Von Max Rieser

Hirschberg. Ralf Gänshirt ist das Gemeindeoberhaupt: Dies wissen wohl alle Hirschberger. Weniger bekannt ist, dass er auch regelmäßig als Schöffe, also als ehrenamtlicher Richter, am Weinheimer Amtsgericht tätig ist und das schon seit fast 15 Jahren: "2005 bin ich das erste Mal am Mannheimer Landgericht angetreten", berichtet Gänshirt. Das kam daher, dass der Bürgermeister früher in Heddesheim gewohnt hat. Nach seinem Umzug nach Weinheim 2009 wechselte er als Schöffe ans dortige Amtsgericht, dem er auch heute noch treu ist. Lediglich eine kurze Pause habe es gegeben in der Zeit, bevor er Bürgermeister wurde. Seit 2019 ist er wieder fest dabei und versucht, alle Termine, für die er geladen wird, anzunehmen.

Schöffen nehmen gleichberechtigt zu Richtern an Gerichtsprozessen teil, überwachen die Verhandlungen und entscheiden am Urteil mit, können dieses also auch verhindern. Durch die aktive Mitwirkung an Urteilssprüchen sei das Schöffenamt auch ein starkes demokratisches Werkzeug und somit "teilweise auch Bürgerpflicht", findet Gänshirt. Die Schöffen werden auf Anfrage der Gerichte von den Gemeinden vorgeschlagen und dann von den Kammern ausgewählt. Das Verfahren dazu sei von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, berichtet Gänshirt.

In Hirschberg sei es lange Zeit in der Hand der Gemeinderatsparteien gewesen, die die Schöffen vorschlugen und dann von der Verwaltung ausgesucht wurden: "Davon sind wir mittlerweile ganz abgekommen und haben das völlig geöffnet." Mittlerweile ist der Ablauf so, dass, wenn wieder Schöffen gesucht werden, die Gemeinde die Stelle veröffentlicht und bewirbt: "In Hirschberg hatten wir noch nie Probleme, die Vorschlagsliste zu füllen", erklärt er. In großen Städten komme es häufiger vor, dass es Schwierigkeiten bei der Anzahl der Bewerber gebe. Generell kann jede volljährige Person mit deutscher Staatsbürgerschaft, gegen die kein Ermittlungsverfahren vorliegt oder die ihre Amtsfähigkeit durch Verurteilung verloren hat, Schöffe werden.

Als Gänshirt vor seiner Tätigkeit als Verwaltungschef als Hauptamtsleiter arbeitete, sei das "Füllen der Liste" sein Ressort gewesen: "Ich habe mich dann eingelesen und fand es wirklich interessant", erzählt er. Letztendlich für die Teilnahme entschieden habe er sich, da durch diese Tätigkeit die eigene Perspektive "unheimlich erweitert" würde. Man bekomme einen Eindruck von Geschehnissen, Menschen und Taten, die einem im Alltag "eher verborgen" bleiben würden. Durch die Teilnahme an einem Prozess würden die Beweggründe klarer und der Blick auf die vermeintlichen Täter und ihre Schicksale differenzierter. Das sei aber nicht immer leicht.

Neben kleineren Fällen und Delikten habe er auch schon Tötungsdelikte begleitet. Besonders belastend sei es immer, wenn die Opfer Kinder gewesen seien: "Das nimmt einen einfach mit, wenn man dann Beweisfotos sichten muss und mitbekommt, was da passiert ist. Das vergisst man nicht mehr", sagt er.

Obwohl das Amt freiwillig und ehrenamtlich ist, würde man von den Richterinnen und Richtern stets ernst genommen: "Die Gespräche laufen immer vollkommen auf Augenhöhe ab. Da wird man nicht als Laie abgetan", berichtet der Bürgermeister von seinen Erfahrungen. Situationen, in denen die Einschätzung der Schöffen der der Richter völlig entgegengestanden hätte, habe er noch nicht erlebt: "Manchmal diskutiert man über die Höhe des Strafmaßes, aber bei schuldig oder nicht schuldig ist man sich in der Regel einig."

Ungefähr einmal im Monat muss Gänshirt als Schöffe vor Gericht erscheinen. Einfach absagen, weil man mal keine Lust hat, ginge nicht: "Man muss nachweisen, dass man krank ist oder es terminliche Überschneidungen gibt", berichtet er. Das mache auch die Ernsthaftigkeit des Amtes klar, das keine reine Freizeitbeschäftigung sei. Trotzdem halte sich der Arbeitsaufwand in Grenzen. Die Schöffen haben keine Akteneinsicht und müssen sich daher nicht lang auf die Termine vorbereiten. Die am Amtsgericht in Weinheim verhandelten Fälle seien auch meist mit einer Sitzung abgearbeitet. Das sei am Landgericht anders gewesen, wo es auch mal mehrere Verhandlungstage für einen Prozess gegeben habe.

Mitte dieses Jahres, schätzt Gänshirt, würden die Gerichte wieder auf das Rathaus zukommen und Freiwillige suchen. Wer gern Schöffe werden möchte, findet die Ankündigung auf der Homepage der Gemeinde und im Mitteilungsblatt.