Von Annette Steininger

Hirschberg. Noch immer ist die 80-Jährige (Name ist der RNZ bekannt) richtig wütend, wenn sie an die Polster-Abzocke zurückdenkt, die sie vor vier Jahren erlebt hat. Die rüstige Hirschbergerin besitzt einen schönen, gemütlichen Ohrensessel, der aber in die Jahre gekommen war. Also beschloss sie, ihn wieder herrichten zu lassen. Sie besuchte 2017 mit ihrem Neffen die Messe "Lebensart" in Weinheim, wo sie einen scheinbar professionellen Polsterei-Betrieb entdeckten. Der Neffe meinte es gut mit seiner Tante, sprach den scheinbar seriösen Handwerker, dessen Betriebsname Regionalität vermittelte, an und hinterließ die Kontaktdaten seiner Verwandten. "Das hätte ich nie gemacht", sagt die 80-Jährige heute rückblickend.

Wohl über 1000 Euro mehr bezahlt

Alsbald meldete sich der Anbieter und bot an, vorbeizukommen. Er besichtigte den Sessel und machte ihr ein Angebot von 3400 Euro Festpreis für Polstern und Neubeziehen. Außerdem wollte er eine Anzahlung für den Sessel von 500 Euro haben – in bar und sofort. Die Hirschbergerin fühlte sich überrumpelt, wollte am nächsten Tag in den Urlaub fahren und hatte auch gar nicht so viel Geld im Haus. "Was haben Sie denn da?", wollte der Handwerker wissen. Die damals 77-Jährige gab ihm 200 Euro. "Hätten Sie mir die vollen 500 Euro gegeben, hätte ich mit meiner Frau zum Oktoberfest fahren können", sprach’s frech, nahm das Geld und verschwand mit dem Sessel.

Die 80-Jährige hatte kein gutes Gefühl dabei, zumal sich nach ihrem Urlaub auch noch Anrufe des Betriebs häuften, der ihr zusätzlich eine Teppichreinigung aufschwatzen wollte. "Der Mann hat gleich gesagt: ,Was haben Sie für schöne Teppiche und Möbel’", erinnert sie sich an den ersten Besuch des angeblichen Polsterers zurück. "Ich habe das natürlich abgelehnt", sagt die Hirschbergerin heute noch empört.

Da sie dann doch sehr misstrauisch wurde und ihr das Polstern und Neubeziehen auch deutlich zu lange dauerte, ging sie zur Polizei. Dort habe sie den Rat erhalten, den Betrag nicht zu zahlen, denn dieser sei deutlich zu hoch. Die Frau nahm sich das zu Herzen, und als der Rückbringtermin nahte, holte sie sich eine Freundin als Zeugin hinzu. Der Vater und die Frau des Polsterei-Mannes luden das gute Stück aus, das auf den ersten Blick ganz annehmbar gemacht wirkte, aus, und wollten dann prompt die restlichen 3600 Euro sehen. Entschieden sagte die Eigentümerin des Möbelstücks: "Nein, so viel zahle ich nicht." Der Mann habe ihr entgegnet: "Gut, dann nehme ich den Sessel wieder mit."

Auch die Qualität der Arbeit ließ zu wünschen übrig. Foto: Kreutzer

Eine Weile verhandelten sie noch, bis sich die 80-Jährige auf 2800 Euro einließ. Immer noch viel zu viel, wie sie heute weiß. Das hat sie bereits von mehreren Seiten gehört, aber sie habe sich damals unter Druck setzen lassen. Laut Andreas Well, Inhaber von Raumausstattung Bock in Leutershausen, sind die Preise abhängig vom ausgewählten Stoff und dem Grad, wie weit ein Ohrensessel aufgepolstert werden muss. "Für einen Neubezug mit Restaurierung der oberen Polsterschichten kann man grob 1600 Euro kalkulieren", sagt der Experte. Also hat das Abzocker-Opfer wohl über 1000 Euro zu viel bezahlt.

Eine Freundin, die selbst einen Polsterei-Betrieb hat, hat der Betroffenen später zudem gesagt, dass die Erneuerung der Ohrensessel schlecht gemacht sei. Im Umfeld dieser Abzocker ist das nichts Ungewöhnliches: Zunächst versuchen sie an lokale Unternehmen zu gehen, um die Möbelstücke dort aufbereiten zu lassen und einen überteuerten Preis an den Kunden weiterzugeben. Klappt das nicht, werden die Teile oft ins osteuropäische Ausland verschickt, um sie dort für günstiges Geld herrichten zu lassen. Ein lukratives Geschäft für die Abzocker, ein großer Ärger für die Kunden. Und für regionale Handwerksbetriebe.

Für Andreas Well, Inhaber von Raumausstattung Bock in Leutershausen, ist die Masche nichts Neues: "Von verschiedenen Kollegen und auch von Sachverständigen hört man permanent über solche Betrügereien." Auch bei ihm hätten schon mehrmals Leute angerufen, "die ganz aggressiv Preise wissen wollten und mit vielen Aufträgen für Sofas locken wollten".

Oft würden die Handwerksbetriebe nicht oder nur teilweise bezahlt, weil angeblich Mängel bei der Polsterung seien, habe er schon von Kollegen gehört. Er selbst habe schon mal Musterbücher zu einer Familie in Eppelheim gebracht, erzählt Well, die er nur "nach äußerst intensivem Nachhaken" wieder zurückbekam – wieder zurückbekam. Das Möbelstück, das er dort begutachtete, sah nicht so aus, als ob es einen Neubezug nötig hätte. Well geht davon aus, dass es eine Abzocker-Bande war, die sich billig Musterbücher verschaffen wollte.

