Die Verlegung der neuen Wasserversorgungsleitung im Bereich der Lobdengaustraße zwischen der AVR-Anlage und dem Aussiedlerhof Reisig wird nicht ganz so einfach. Zahlreiche Kabel liegen in den Banketten, der Unterbau der Straße ist mit Schadstoff belastet. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Versorgung der Hirschberger mit Trinkwasser muss gesichert sein. Darin waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt an diesem Dienstag einig. Doch im Leitungsnetz der Gemeinde gibt es einige Schwachstellen. Das zeigte sich etwa im Oktober 2016, als die Hauptleitung der Wasserversorgung in der Oberen Bergstraße brach. Damals kam in Teilen Großsachsens für mehrere Stunden kein Wasser aus den Leitungen.

Dieses Ereignis sorgte dafür, dass die Gemeindeverwaltung die Sicherheit der Wasserversorgung für die Hoch- und Niederzonen in Hirschberg analysierte und vom Leutershausener Ingenieurbüro Schulz Verbesserungsvorschläge erarbeiten ließ. Einer dieser Vorschläge betrifft den Bereich der Lobdengaustraße zwischen der AVR-Anlage und dem Aussiedlerhof Reisig. "Bei einem Ausfall der Hauptleitung kann es zu Versorgungsengpässen kommen", betonte Erich Schulz vom gleichnamigen Ingenieurbüro. Er hob die Dringlichkeit hervor, in diesem Bereich eine zusätzliche Wasserleitung zu verlegen, damit ein sogenannter Ringschluss hergestellt werden kann.

Doch dies gestaltet sich etwas komplizierter als gedacht. Dabei ist die Querung der Autobahntrasse in der Unterführung gar nicht das Problem, denn das Fundament des dortigen Brückenbauwerk hat keinen durchgängigen Betonkörper, sodass die Leitung hier einfach in den Boden gelegt werden kann, wie Schulz erklärte. Das viel größere Problem besteht darin, entlang der Straße genügend Platz für eine Wasserleitung im Boden zu finden.

"In den Banketten liegen bereits zahlreiche Kabel", erläuterte Schulz. Bliebe also der Untergrund der eigentlichen Straße. Doch hier zeigt sich, dass der dortige Asphalt mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet ist. Laut Umweltbundesamt sind PAK "für Mensch und Umweltorganismen eine besorgniserregende Stoffgruppe. Viele PAK haben krebserregende, erbgutverändernde und/oder fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften".

Die in Großsachsen festgestellten PAK wurden ausgewaschen und drangen in den Unterbau der Straße ein. Die Entsorgung dieses belasteten Materials ist recht teuer, sodass das Verlegen der rund 625 Meter langen neuen Wasserleitung knapp 470.000 Euro kosten wird.

"Das macht die Versorgung sicherer", befürwortete Jörg Mayer (Freie Wähler) ebenso wie die Mitglieder der anderen Gemeinderatsfraktionen das Verlegen der zusätzlichen Wasserleitung. Allerdings bereiteten Christian Würz (CDU) und Eva-Marie Pfefferle (SPD) die Kosten von knapp einer halben Million Euro etwas Sorgen. Schulz verdeutlichte jedoch, dass die von Würz vorgeschlagene Verlegung der Wasserleitung in die Bankette, wo sich bereits verschiedene Versorgungsleitungen befinden, den "Kostenrahmen sprengen würde".

"Ist das so dringend, dass wir es dieses Jahr angehen müssen?", fragte Pfefferle mit Blick auf die Kosten und die Haushaltslage. "Man muss Themen auch einmal abhaken", sprach sich Bürgermeister Ralf Gänshirt dafür aus, den Ringschluss noch in diesem Jahr fertigzustellen. Zudem würden die Kosten nicht den Gemeindehaushalt belasten, sondern über den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Kommune finanziert und damit auf den Wasserpreis umgelegt.

Auch Oliver Reisig (FDP) und Karlheinz Treiber (GLH) sahen die Notwendigkeit, die Wasserversorgung möglichst rasch zu sichern. So empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat einstimmig, einen Beschluss zum Bau der zusätzlichen Wasserleitung in der Lobdengaustraße zu fassen. Darüber hinaus soll die Verwaltung die Planung für einen weiteren Ringschluss in der Platanenstraße aufnehmen, um so die Wasserversorgung weiter zu sichern.