Hirschberg. (zg/ans) Thema der jüngsten Sitzung von Fraktion und Vorstand der Grünen Liste Hirschberg (GLH) per Video-Konferenz waren die Haushaltssperre und die Lösungsvorschläge der anderen Fraktionen. Die Finanzlöcher im Haushalt wollen CDU, Freie Wähler und FDP durch weitere Bau- und Gewerbegebiete stopfen. "Diese Argumentation teilen die Grünen nicht, da waren sich Fraktion und Vorstand einig", heißt es in einer Pressemitteilung der GLH. "Neue Baugebiete lösen keine kommunalen Finanzprobleme", ist sie überzeugt.

Baugebiete sorgten nicht nur für Einkünfte, sondern auch für Kosten, denn Infrastruktur müsse gebaut und langfristig in Schuss gehalten werden. "Der Erhalt von Kanalisation, Straßen und Straßenbeleuchtung macht bereits heute einen vergleichsweise hohen Anteil am Gemeindehaushalt aus", betonen die Grünen. Dazu könne schnell die Notwendigkeit einer Erweiterung von Kindergärten und Schulen kommen, die Kinderbetreuungsinfrastruktur sei schon jetzt gut ausgelastet.

Entgegengehalten wird dem, dass die Bewohner eines Neubaugebiets der Gemeinde mehr Einkommenssteuer bringen. "Doch dabei zeigt sich ein Interessenkonflikt – oder offenbart sich eine Einstellung: Wenn ein Baugebiet ein sattes Plus an Steuereinnahmen generieren soll, muss es auf gut verdienende Bewohner zugeschnitten sein", so die Grüne Liste. Andererseits bestehe vor allem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Dies war im vergangenen Jahr, vor allem auch im Kommunalwahlkampf, ein wichtiges Thema. "Ein solches Wohngebiet wird aber die Einkommenssteuer nicht sprudeln lassen, sondern eher geringe Einnahmen bringen", merken die Grünen an.

Wer ein Baugebiet fordert, müsse klar sagen, was damit primär erreicht werden soll: "Sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum für kleine und mittlere Einkommen, der aber – seien wir ehrlich – kein finanzielles Gewinngeschäft für die Gemeinde ist, oder die Gemeindekasse mithilfe eines weiteren luxuriösen Einfamilienhausquartiers sanieren?", fragt die GLH provokant. Dabei sei durchaus fraglich, ob dieses Plus für die Gemeindekasse durch ein Wohngebiet für Besserverdiener überhaupt erzielt werden kann. Schon jetzt gebe die Gemeinde für die dringendsten Maßnahmen zur Infrastrukturerhaltung jedes Jahr mehrere Hunderttausend Euro aus.

"Was zudem wieder einmal von den übrigen Fraktionen hinten angesetzt wird, sind die nicht-monetären Aspekte von Bau- und Gewerbegebieten", kritisieren die Grünen. Bautätigkeit bedeute immer auch "massive Flächenversiegelung", den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen und Naherholungsräumen sowie das Aufweichen der Siedlungsstruktur rund um die alten Ortskerne. "Wie der Ort wachsen soll, muss eine Entscheidung sein, die alle Aspekte einbezieht und bei der auch die Bürger mitreden sollten", fordert die GLH.

"Wer Bau- und Gewerbegebiete als einfache Lösung für Finanzprobleme versteht, macht es sich zu einfach", finden die Grünen. Vielmehr fordern sie einen Faktencheck vor jeder Entscheidung über Bautätigkeit – also eine fundierte Prognose darüber, für welche Bevölkerungsgruppen jetzt und in Zukunft Wohnraum fehlt. Erst danach könne die Entscheidung fallen, ob und was gebaut werden sollte. Nach wie vor gilt für die GLH: "Kein Baugebiet ohne eine zuvor konsequent konzipierte Gesamt-Quartiersentwicklung, die auch ökologische Belange und Klimaschutz einbezieht".

Ebenso müsse überlegt werden, wie die Gewerbeentwicklung gefördert werden soll. Ob ein weiteres großflächiges Gewerbegebiet auf der grünen Wiese die richtige Maßnahme ist, oder ob nicht zentral gelegene Einheiten für kleine, innovative Unternehmen die bessere Lösung für Hirschberg sein könnten, müsse anhand von Fakten entschieden werden. "Aber nicht nur mit Blick auf die Gemeindekasse", findet die GLH.