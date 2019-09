Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Gleich vier autofreie Sonntage gab es in Deutschland im Jahr 1973 im Zuge der damaligen Ölkrise. Bilder von leeren Straßen, auf denen höchstens Polizei- oder Krankenwagen fuhren, kennzeichnen noch heute das vor 46 Jahren verordnete staatliche Fahrverbot, das erlassen wurde, um Erdöl einzusparen. Einen autofreien Sonntag gab es an diesem Wochenende auch in Hirschberg, beteiligte man sich doch bereits zum fünften Mal am autofreien Tag der europäischen Mobilitätswoche.

Dieser findet jährlich am 22. September statt und fiel damit in diesem Jahr auf einen Sonntag. Autofrei war allerdings nur ein kleiner Bereich in Leutershausen, denn nur die Raiffeisenstraße um der Bereich der Markthalle waren für den Autoverkehr für einige Stunden gesperrt.

"Ein perfekter Morgen für Fahrradfahrer", stellte Bürgermeister Ralf Gänshirt zum Start des autofreien Sonntags angesichts des blauen Himmels fest. In dem autofreien Tag sah Gänshirt eine wichtige Aktion, die die Alternativen zum Auto in den Vordergrund des Bewusstseins der Menschen rücken. "Wenn ich darüber nachdenke, das Auto mal stehen zu lassen, ist schon viel gewonnen", sagte Gänshirt mit Blick auf die Freiwilligkeit des Verzichts auf das Auto an diesem Tag. Wichtig war ihm jedoch mit Blick auf die gleichzeitig stattfindende "Heisemer Storchekerwe", dass sich Hirschberg daran beteiligt, gleichgültig an welchem Wochentag der autofreie Tag stattfindet.

Für Gänshirt war es zudem die ideale Gelegenheit, die eifrigsten Fahrradfahrer aus Hirschberg der Aktion "Stadtradeln" mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent auszuzeichnen. Insgesamt 80 Radler und zehn Teams aus Hirschberg hatten daran teilgenommen und dabei 21.344 Kilometer zurückgelegt. "Wir waren ein starkes Team", befand der Bürgermeister. Er hob hervor, dass damit in der rund drei Wochen dauernden Aktion alleine in Hirschberg drei Tonnen Kohlendioxid eingespart wurden.

Die meisten Kilometer auf dem Rad, nämlich 944, hatte in dieser Zeit Nikolaus Hirn zurückgelegt. Nur wenige Kilometer weniger schaffte Peter Esselborn, der es auf 911 Kilometer brachte. 857 Kilometer trug schließlich Frieder Schütze zur Gesamtleistung Hirschbergs bei. Bei den Teams traten die Fahrradfahrer der Grünen Liste Hirschberg (GLH) am kräftigsten in die Pedale und schafften zusammen 5067 Kilometer. "Das entspricht einer Einsparung von 720 Kilogramm Kohlendioxid", erläuterte Gänshirt. Auf rund 400 Kilometer weniger kam das "Offene Team Hirschberg", und das Team "Häuselberg" schaffte immerhin noch 3116 Kilometer.

Dass zukünftig noch mehr Kilometer in der Gemeinde per Fahrrad zurückgelegt werden, dafür warben der BUND und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) an ihren Ständen. Auf einer Karte der Region verzeichnete Manfred Stindl vom VCD Stellen, an denen das Radwegenetz in Hirschberg verbesserungswürdig ist. "Von den Einwohnern wurde angemerkt, dass man von Leutershausen nicht auf direktem Weg mit dem Fahrrad in das Gewerbegebiet jenseits der Autobahn kommt", erläuterte Stindl eine dieser Stellen.

"Der Autoverkehr erhält in unseren Städten den meisten Platz", kritisierte zudem Egon Müller vom BUND. Fußgänger und Radfahrer würden an den Rand gedrängt. Es sei jedoch ein langer Prozess, bis sich das ändere, das war Müller klar.

Ein wichtiger Schritt dahin stellt sicherlich die E-Mobilität dar, die beim Fahrrad bereits seit einiger Zeit ihre Freunde findet. Die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der E-Bikes präsentierte der Inhaber von "Radsport Bergstraße", Markus Kunkel. Und das im Hirschberger Gewerbegebiet ansässige Unternehmen "e-mobility center" wies auf seine mittlerweile vierte "gebrauchte E-Bike Börse" Ende September hin.