Claudia Werheid (2.v.r.), bei der Gemeinde zuständig für Seniorenarbeit, und Ella Drop (r.) von der AWO führen Balkongespräche beim „Wohnpark Mozartstraße“ in Leutershausen. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Wie geht’s?", fragt die Seniorenarbeiterin der Gemeinde Hirschberg, Claudia Werheid, diejenigen, die an diesem Morgen auf ihren Balkonen im "Wohnpark Mozartstraße" stehen. Diese können nicht klagen, und auf die weitere Frage Werheids, ob sie etwas benötigen, äußern sie auch keine Wünsche.

Doch Werheid und Ella Drop, stellvertretende Dienstleiterin für das Betreute Wohnen bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Kreisverband Rhein-Neckar, wissen, wie wichtig derzeit der Kontakt zu den älteren Mitbürgern ist. So finden etwa, bedingt durch die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie, die regelmäßigen Treffen der Senioren in der Alten Villa etwa zum Skatspiel oder einfach zum gemütlichen Beisammensein momentan nicht statt.

Und viele Senioren bleiben aus Angst vor einer Ansteckung lieber in ihrer eigenen Wohnung. Umso wichtiger ist daher die regelmäßige Kontaktaufnahme, damit die älteren Bürger nicht das Gefühl bekommen, allein gelassen zu werden.

"Die Senioren wissen, zu welchen Zeiten ich komme, und stehen dann schon auf ihren Balkonen oder an den Fenstern", berichtet Werheid. Oftmals reicht dieser kurze Kontakt, doch manche ältere Menschen haben auch Probleme mit der Isolation in den eigenen vier Wänden. Darüber erzählen sie aber lieber am Telefon, wie Drop weiß. "Ich betreue die Bewohner des Wohnparks telefonisch und versuche, einmal täglich mit ihnen Kontakt aufzunehmen", beschreibt sie ihre derzeitige Arbeit. Die Telefongespräche selbst dauerten dann schon mal eine halbe Stunde. "Ich vereinbare aber auch Termine mit Ärzten für Hausbesuche", erläutert Drop.

Einkäufe für die Senioren erledigt Werheid entweder gleich selbst oder wendet sich an Kirstin Wolski vom Familienbüro der Gemeinde, die die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe in Hirschberg organisiert. "Das ist eine gewachsene Aktion", berichtet Wolski über die Entstehung der Nachbarschaftshilfe. Bereits vor der Schließung der Schulen Mitte März habe sich bei ihr jemand gemeldet und angeboten, für die Senioren einkaufen zu gehen. Daraus sei die Idee entstanden, dass das Familienbüro als Vermittler auftritt. Mit Erfolg, denn in der Zwischenzeit hätten mehr Bürger ihre Hilfe angeboten, als diese nachgefragt werde.

Das liegt aber auch daran, dass vieles unbürokratisch funktioniert. So berichtet Werheid von einem Fall, bei dem sie für eine Seniorin eingekauft habe und die Einkäufe vor deren Wohnungstür abstellte. Als dies die Nachbarn mitbekamen, boten sie sofort an, zukünftig diese Einkäufe zu übernehmen.

Es soll aber nicht nur bei der Unterstützung bei den alltäglichen Dingen bleiben. "Wir wollen noch diese Woche ein gemeinsames Essen organisieren", erläutert Werheid. Da die Gaststätten derzeit geschlossen sind, soll ein Caterer das Essen zu den Senioren bringen, die vorher ihre Lieblingsspeisen "à la carte" ausgewählt haben. Das Essen soll möglichst gleichzeitig ausgeliefert werden, sodass die Senioren, wenn auch räumlich getrennt, zusammen speisen können. "Das kommt auch den Hirschberger Gastronomen zugute", weist Claudia Werheid auf einen weiteren Vorteil dieser Aktion hin.

Ebenso will man für die Unterhaltung der Bewohner des Wohnparks etwas tun. "Wir sind im Gespräch mit mehreren Musikvereinen", erklärt Drop. Diese könnten beispielsweise vom Garten des Wohnparks aus dessen Bewohnern einige Lieder vortragen. Das wäre auch für die Musikvereine eine Gelegenheit für einen Auftritt, denn diese seien während der Corona-Krise sicherlich rar, nimmt Drop an.