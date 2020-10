Hirschberg. (ans) Nun steht auch in Hirschberg fest: Die beiden Martinszüge finden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Das teilte Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage mit. Die Martinsmänner sollen aber trotzdem an die Kinder verteilt werden. In Großsachsen veranstaltet der Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen am 6. November den "Tag des Kinderturnens" in der Sachsenhalle und gibt im Anschluss daran an die Kinder die Martinsmänner unter den gegebenen Hygieneregeln aus. Und in Leutershausen veranstalten der evangelische und der katholische Kindergarten jeweils intern eine kleine Martinsfeier, wo die Martinsmänner ebenfalls "unter strengen Hygienebedingungen", so Richter, an die Kinder verteilt werden.