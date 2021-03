Von Annette Steininger

Hirschberg. Sebastian Cuny hat sein rotes Notizbüchlein immer dabei. Und so schreibt der SPD-Landtagskandidat auch am Mittwochvormittag fleißig mit, als ihm der Hirschberger Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Thomas Scholz, und Ortsvereinsvorsitzender Rüdiger Kanzler die Verkehrsproblematik in der Großsachsener Ortsdurchfahrt schildern. Und wie zum Beweis staut es sich immer wieder kurz auf der Landstraße, die ausgetauschten Worte sind aufgrund des Lärms kaum zu verstehen.

Bei der Station in Hirschberg im Rahmen seiner Wahlkampftour durch die Orte gibt Cuny den Hirschbergern am Schluss einen Tipp mit auf den Weg: "Es ist wichtig, dass man sich auf eine Lösung festlegt und so viele wie möglich dahinter versammelt." So hätte es kaum einer für möglich gehalten, dass in der Region erst der Branichtunnel und dann noch die Neckarbrücke, beides millionenschwere Maßnahmen, realisiert würden.

"Erst wenn man eine Mehrheit hinter einer Lösung versammelt hat, ist es wirklich möglich, Druck zu machen", meinte der Sozialdemokrat angesichts der mehreren Lösungen, die für die Großsachsener Verkehrsproblematik immer wieder diskutiert werden. Auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) würde er an dieser Stelle mit ins Boot holen, empfahl der Sozialdemokrat. Angesichts der angespannten Situation – auch die Linie 5 ist in der Ortsdurchfahrt unterwegs –, sollte man dort nachfragen: "Wie stellt ihr euch das künftig vor?"

Zwar mache sich die SPD auf Länderebene für eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs stark, aber Cuny sah in Großsachsen auch, dass der ÖPNV hier an der Grenze und eine weitere Taktverdichtung kaum möglich sei.

Für das weitere Vorgehen hinsichtlich der Verkehrslösung hielt es der Sozialdemokrat auch für wichtig, dass man Unterlagen zusammentragen sollte, die diese stützen. So gebe es beispielsweise eine Forderung der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg zum Ausbau wichtiger Verkehrswege von 2014, bei der auch eine Umgehung in Großsachsen genannt werde.

Zudem machte Cuny deutlich, dass der Bundesverkehrswegeplan, in den Hirschberg mit seiner Umfahrung schon seit Jahren gerne aufgenommen würde, keine reine Bundessache sei. So habe das Land hier ein Vorschlagsrecht. Die entsprechenden Abgeordneten von Bund und Land müssten also an einem Strang ziehen und immer wieder bei den entsprechenden Ministern anklopfen.

Er selbst würde sich im Falle einer Wahl auch für eine Lösung des Großsachsener Verkehrsproblems stark machen, sagte Cuny zu. "Als Schriesheimer Stadtrat der SPD und somit Teil einer Minderheit bin ich es gewohnt, dicke Bretter zu bohren und ausgiebig Überzeugungsarbeit zu leisten", meinte der Sozialdemokrat schmunzelnd.

"Wir machen mit der Ortsumgehung seit über 50 Jahren rum, und Klein-Rohrheim mit nur 500 Einwohnern hat eine – von Bund, Land und Kommune finanziert", blickte Kanzler sodann etwas neidisch gen Hessen.

Dass Cuny für die Hirschberger am Ball bleiben wird, freute ihn und Scholz natürlich. Schließlich ist die Ortsentlastungsstraße oder eine andere Lösung auch ein Anliegen der hiesigen SPD. Scholz skizzierte noch einmal die verschiedenen Möglichkeiten wie eine westliche und eine südliche Ortsumgehung sowie einen Autobahnanschluss Weinheim-Süd und die verschiedenen Schwierigkeiten dabei. Er erwähnte auch die Gelder, die man für Planungen und Gutachten in den aktuellen Haushalt eingestellt habe.

Der Fraktionsvorsitzende erinnerte zudem an die Verkehrszählung der SPD von Juni 2018. "Lärm, Abgase und Stau – Verkehr ist ein Riesenthema", wusste Scholz von einem Infostand bei der letzten Kommunalwahl. Cuny pflichtete ihm bei, schließlich beeinträchtige Lärm Gesundheit und Lebensqualität. Daher würde er sich als Abgeordneter auch dafür stark machen, dass sich die Lärmproblematik, die sich durch die Fahrbahn-Erneuerung der A5 bei Schriesheim ergeben hat, nicht auch in Hirschberg wiederhole.