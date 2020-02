Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Er war als Arzt bei Jung und Alt sehr beliebt, auch wegen seiner lockeren Art. Nun ist Altgemeinderat Dr. Rolf Riedel im Alter von 74 Jahren gestorben. Ihm bereitete es immer wieder Freude, anderen Menschen zu helfen und zu sehen, dass man Erkrankungen erfolgreich behandeln konnte.

Riedel erblickte im Mai 1945, nur wenige Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in Weinheim das Licht der Welt. In der Zweiburgenstadt wuchs er mit seiner jüngeren Schwester auf. Sein Abitur legte er 1964 am Albert-Magnus-Gymnasium in Viernheim ab. Danach studierte Riedel an der Universität Heidelberg Medizin. Das Studium am Klinikum Mannheim schloss er 1970 mit dem Staatsexamen der Medizin ab. Sein beruflicher Werdegang begann als Medizinalassistent und Assistenzarzt im Theresienkrankenhaus Mannheim. Danach war er Assistenzarzt auf der Inneren Station im St.-Josefs-Krankenhaus in Lorsch. Im Jahr 1974 ließ sich Riedel als Arzt für Allgemeinmedizin in Leutershausen nieder. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und an Seminaren macht er sich mit den neuesten Erkenntnissen in der Medizin vertraut und hielt sich auf dem Laufenden.

Hier und in den Nachbarorten hat er als Arzt mit vielen Menschen Höhen und Tiefen erlebt. Seinen Wohnsitz verlegte er nach Fertigstellung seines Eigenheims 1980 von Großsachsen nach Leutershausen. Hirschberg ist zu seiner Heimat geworden. Neben der verantwortungsvollen Tätigkeit als Arzt war Riedel bis zu seinem Ruhestand als Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Mannheim im Prüfungsausschuss der RVO tätig.

Riedel hat sich in der Gemeinde auch ehrenamtlich engagiert. Seine politische Heimat hatte er bei der CDU, über deren Liste er 1994 in den Gemeinderat gewählt wurde. Bis 2004 gehörte er dem Verwaltungsausschuss an. Stark engagiert hat er sich für die Partnerschaft mit Hirschbergs französischer Partnergemeinde Brignais. Hier war er einige Jahre Mitglied der Partnerschaftskommission und Mitglied im Partnerschaftsverein. Riedel liebte klassische Musik und besuchte dazu Konzerte auch außerhalb der Gemeinde. Ferner ging er auf die Jagd und fuhr gerne Rad. Bei großen Radtouren von Hirschberg nach Brignais war er dreimal mit dabei, ebenso bei besonderen Radtouren nach Wien und Berlin.