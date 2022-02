Hirschberg. (ans) Im Rahmen des Gesamtentwässerungsplans für Leutershausen und aufgrund der gesammelten Erfahrungen durch Starkregenereignisse geht die Gemeinde nach und nach die Kanäle an. Zwei Bauabschnitte in Leutershausen sind bereits umgesetzt, als dritter wurde bereits im vergangenen Jahr die Hauptstraße zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße festgelegt. Noch im Frühjahr oder im Sommer sollen die Arbeiten im Ortskern von Leutershausen beginnen und dann insgesamt circa sieben bis acht Monate dauern.

Der Gemeinderat fasste nun in der Sitzung am Dienstag den Baubeschluss für die Kanalvergrößerung mit Wasserversorgung und Straßenbau. Außerdem beauftragte er die Verwaltung mit der Ausschreibung, Umsetzung und ermächtigte sie mit der Auftragsvergabe. Aus der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt, in der das Ingenieurbüro E. Schulz die Maßnahme vorgestellt hatte, ergab sich als Anregung noch, dass auf die Markierung von Stellplätzen zunächst verzichtet werden soll, ebenso wie auf unterschiedliche Pflasterfarben zur Verdeutlichung von Stellplätzen. Auf der Ostseite der Hauptstraße soll ein Parkverbot geprüft werden, und, wo möglich, will man Pflanzkübel aufstellen.

Die Gesamtmaßnahme wird rund 1,1 Millionen Euro kosten und damit rund 200.000 Euro mehr als ursprünglich gedacht. Denn bei Bodenuntersuchungen stellte sich heraus, dass sowohl der Asphalt als auch der Straßenunterbau stark belastet sind. "Wir sehen die Notwendigkeit dieser Maßnahme", betonte Christian Würz für die CDU. Außerdem freute er sich über die guten Gestaltungsvorschläge und dass die Hauptstraße mit der Großsachsener Straße – bis zur Eichendorffstraße – optisch künftig eine Einheit bilde. So soll auch hier der Abschnitt als "Mischverkehrsfläche" niveaugleich und mit einem hellroten Betonsteinpflaster ausgebaut werden. Die Wasserrinne in der Mitte soll hellgrau gepflastert werden. Würz bat noch darum, die Anwohner rechtzeitig mit ins Boot zu nehmen und mit Informationen zu versorgen. Das sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt zu.

Jürgen Steinle (GLH) wollte von der Verwaltung noch wissen, ob die geplanten Maßnahmen so ausreichen, auch in zeitlicher Hinsicht. "Oder müssen wir künftig mehr machen?" Bürgermeister Ralf Gänshirt war überzeugt davon, dass das Vorgehen auskömmlich sei. "Wir müssen unsere Kanäle im Auge behalten, aber wir sind da schon vorbildlich unterwegs", betonte der Bürgermeister.

Bei dieser einen Kanalmaßnahme bleibt es in diesem Jahr allerdings nicht. Zudem fasste der Gemeinderat nämlich am Dienstag den Beschluss für die Sanierung mehrerer Kanäle. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 275.000 Euro. Dabei stehen in folgenden Straßen in Großsachsen Arbeiten bevor: in der Ahornstraße, Lessingstraße, Mörikestraße, Pestalozzistraße und in der Ulmenstraße. In Leutershausen: im Adalbert-Stifter-Ring, im Brombeerweg, in der Hauptstraße, in der Hermann-Löns-Straße, Im Hefen und im Kastanienweg.