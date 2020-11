Von Annette Steininger

Hirschberg. Auch der Freizeitsport ruht nach der neuesten Corona-Verordnung den November über. Tennis und Golfen sind aber unter Auflagen erlaubt. Was der erneute Lockdown für die Sportvereine bedeutet, was das für Folgen haben könnte und wie sie weiter planen, haben die Vorsitzenden der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), des Turnvereins "Germania" Großsachsen (TVG) und des Fußballvereins Leutershausen (FVL) der RNZ erzählt.

> Für die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) bedeutet der neuerliche Lockdown, "dass all unsere Arbeit der letzten Wochen in Hygiene und Abstand für die Katz war", klagt Vorsitzender Rüdiger Kanzler frustriert. Der Wegfall im Frühjahr habe zum Aufgeben einiger Übungsleiter geführt, die sie aber gerade wieder kompensiert hätten. Und nun der erneute Lockdown.

Doch nicht nur der Wegfall des Sports an sich trifft die Mitglieder: "Sportliche Tätigkeit ist immer mit Disziplin verbunden. Ein Verein vermittelt dies, darüber hinaus auch soziale Komponenten und soziale Kontakte, die jetzt wieder wegfallen", erläutert Kanzler. Viele Sportler würden nun leider zuhause festsitzen – "der Ausgleich fehlt".

Im Handball sind der Spielbetrieb und das Training ab Dritter Liga abwärts eingestellt; alle anderen Abteilungen wie Breitensport, Turnen, Gymnastik, Leichtathletik, Judo und die Kursangebote ruhen ebenfalls. "Auch Reha-Sport wurde aufgrund einer Empfehlung des Verbandes aufgegeben, obwohl dies noch möglich wäre", erzählt der SGL-Vorsitzende.

Im November wollte die Sportgemeinde eigentlich mit ihrem neuen Angebot "Tretrollersport" starten. "Das müssen wir aufschieben", so Kanzler. Auch die neuen Zumba-Kurse sollten eigentlich in diesem Monat beginnen.

Einen Trost gibt es aber für die SGL: "Unsere Mitglieder haben uns die Stange gehalten", berichtet Kanzler stolz. Durch das Jungteufel-Projekt im Handball habe der Verein weiterhin guten Zulauf. Mitgliederaustritte fürchtet der Vorsitzende nicht: "Alle wollen baldmöglichst wieder aktiv sein." Sowohl die Kursteilnehmer als auch alle anderen. "Wir hoffen im Dezember auf einen Restart. Wir kennen das schon vom Frühjahr", sagt der Vorsitzende.

Die hervorragende Arbeit des Teams werde nun aber leider durch Corona ausgebremst. Die SGL habe viel in Hygiene investiert. "Leider wird das von der Politik nicht honoriert", bedauert Kanzler. "Durch die schwierige Hallensituation in Verbindung mit Corona-Auflagen können wir das Training in allen Abteilungen nur mit größter Anstrengung aller Übungsleiter und Trainer durchführen", erzählt er von den zurückliegenden Monaten. Sein Dank gelte Melanie Hofmann (Leiterin Breitensport) und Jürgen Fitzer (Spielplanung Handball), die organisatorisch Großes geleistet hätten.

Trotz der schwierigen Situation ist die Sportgemeinde nicht untätig: Die Jungteufel werden ihren YouTube-Kanal aktivieren, um sich daheim fit zu halten. Jugendkoordinator Chris Körner und Timo Baumann arbeiten wie im Frühjahr daran. Über die WhatsApp-Gruppen würden Übungen kommuniziert, erläutert Kanzler.

Wie es dann im Dezember weitergeht? "Planen kann man in diesen Zeiten leider überhaupt nicht mehr. Wir werden gegen Ende November neu überlegen", kündigt der SGL-Vorsitzende an. Das werde aber nicht einfach, "da auch die Leichtathleten und Fußballer in der kalten Zeit in die Halle streben".

Für Ehrenamtler sei es eine katastrophale Zeit und das Ehrenamt mit Fulltime-Job leider nicht mehr leistbar. "Ich befürchte, dass in Zukunft noch mehr aussteigen" meint Kanzler. Er selbst bleibt aber dabei. Allerdings mache das Durcheinander keinen Spaß.

Jetzt will sich Kanzler in Geduld üben und Liegengebliebenes nachholen, was die Organisation betrifft. Für die SGL-Mitglieder wünscht er sich, dass sie den Kontakt beibehalten. Auch das Home-Workout will der Verein fördern.

> Für den Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen bedeutet der Wegfall der Aktivitäten "einen schweren Verlust", wie Vorsitzender Marco Fleckenstein betont. Denn die Abteilungen hätten Hygienekonzepte erstellt und versucht, die Sportkameraden so gut wie möglich zu schützen und gleichzeitig unter erschwerten Bedingungen das Sportangebot aufrecht zu erhalten. Der TVG hatte auch schon Pläne beziehungsweise neue Kursangebote für den November. "Es ist allerdings müßig, dem jetzt hinterherzutrauern", findet Fleckenstein.