Aktuell warnt auch der Zentralverband "Raum und Ausstattung" vor den "dubiose Handwerkern", die bundesweit ihre Dienste gerne an der Haustüre oder über Flyer-Aktionen anpreisen würden. Sie werben mit großen Rabatten, aber in der Regel seien sie sogar teurer, "als wenn die Arbeit von einem ortsansässigen und qualifizierten Handwerksbetrieb ausgeführt worden wäre". Zudem würden Geschäftssitze oft nach kurzer Zeit aufgelöst oder es folge ein Inhaberwechsel, nicht selten mit dem gleichen Nachnamen. Der Betrieb, der die 80-Jährige abgezockt hat, ist ebenfalls nicht mehr auffindbar. Üblich sei auch, so der Zentralverband, dass die zweifelhaften Geschäftsleute nach einigen Monaten weiterziehen und andernorts eine neue Firma mit leicht geändertem Namen gründen. "Ziel ist der schnelle Umsatz bei fragwürdiger Qualität. Was bleibt, sind geprellte Auftraggeber und Polsterer deren Rechnungen nicht bezahlt werden", schreibt der Verband "Raum und Ausstattung". Er verweist zudem auf die Sendung "Marktcheck" des SWR vom 28. September, in der über die Problematik mit dubiosen Polsterbetrieben berichtet wird.

Auch Sabine Prothmann von "Das AgenturHaus", die die Projektleitung der "Lebensart" im süddeutschen Raum innehat, hat ihn sich nach der RNZ-Anfrage angesehen. Sie ist "sehr schockiert", dass eine Besucherin der Messe diese schlimme Erfahrung machen musste. Der Betrieb sei nur einmal auf der "Lebensart" vertreten gewesen, eben im Jahr 2017. Und eigentlich habe man gedacht, dass er gut passen würde, zumal er auch aufgrund seines Namens ein regionaler Aussteller zu sein schien.

Für die Projektmanagerin ist dieses betrügerische Geschäftsgebaren neu, aus anderen Bereichen wie der Teppichreinigung kennt sie es bereits. Dass ein solcher Abzocker bei der "Lebensart" vertreten gewesen ist, sei "sehr bedauerlich". Bei der Thematik will man nun ganz genau hinschauen und sei sensibilisiert, betont Prothmann.

"Unverbindliches Angebot einholen"

Bergstraße/Heidelberg. (ans) Der Obermeister der Raumausstatter- und Sattlerinnung Rhein-Neckar, Rudolf Vogel aus Heidelberg, ist schon seit einigen Jahren mit dem Thema der Polster-Abzocker befasst. Die RNZ hat ihn im Interview gefragt, ob es aktuell Fälle gibt und wie man seriöse Handwerker erkennt.

Rudolf Vogel. Foto: Handwerkskammer

Herr Vogel, sind Ihnen denn derzeit Fälle von Polsterei-Abzocke im Rhein-Neckar-Kreis bekannt?

Ja, sogar einige ganz konkrete. Ich werde hier nicht nur als Obermeister der Raumausstatter- und Sattlerinnung Rhein-Neckar kontaktiert, sondern auch als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.

Das heißt, Sie kommen zum Einsatz, wenn solche Fälle bei der Polizei oder beim Gericht landen?

Ganz genau. Ich hatte erst kürzlich den Fall, dass ein über 90-jähriges Ehepaar für das Herrichten eines Sofas und eines Sessels 21 000 Euro bezahlen sollte. Also einen höheren Wert als die gesamte Wohnungseinrichtung! Ich musste ihnen dann leider sagen: Vergesst die Möbel und die Anzahlung. Denn: Ist einmal Geld geflossen, kann man eigentlich nichts mehr machen. Deshalb bin ich immer froh, wenn sich ein Familienmitglied vorher meldet und darauf aufmerksam macht, dass Oma oder Opa offenbar viel zu viel bezahlen sollen.

Wie oft passiert so etwas denn?

Oft schalten die Abzocker Werbeanzeigen. Und dann vergehen etwa 14 Tage, bis ich von den Fällen höre. In der Regel sind es etwa zwei bis drei pro Monat. Betroffene melden sich vor allem aus dem Bereich zwischen Viernheim und Heidelberg sowie aus Mannheim. Auch an der Bergstraße gibt es immer mal wieder solche Fälle, aus dem Odenwald dagegen kaum Meldungen.

Woran erkenne ich denn einen seriösen Polstereibetrieb oder generell einen seriösen Handwerker?

Indem Sie einen Handwerker Ihres Vertrauens wählen. Sie können auch darauf achten, ob es sich um einen Innungsbetrieb handelt. Das führt die entsprechenden Betriebe in ihrer Berufsbezeichnung oder führen es in ihrer Firmenphilosophie an. Bei seriösen Handwerksbetrieben – das gilt auch für die Dachdecker-Branche, bei der es auch immer mal wieder Abzocker-Fälle gibt – ist es möglich, sich vor dem Auftrag ein unverbindliches Angebot einzuholen. Und ganz wichtig: Lassen Sie sich niemals an der Tür überfahren!