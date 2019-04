Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Es ist eine heitere Runde, die der RNZ die Planungen für den historischen Ortsrundgang in Großsachsen vorstellt. Kein Wunder, ist das Projekt des Runden Tisches Kultur doch kurz vor der Vollendung. Voraussichtlich im Sommer, so die Beteiligten, soll der 22 Stationen umfassende Rundgang eingeweiht werden. Bereits vor zwei Jahren ging derjenige in Leutershausen an den Start. Nun haben die Projektbeteiligten darüber gesprochen, wie die Vorbereitungsarbeiten gelaufen sind.

"Wir haben uns entweder durch den Lorscher Kodex gekämpft - das war etwas anstrengender - oder einfach Rainer Gutjahr angerufen, der jede Frage beantwortet hat", erzählt Rainer Müller vom "Runden Tisch Kultur". Historiker Gutjahr arbeitet auch an der Ortschronik. Auch Alteingesessene wie Ernst Bock und Martin Stöhrer waren eine große Hilfe bei der Recherche zu den Rundgängen.

"Wir freuen uns auch, dass die Gemeinde so offen war für unsere Idee", betont Wiebke Dau-Schmidt vom "Runden Tisch Kultur". Es hätte ja immer mal wieder Anstöße in diese Richtung gegeben, sagt Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt. Durch "das großartige Engagement" hätte der Rundgang aber Fahrt aufgenommen. Auf die Frage, wie viele Stunden die Aktiven in die Arbeit investiert hätten, gab Müller zurück: "Stunden? Jahre!" Auch die Gemeinde ist involviert; sie kontaktiert die Eigentümer, ob sie bereit seien, an ihrem Haus eines der Schilder zu akzeptieren. In Großsachsen haben bis auf einen alle zugestimmt. "Die meisten freuen sich und fühlen sich geehrt", berichtet Gänshirt aus Erfahrung.

Ein kreatives Team: Astrid Poß-Hofmann, Rainer Müller, Rainer Gutjahr und Wiebke Dau-Schmidt (vorne, v.l.) sowie Stefanie Bickel und Ralf Gänshirt (hinten) beim Betrachten der Entwürfe für die Ortsrundgang-Schilder. Fotos: Kreutzer

Möchte einer das Schild nicht, tritt laut Verwaltungsmitarbeiterin Stefanie Bickel "Plan B" in Kraft. Dann wird das Schild auf einer Stele im öffentlichen Raum platziert. Zum Beispiel auch, wenn die Anbringung am Haus aus Denkmalschutzgründen nicht möglich ist. Von den 22 Stationen befinden sich 14 in Privatbesitz. Für das Startschild, das sich gegenüber der Alten Tabakfabrik befindet, spenden die "Großsaasemer Buwe" den Erlös des Flohmarkts. Auch weitere Spenden seien schon zugesagt worden, berichten die Projektbeteiligten. Weitere sind allerdings sehr willkommen, denn das Ganze kostet auch etwas. In Leutershausen hatte die Gemeinde 10.000 Euro eingeplant, für Großsachsen sind es laut Gänshirt nun 8000 Euro. Ob das aber reichen wird, steht noch nicht fest. Daher hoffen die Beteiligten, dass Spenden wie von den "Großsaasemer Buwe" oder in Leutershausen von der IG Storchekerwe und dem Sing- und Volkstanzkreis vielleicht Schule machen.

Denn schließlich werden nicht nur die Schilder angeschafft, sondern auch eine Broschüre hergestellt. Die Details zu den Ortsrundgängen von Großsachsen und Leutershausen sollen künftig in einer gemeinsamen Broschüre Platz finden - quasi spiegelverkehrt und daher von beiden Seiten lesbar. Bislang gab es nur eine für Leutershausen. Was Dau-Schmidt bei der Erarbeitung faszinierend fand, war, dass sich die Ortsteile durch ganz unterschiedliche Sachen auszeichnen. Bickel nickt: "Das stimmt. In Leutershausen hat sich das Ortsleben zum Beispiel rund um die Markthalle abgespielt."