Die Mitglieder halten dem TVG jedenfalls größtenteils die Treue: "Aktuell haben wir nur eine geringe Anzahl an Vereinsaustritten." Der Verein würde jetzt noch mal gezielt auf seine Sozialtarife hinweisen. "Mitglieder, die durch Covid-19 oder einer anderen Ursache in eine finanzielle Schieflage kommen, haben bei uns die Möglichkeit, den Beitrag zu reduzieren beziehungsweise auszusetzen", erläutert der Vorsitzende. Der TVG nimmt die Situation an, so wie sie ist, versucht das Beste daraus zu machen und hofft, so bald wie möglich wieder ein Sportangebot machen zu können. Eine Wiederaufnahme im Dezember ist geplant. Bis dahin soll es ein Online-Angebot für die Mitglieder geben.

Außerhalb des Internets aktiv bleiben können aber die Tennisspieler. "Zunächst waren wir am Sonntag sehr froh, dass Tennis weiter erlaubt ist, wenn auch mit Einschränkungen", sagen die Abteilungsleiter Tilmann Greiner und Moritz Stadler. Am Montagabend seien sie dann vom Badischen Tennisverband informiert worden, dass die neue Verordnung "unerwartet und ohne Vorwarnung" spezifiziert wurde und man plötzlich nur noch einen Platz in der Halle bespielen dürfe. "Diese neue Regelung traf bei allen auf wenig Verständnis, da die Abstände beim Tennis mehr als eingehalten werden können", so Greiner und Stadler. Auch das Lüften der Halle habe im Oktober kein Problem dargestellt, "sodass eigentlich alle Voraussetzungen gegeben sein sollten".

Nichtsdestotrotz hat die Tennis-Abteilung kurzfristig umplanen müssen und einen Hallenplatz geschlossen. Um aber den Spielbetrieb erst einmal aufrecht zu erhalten, haben die TVG’ler kurzerhand wieder einen Freiplatz hergerichtet.

Des Weiteren sind sie in Kontakt mit der Gemeinde Hirschberg getreten und haben sich erkundigt, wie die neue Verordnung genau zu verstehen sei. "Denn wir haben von anderen Vereinen und Gemeinden im Umkreis gehört, dass der Betrieb trotzdem normal weiterläuft", erzählen Greiner und Stadler. Diese Antwort stehe allerdings noch aus. "Bis nun Klarheit herrscht, fahren wir mit diesem zweigleisigen Modell Halle/Freiplatz." Außerdem gebe ihnen dieses Modell Zeit zu planen, falls sie den gesamten November nur auf einem Platz in der Halle spielen können.

> Für den Fußballverein Leutershausen (FVL) kommt der neuerliche Lockdown "nicht so überraschend", sagt Vorsitzender Marcel Fischer. Selbst der kühnste Optimist habe nicht damit gerechnet, dass die Runde den Winter über wie gewohnt stattfinden kann. Es sei aber schon suboptimal, dass es keinen Trainingsbetrieb mehr gibt, findet Fischer. Sowohl für die Jugend als auch für die Aktivität. "Man muss auch sehen: Fußball ist ein Freiluft-Sport. Und dass es da im Dezember weitergeht, halte ich für unrealistisch", glaubt der FVL-Vorsitzende. Auch ein Hallentraining im Winter hält er vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation für eher ausgeschlossen.

Sollten die Erste und die Zweite Mannschaft im Dezember tatsächlich wieder starten, fürchtet er um die Spieler: "Das Verletzungsrisiko nach vier Wochen Trainingspause wäre einfach zu groß." Sein Wunsch für die Jugend wäre, dass selbst wenn vorerst kein Spielbetrieb möglich sein sollte, sie zumindest im neuen Jahr wieder mit dem Training starten dürfe. Dass ein Spielbetrieb noch in diesem Jahr stattfindet, daran glaubt der Vorsitzende nicht so recht.

Fischer scheint eine Vorahnung zu haben, dass in den nächsten Monaten nicht viel passieren wird. Schon vor einigen Wochen hat der FVL sein Hallenturnier abgesagt, dass eigentlich im Januar über zwei Wochenenden hätte stattfinden sollen. "Mit so vielen Mannschaften in einer Halle wäre es schwierig gewesen, ein Hygienekonzept einzuhalten", erläutert Fischer.

Dabei ist Fußball nach wie vor angesagt: Immerhin zwischen 100 und 150 Zuschauer kamen an den vergangenen Spiel-Wochenenden vor dem Lockdown. "Das ist nicht mehr oder weniger als sonst", erläutert der Vorsitzende.

Deutlich geringer aber sind die Einnahmen beim FVL. "Die Stadionwirtschaft hatte noch keinen Tag auf in diesem Jahr", so Fischer. Dies, sowie die fehlenden Einnahmen durch deren Vermietung und durch Veranstaltungen wie dem Straßenfest reißen ein Loch in die Vereinskasse. "Das sind wohl 10.000 bis 20.000 Euro, die dieses Jahr an Einnahmen fehlen werden", rechnet der Vorsitzende vor. Geld kommt noch durch Sponsoren und Mitgliedsbeiträge in die Kasse. Weil gut gewirtschaftet wurde und es noch Rücklagen gibt, kommt der FVL vorerst über die Runden. "Aber wenn das noch ein Jahr dauert, müssen wir uns etwas einfallen lassen", sagt Fischer nachdenklich. An eine Erhöhung der moderaten Mitgliedsbeiträge denkt der Vorsitzende derzeit aber nicht.

Jetzt hofft er, dass "seine" Fußballer trotz allem rausgehen und sich bewegen. Gerade die Aktivität sollte sich fit halten. Dass das ohne Fußballplatz gar nicht so einfach ist, weiß Fischer: "Wenn sich Fußballer bewegen, haben sie am liebsten den Ball dabei."