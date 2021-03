Von Nadine Rettig

Hirschberg. Seit Montagvormittag glühen bei Hirschbergs Friseursalons wieder die Scheren. Mit ausgereiftem Hygienekonzept wird gefärbt, geschnitten und gestylt. So auch beim Salon "Aproposhaar" von Adriana Puch. "Seit wir wieder wissen, dass wir öffnen dürfen, stand das Telefon kaum still", berichtet sie. Besonders in den ersten drei bis vier Tagen habe man eine schier unendliche Flut an Terminanfragen hereinbekommen.

Adriana Puch von „Aproposhaar“. Foto: Kreutzer

Bis Ostern ist der Salon in Großsachsen restlos ausgebucht. Die Glückspilze, die gleich am Montag einen Termin ergattern konnten, hatten ihren schon vor Monaten gemacht. Dieser sei bis zur erlaubten Wiedereröffnung immer weiter herausgezögert worden, erklärt Puch, während sie einer Kundin die Haare schneidet. Dabei sind nicht nur sie und ihre Kolleginnen glücklich. Auch die Kundin freut sich, einen der heiß begehrten Termine ergattert zu haben. "Das ist ja inzwischen fast schon wie ein Sechser im Lotto" scherzt sie. Für Puch und ihr Team bedeutet die Wiedereröffnung zudem, die Sorgen und Existenzängste der vergangenen Monate ein wenig hinter sich lassen zu können.

Auch den Kunden des Friseursalons "Kai’s Friseure" ist die Freude über die Wiedereröffnung anzumerken. "Ein Kunde hat heute Vormittag sogar eine Flasche Sekt mitgebracht", erzählt Inhaber Kai Gissel. Auch er ist dankbar, sein Geschäft wieder öffnen zu dürfen. Eigentlich habe er schon auf den 15. Februar gehofft. "Aber da war ich wohl etwas zu zuversichtlich", räumt er ein. Denn auch finanziell sei die Öffnung enorm wichtig. Vier der letzten zwölf Monate habe man schließen müssen, und staatliche Hilfen seien bisher noch nicht eingetroffen, resümiert er. Auch beim Kurzarbeitergeld habe man lange in Vorleistung gehen müssen. "Deshalb sind wir sehr froh, dass es jetzt weitergehen kann", sagt Gissel, der nun mit seinem Team im Schichtbetrieb arbeitet, um den Kundenverkehr im Laden zu entzerren. Auch bei "Friseur Fath" in Großsachsen gibt es mehr als genug zu tun. Bis Mitte März ist man ebenfalls ausgebucht, und auch am kommenden Montag will man außerplanmäßig öffnen, um den Kundenstau der vergangenen Monate abarbeiten zu können.

Brigitte Badura vom „Green Salon“. Foto: Kreutzer

Auf den freien Montag verzichtet auch Brigitte Badura in den kommenden Wochen. Die Inhaberin des "Green Salon" arbeitet als Solo-Selbstständige alleine. Durch die erforderlichen Hygienemaßnahmen falle überproportional viel Arbeit an, die gerade alleine schwierig zu bewältigen sei. "Manchmal hat man das Gefühl, die Arbeit am Kunden läuft nur nebenher", berichtet sie. Auch Pausen seien aktuell kaum möglich. Badura betreut momentan immer nur einen Kunden in ihrem Geschäft. Sobald dieser den Salon verlässt, steht bis zur Ankunft des nächsten Kunden Lüften und Desinfizieren auf der Tagesordnung. Doch eine Pause könne man sich nicht erlauben. "Man hat so einen Stau, dass einem nichts anderes übrig bleibt", schildert Badura. Die Produktivität sei durch den hohen Koordinationsaufwand zudem stark eingeschränkt, so dass es praktisch nicht möglich sei, den üblichen Umsatz zu erzielen. Am meisten ärgert sich die Inhaberin allerdings über jene, die sich nicht an die Hygienekonzepte halten. "Denn dann ist es so, dass ich geschlossen haben muss, weil es woanders nicht klappt."

Auch die Blumenläden dürfen seit Montag für ihre Kundschaft öffnen. "Es ist schön, wieder ein Stück Lebensfreude verkaufen zu können", freut sich Gerlinde Jöst von der "Blumenbinderei" in Leutershausen. Für sie bedeutet dies auch den Verkauf von Hoffnung in den trüben Zeiten.

Gerlinde Jöst von der Blumenbinderei. Foto: Kreutzer

Über das Fenster ihres Ladens verkauft sie die Pflanzen, und dieses Konzept nehmen die Kunden gut an. "Für uns ist schön, dass wir nun auch die deutschen Gärtnereien wieder unterstützen können", freut sie sich. Denn auch wenn sie während der letzten Monate einen Abholservice angeboten hatte, sei der reguläre Verkauf doch etwas ganz anderes und das Bestücken des Sortiments besser kalkulierbar.

Marliese Schröder-Mohr von der „BlumenEcke“. Foto: Kreutzer

Auch in Großsachsens "BlumenEcke" dürfen die Kunden nun wieder ins Geschäft von Marliese Schröder-Mohr. Sie hatte in den vergangenen Monaten ebenfalls einen Abholservice angeboten. Sie freut sich darüber, dass dieser von ihren Kunden gut angenommen wurde. Warum im Discounter, wo viel mehr Kontakte entstehen, der Verkauf von Blumen erlaubt war, während sie ihr Geschäft mit wenig Kundenverkehr schließen musste, kann sie nicht nachvollziehen.

Doch umso mehr freut sie sich nun, die Kunden wieder begrüßen zu dürfen. Umso mehr, weil sie die Zeit des Lockdowns genutzt hatte, um das Geschäft im Inneren umzugestalten. Das nahm auch die treue Stammkundschaft erfreut wahr.