Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Nur selten waren die Gemeinderäte in den letzten Monaten während einer Sitzung derart übereinstimmend einer Meinung wie am Dienstag im Ausschuss für Technik und Umwelt. Dabei standen auf der Tagesordnung Bauanträge, die dazu geeignet waren das Ortsbild nachhaltig zu verändern. So etwa bei dem Antrag zur Errichtung einer Flüssigerdgas-Tankanlage für Lastwagen an der bestehenden Total-Tankstelle im Gewerbegebiet.

Inwieweit von dieser Anlage Gefahren für die Einwohner der Gemeinde ausgehen, stand dabei nicht zur Diskussion. "Diese fachliche Beurteilung können wir nicht vornehmen", erläuterte Bürgermeister Ralf Gänshirt. Über die Höhe des Gastanks müsse man sich aber Gedanken machen. Mit 20 Metern Höhe würde dieser die Grundzüge der Planung tangieren, sogar konterkarieren, so Gänshirt. Denn der Bebauungsplan lasse nur eine maximale Traufhöhe von neun Metern zu, wobei die Firsthöhe noch einmal vier Meter darüber liegen darf.

"Der Gastank hätte zudem die Qualität einer Werbeanlage, da er mit Werbung versehen werden soll", ergänzte Bauamtsleiter Rolf Pflästerer. Im Gewerbegebiet sei aber nur ein großer Werbepylon am dortigen Kreisverkehr zugelassen. Würde dieser Gastank genehmigt, schaffe man damit einen Präzedenzfall für weitere derartige Bauvorhaben. Einstimmig folgten die Gemeinderäte dieser Argumentation und versagten ihr Einvernehmen zu dem Antrag.

Als ortsbildprägend sahen die Ausschussmitglieder ebenso das Bauvorhaben "Geschäftshaus am südlichen Ortseingang von Großsachsen" an. Elf Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von jeweils 40 bis 70 Quadratmetern sollen an der südwestlichen Ecke des Sterzwinkels entstehen.

"Dabei gibt es ein Novum für Hirschberg, nämlich einen Autolift", wies Gänshirt auf eine Besonderheit des Gebäudes hin. Denn die insgesamt 23 Parkplätze sollen überwiegend in einer Tiefgarage angelegt werden, wobei diese keine Zufahrt im herkömmlichen Sinne hat, sondern ausschließlich über einen Autolift erreichbar ist. Oliver Reisig (FDP) äußerte jedoch Bedenken, dass die Parkplätze aufgrund des geringen Platzes zum Rangieren in der Tiefgarage tatsächlich genutzt werden.

Einstimmig erteilten die Gemeinderäte diesem Bauvorhaben ihr Einvernehmen. Allerdings gab es Bedenken, dass die Gewerberäume, von denen bisher nur einer mit einem Frisörladen belegt ist, künftig in Wohnräume umgewandelt werden könnten, was der Bebauungsplan nicht zulässt. Bei diesem Bauvorhaben gab es zudem noch eine kleine Meinungsverschiedenheit unter den Ausschussmitgliedern bezüglich der Architektur des Gebäudes. "Ich könnte mir was anderes vorstellen", meinte Christian Würz (CDU) zum Erscheinungsbild des Geschäftshauses. Auch Jürgen Steinle (GLH) zeigte sich alles andere als davon begeistert. "Die Gestaltung finde ich gut", gefiel Bernd Kopp (Freie Wähler) dagegen die Form des Gebäudes. Auch Ulrich Schulz (SPD) begrüßte, dass sich damit die "Spange an Gewerbeeinheiten" im Sterzwinkel schließt.

Einstimmig erteilte der Ausschuss sein Einvernehmen zu zwei weiteren Bauanträgen. Diese betreffen die Erweiterung einer bestehenden Doppelgarage zu einer Garage mit drei Stellplätzen "Am Kohlbach 10" in Großsachsen und den Neubau einer Doppelhaushälfte "Im Brambusch 29" in Leutershausen. Der Bau dieser Doppelhaushälfte war erst möglich geworden, nachdem der Gemeinderat den fehlerhaften Bebauungsplan für diesen Bereich aufgehoben hatte.