Besonderheiten, die Großsachsen ausmachen, sieht Dau-Schmidt beispielsweise in der Alten Tabakfabrik und ihrer Geschichte. Aber auch in den Bergwerken und Mühlen. Eine Besonderheit, die Großsachsen zudem früher ausmachte, war der Apfelbach, der quer durch den Ort floss. Durch zwei große Schilder, die auf Höhe des Obsthofs Stein und an der ehemaligen Metzgerei Salbinger in der Breitgasse aufgestellt werden, kann man sich ein Bild davon machen, wie der Bach sich einst sichtbar durch Großsachsen schlängelte. Auf wann genau die Fotos zurückgehen, konnte die Gruppe nicht sagen, aber dass es auf jeden Fall vor 1960 gewesen sein muss, da in dieser Zeit der Bach unter die Straße gelegt wurde. Faszinierend: Für die von Grafikerin Astrid Poß-Hofmann gefertigten Schilder wurde genau der Standort gewählt, von dem man die gleiche Perspektive wie auf dem Foto hat.

Überhaupt sind die Schilder hübsch anzusehen, mit den historischen Fotos, erläuternden Texten und dem QR-Code, durch den man sich noch einmal alles in Ruhe im Internet durchlesen kann, wenn man möchte. Auch die Informationen über die acht Mühlen, die es einst gab, wird man dort finden. "Ich wusste nicht, dass es so viele sind", sagt Hauptamtsleiter Gänshirt. Die letzte, die entstanden ist, sei die Klosa-Mühle gewesen, weiß Historiker Gutjahr. Die Mahlmühle ging aus dem Pochwerk der stillgelegten Grube und Hütte "Zur Hilfe Gottes" hervor. Der herrschaftliche Konzessionsbrief für den Müller Jakob Kogler (Kochler) datiert von 1789. Überhaupt weiß der Geschichtsexperte immer wieder nette Anekdoten aus der Vergangenheit zu erzählen: So soll um 1900 ein "Wurzelgräber" in der Nähe des von Nebel umgebenen Marbacher Hofs ein Gespenst gesichtet haben. "Das ist sogar amtlich dokumentiert", verrät Gutjahr schmunzelnd. Der Marbacher Hof ist übrigens nicht Teil des Ortsrundgangs geworden, weil er sich etwas außerhalb des Ortes befindet. Ebenso die "Villa Rustica". Gleichwohl lohnt sich ein Ausflug zu beiden Orten, finden die Aktiven.

Lohnenswert ist zudem, an einer Führung teilzunehmen, die es wie in Leutershausen auch in Großsachsen geben wird. Laut Wiebke Dau-Schmidt gab es hierzu vor allem am Anfang Anfragen. Schmunzelnd erinnert sie sich an eine Führung mit "älteren Herrschaften", mit denen sie kaum vorwärtsgekommen ist, weil ihnen an fast jeder Ecke eine Anekdote von früher einfiel. Gefreut haben sich die Beteiligten, dass die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg das Angebot genutzt hat. Aber auch Auswärtige sind auf den Ortsrundgang aufmerksam geworden, wie Stefanie Bickel erzählt. So hätte sie einige Anfragen von Privatleuten gehabt, die vom Rundgang gelesen hätten und dadurch auf Hirschberg aufmerksam geworden waren.

Sobald die neue Broschüre fertig ist, die an vielen Stellen im Ort wie in Tankstellen, Hotels und Gaststätten ausliegen soll, wird sie ebenfalls Ortsansässige wie Touristen zum Ortsrundgang locken.

Info: Wer die Erstellung des Ortsrundgangs in Großsachsen durch eine Spende unterstützen möchte, wendet sich an Verwaltungsmitarbeiterin Stefanie Bickel, Tel. 0 62 01/ 5 98 90.