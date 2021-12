Die Arbeiten für den neuen evangelischen Kindergarten Leutershausen in der Fenchelstraße schreiten voran: So wurden die Fenster eingebaut und die Außendämmung des Gebäudes angebracht und verputzt. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Das relativ gute Wetter im Spätsommer und Herbst haben die am Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen beteiligten Baufirmen genutzt, um die Fertigstellung des Gebäudes voranzutreiben. Auf dem Dach sind längst die Ziegel angebracht, und auch Module für die von der Energiegenossenschaft Hohe Waid betriebene Fotovoltaikanlage sind auf den nach Osten und Westen geneigten Dachflächen von den umgebenden Straßen aus zu sehen.

Mit einer Leistung von 81 Kilowattpeak erreiche diese Anlage rund das Zehnfache an Leistung einer normalen Fotovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus, teilte Matthias Schütze vom Vorstand der Energiegenossenschaft auf RNZ-Anfrage hin mit. "In den kommenden Tagen soll die Fotovoltaikanlage fertig montiert werden und könnte dann bald schon Strom liefern", wusste der stellvertretende Bauamtsleiter der Gemeinde, Karl Martiné, noch weitere Details.

Die Fenster wurden ebenfalls eingebaut und die Außendämmung des Gebäudes angebracht und verputzt. Bisher ist hier allerdings nur der sandfarbene Unterputz zu sehen. "Der Oberputz soll im kommenden Frühjahr aufgebracht werden", erläuterte Martiné. Auch im Inneren des Gebäudes seien die Arbeiten vorangeschritten. Die Versorgungsrohre seien verlegt worden, und in dieser Woche beginne die Vorbereitung zu Installation der Fußbodenheizung. Wenn diese installiert ist, könne der Estrich aufgebracht werden.

Mit Beginn des neuen Jahres wolle man auch mit den Arbeiten an der Außenanlage des Kindergartens beginnen, so Martiné. Dass der zu Baubeginn angestrebte Termin Ende dieses Jahres für die Fertigstellung des Gebäudes nicht zu halten sein wird, hatte Bürgermeister Ralf Gänshirt bereits vor etwa einem halben Jahr mitgeteilt.

Damals war er davon ausgegangen, dass der Kindergarten möglicherweise im Februar oder März kommenden Jahres bezugsfertig sein könnte. Ursache für diese Verzögerung sei die Knappheit bei Baumaterialien. Diese hat nun dazu geführt, dass sich der Fertigstellungstermin noch weiter in das kommende Jahr hinein verschiebt. Derzeit rechnet man mit Juli 2022. "Wenn alles gut läuft", schränkte Karl Martiné seine Prognose ein.

Damit verzögert sich auch der Beginn des zweiten Bauabschnitts im katholischen Kindergarten in Leutershausen. Während des Abschnitts sollen die Kinder des Kindergartens St. Martin in den Pavillon bei der Martin-Stöhr-Schule einziehen. In diesem sind bis zur Fertigstellung ihres neuen Domizils aber die Gruppen des evangelischen Kindergartens untergebracht. Daher kann der zweite Bauabschnitt im katholischen Kindergarten erst beginnen, wenn die Gruppen der evangelischen Einrichtung aus dem Pavillon ausgezogen sind.

Ob der Kostenrahmen von insgesamt rund acht Millionen Euro eingehalten wird, wie noch vor einigen Monaten von Gänshirt angenommen, wird sich aber erst zeigen, wenn die Projektsteuerer Astrid Fath und ihr Architektenkollege Thomas Thiele das nächste Mal dem Gemeinderat über den Fortgang der Arbeiten an dem Neubau berichten.