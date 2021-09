Hirschberg. (ans) Die Nachricht, die der Verwaltung am vorgestrigen Dienstag ins Haus geflattert war, sorgte für sorgenvolle Mienen im Gemeinderat. Denn der Ausbau des Kreisverkehrs an der Anschlussstelle A5 Hirschberg West führt dazu, dass die Lobdengaustraße und ein Feldweg Umleitungsstrecke werden. Am gestrigen Mittwoch gab es auch eine Presseinformation seitens des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Darin teilte dieses mit, dass die Zufahrt zum "P+M"-Parkplatz beim Kreisverkehr vom 6. Oktober bis voraussichtlich 12. November gesperrt wird.

In dieser Bauphase werde der östliche Teil der Straße "Im Rott" für die Verlegung des Verkehrs auf den Bypass fertiggestellt. Hierfür wird auch eine Ampel aufgestellt. "Dies erfordert die voll-ständige Sperrung der Zufahrt zum P+M Parkplatz", teilte das RP mit. Für die Zufahrt zur AVR-Anlage und die Andienung der Firma Döderlein sei in Absprache mit den Betroffenen und der Gemeinde Hirschberg eine Umleitung über die Lobdengaustraße errichtet worden.

Müllfahrzeuge werden nach den Aussiedlerhöfen über den Feldweg auf die L541 geleitet. Hierzu werde dieser für den Verkehr freigegeben. Auf Nachfrage von Matthias Dallinger (CDU) sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt, dass der Bauträger hierfür Schlaglöcher füllen würde. Dallinger mahnte angesichts der umliegenden Pferdekoppeln an, darauf zu achten, dass langsam gefahren wird.

Sattelschlepper werden laut RP durch das angrenzende Wohngebiet auf die B3 umgeleitet. Aufgrund des Begegnungsverkehrs werden drei Ausweichbuchten entlang der Umleitungsstrecke auf der Lobdengaustraße angelegt, zusätzlich werde im Wohngebiet ein beidseitiges Parkverbot im genannten Zeitraum jeweils von Montag bis Freitag zwischen 7 und 16.30 Uhr angeordnet.

Bernd Kopp (FW) schlug vor, den Anwohnern vielleicht ein Feld zum Parken anzubieten oder Plätze in der Tiefgarage. Bürgermeister Ralf Gänshirt wollte sich Gedanken machen und vielleicht sogar Volker Zeilfelder wegen Parkplätzen im Bereich seines Edeka-Markts kontaktieren.

Während des Umbaus des Kreisverkehrs muss dieser voll gesperrt werden. Die Anbindung des Gewerbeparks erfolgt währenddessen provisorisch über den künftigen Bypass, der derzeit hergestellt wird. Dazu wird die östliche Böschung der Straße "Im Rott" verbreitert. Die Arbeiten liegen laut RP im Zeitplan. Auf 1,8 Millionen Euro belaufen sich die Kosten, die zu 80 Prozent der Bund und zu 20 Prozent das Land trägt.