ging es um einen Rückblick, aber auch um die Zukunft des Kinos und des Vereins, der das Kino selbst betreibt. "Der Beginn des Jahres 2020 verlief vielversprechend, wir hatten im Januar und Februar insgesamt 4400 Zuschauer", erinnerte sich die Zweite Vorsitzende, Renate Keppler-Götz.

Doch ab Mitte März hieß es dann bis zum Juli erst einmal Zwangspause, die der Verein nutzte, um ein funktionierendes Hygienekonzept auszufeilen. Diese Pause sowie die andauernde Pandemie schlugen sich auch in den Zuschauerzahlen nieder. Während 2019 insgesamt 25.144 Besucher eine Vorstellung im Olympia-Kino besuchten, waren es 2020 coronabedingt nur 7855. "Ein schmerzlicher Verlust", wie Keppler-Götz bemerkte. Umso dankbarer waren die Betreiber über die Unterstützung und Solidarität, die sie erfuhren. Die Mitgliederzahlen des Förderkreises stiegen zwischen 2019 und 2020 um 91 Neu-Mitglieder an. Auch im Rahmen von Gutscheinkäufen habe man viel Zuspruch erfahren.

Schatzmeister Thomas Götz betonte ebenfalls, dass das Kino viele Spenden erhalten habe und durch den Mitgliederanstieg profitiert habe. Durch das Kurzarbeitergeld und die Überbrückungshilfen habe man die Pandemie trotz der stark reduzierten Einnahmen bisher gut überstehen können. "Das Kino steht wirtschaftlich auf gesunden Beinen", betonte er. Doch was der Winter nun bringt, weiß niemand. "Es ist ein Tappen im Nebel, und wir tasten uns seit dem Sommer noch langsam voran", so Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt.

Dass dem Förderkreis Veränderungen ins Haus stehen, zeigte sich bereits bei den Wahlen. Wiebke Dau-Schmidt wurde einstimmig als erste Vorsitzende wiedergewählt. Auch Renate Keppler-Götz als zweite Vorsitzende sowie Schatzmeister Thomas Götz wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt, jedoch stellten beide klar, ihre Ämter nur noch für ein Jahr ausüben zu wollen. "So sehr ich dieses Kino liebe, so sehr habe ich aber auch das Bedürfnis, es langsamer angehen zu lassen und mehr Zeit für die Familie zu haben", so Keppler-Götz. Seit 2009 war sie auf ihrem Posten als Zweite Vorsitzende tätig. Die Arbeit habe ihr immer viel Spaß gemacht, aber auch viel Kraft gekostet. Auf der Position des Schriftführers gab es schon in diesem Jahr eine Veränderung. Jürgen Glökler kandidierte nicht mehr für das Amt und wird nun von Wolfgang Müller abgelöst. Glökler betonte, dass er mit seinen 82 Jahren nun langsam einige Ämter abgeben wolle und wurde Beisitzer. Esther Gilbert und Klaus Winkelmann wurden indes als Rechnungsprüfer wiedergewählt.

Die Veränderungen im Vorstandsteam sind nicht die Einzigen. Jürgen Glökler betonte, dass die Arbeit im Kino auf zu wenigen Schultern laste und dringend eine Neuausrichtung benötige. Deshalb habe man nun eine Steuerungsgruppe gebildet, die sich mit der Ausarbeitung eines neuen Konzepts beschäftige. Diese Gruppe habe nun die Grundidee der Arbeitsverteilung auf vier Gruppen mit jeweiligen Aufgabenbereichen erarbeitet. Dabei gelte es, die Bereiche Filmprogramm, Kleinkunstprogramm, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit abzudecken. In den kommenden Monaten soll dieses Konzept nun weiter ausgefeilt werden.

Am Ende der Sitzung sorgte eine Entscheidung nach der letzten Mitgliederversammlung für eine kurze Debatte. Damals war, mit Hinblick auf die Pandemie, beschlossen worden, die Eintrittspreise für Erwachsene um einen Euro zu erhöhen und Fanpässe sowie Ehrenkarten nicht mehr einzulösen. Vorstandsintern wurde jedoch später entschieden, die Fanpässe und Ehrenkarten dennoch weiterhin beizubehalten. Dass der Vorstand diese Entscheidung getroffen hatte, ohne die Mitglieder erneut zu informieren, bedauerte Dau-Schmidt. "Das ist nicht korrekt gelaufen und ich kann verstehen, dass das für Sie als Mitglieder einen komischen Beigeschmack hat. Es war wirklich ein Fehler von uns", entschuldigte sie sich. In einer erneuten Abstimmung beschloss die Versammlung nun, die Fanpässe und Ehrenkarten weiterhin beizubehalten, diese aber nicht mehr aktiv zu bewerben oder herauszugeben.