Von Annette Steininger

Hirschberg. Nach einem nicht-öffentlichen Vor-Ort-Termin mit Anwohnern und Gemeinderäten sowie einem nicht-öffentlichen Ratsbeschluss am Dienstag, steht fest: Die Hauptstraße, deren Kanal vergrößert und deren Belag zwischen Raiffeisen- und Fenchelstraße erneuert wird, erhält anstatt neuem Asphalt nun wirklich Pflaster. "Dieser Beschluss fiel einstimmig aus", gab Bürgermeister Ralf Gänshirt am Freitag bekannt.

Das sei auch der "Wermutstropfen" für die Anwohner, die sich gegen diese Art der Neugestaltung gewehrt hatten. Wie berichtet, waren 45 Unterschriften gesammelt worden. Eine der Initiatorinnen, Karin Bauer, wurde am Donnerstag über das Ergebnis der Gemeinderatsentscheidung informiert. Im Rahmen einer Info-Veranstaltung der Gemeinde und beim Vor-Ort-Termin seien "wichtige Aspekte" seitens der Anwohner genannt worden, die der Rat in seine Entscheidung miteinfließen ließ, sagte Gänshirt.

So wurden einige Anliegen der Anwohner bei der Variantenauswahl berücksichtigt. Diese hatten moniert, dass es durch einen niveaugleichen Ausbau der Straße mit kompletter roter Pflasterung und nur einer grau abgesetzten Mittelrinne zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern, Rad- und Autofahrern kommen könnte. Der Gemeinderat entschied sich letztlich für eine Variante, bei der es auf der Westseite einen grau abgesetzten Bereich von mindestens 90 Zentimetern gibt, auf dem sich Fußgänger bewegen können. Auf der Ostseite ist dieser 30 Zentimeter breit. Abgetrennt werden diese Fußgängerbereiche von jeweils einer 30 Zentimeter breiten Entwässerungsrinne. Damit entfällt die Mittelrinne, die aus Sicht der Anwohner für Radfahrer hätte gefährlich werden können. Nach Auffassung der Verwaltung wird die Übersichtlichkeit des Straßenverlaufs durch die optische und bauliche Aufgliederung noch verbessert. Zudem könne man, sollten künftig neue Leitungen verlegt werden müssen, das Ganze eröffnen und wieder mit Pflastern verschließen, ohne dass es nachher einem Flickenteppich gleiche.

...der nach der hier abgebildeten Variante gestaltet werden soll. Plan: Ingenieurbüro E. Schulz/Gemeinde

Auch die Parkmöglichkeiten in der Hauptstraße bleiben weiter bestehen. Nachdem das Ingenieurbüro E. Schulz in seinen Planungen angegeben hatte, dass bei einer Einzeichnung von Stellplätzen maximal sechs möglich seien, waren die Anwohner auf die Barrikaden gegangen, denn es gebe aktuell bis zu 14 am Fahrbahnrand. Gänshirt sprach von einem "Missverständnis". Es sei bloß eine Möglichkeit gewesen, und der Gemeinderat habe nie die Absicht gehabt, Parkflächen einzeichnen zu lassen. Geparkt werden darf also nach der Neugestaltung weiterhin dort, wo es möglich ist, ab einer Gesamtbreite von 6,90 Metern, nämlich zwischen Friedrich- und Fenchelstraße.

Zudem hatten sich die Bürger an den geplanten Blumenkübeln gestört. Gänshirt gab gestern bekannt, dass auf die Pflanzung von Straßenbäumen und auf den Einbau von Kübeln oder Hochbeeten verzichtet wird. Sorgen hätten sich einige gemacht wegen eventueller Schäden am Haus, die durch die Baumaßnahme entstehen könnten. Gänshirt betonte, dass es ein Beweissicherungsverfahren geben werde. Die Verwaltung möchte im Mai an die Ausschreibungen gehen, sagte der stellvertretende Bauamtsleiter Karl Martiné. Mitte oder Ende Juni sollen die sieben- bis achtmonatigen und 1,1 Millionen Euro teuren Bauarbeiten, über die und deren Auswirkungen man die Anwohner regelmäßig informieren will, beginnen.

Und wie sehen diese die Beschlüsse des Gremiums? Die RNZ erreichte Karin Bauer, die aber nur für sich selbst sprach, weil sie noch nicht mit den anderen Anwohnern reden konnte: "Ich bin total frustriert." Sie erinnerte an die zu erwartende höhere Lärmbelastung, die jedoch abgetan worden sei. Auch fürchtete sie weiter, dass es durch das Herabsenken des Pflasters irgendwann zu Stolperfallen kommen werde. Sie fragte sich zudem, ob Rinnen Autofahrer wirklich davon abhalten würden, nicht zu nah an die Fußgänger zu fahren.

Nicht gelten ließ sie Gänshirts Argumentation, dass das Leitbild zur Gestaltung des öffentlichen Raums ja nach einer breiten Bürgerbeteiligung 2018 beschlossen worden sei. Danach fällt die Hauptstraße in besagtem Bereich in den Typ "historische Gassen" und soll gepflastert werden. Das sieht auch der Gemeinderat weiter so. "Wir Anwohner wurden damals nicht gefragt", sagte Bauer. Bei den anderen Punkten hätte der Gemeinderat einige Schritte in die richtige Richtung gemacht.