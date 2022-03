Von Max Rieser

. Trotz knackigen Temperaturen am Morgen begannen am Samstag die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Bibelgartens wieder mit ihrer Arbeit. Der erste Spatenstich im Getreidebeet war es wegen der gefrorenen Erde zwar noch nicht, es konnte sich beim "Frühjahrsputz" aber schon ans Unkraut und an den Pflanzenschnitt gemacht werden: "Heute wird erst mal alles zurückgeschnitten", berichtete Bärbel Richter, die als Erste angekommen war. Die ökumenische Gruppe arbeite "mehr oder weniger aus dem Bauch heraus", sagte Richter lachend.

Aus dem eigenen Garten und aus ihrer Arbeit im 2008 angelegten Bibelgarten neben der evangelischen Kirche in Leutershausen konnten sich die Helferinnen und Helfer aber schon einige Expertise aneignen. Unterstützung bekämen sie außerdem von den "Profi-Gärtnern" Isabell und Dirk Leistikow, die schon den Schnitt der Obstbäume besorgt hatten. Dabei hatte auch Andrea Müller-Bischoff, oder "die Chefin", wie Richter sie liebevoll-scherzhaft nennt, geholfen.

Beim ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr brachte Müller-Bischoff zudem professionelle Hilfe von Anna Theisen mit, die gerade eine Ausbildung zur Gärtnerin absolviert und ab sofort im Garten hilft. So konnte Theisen auch gleich ihr Know-how einbringen, als sich Richter und Heidrun Hinz-Fischer fragten, wann der weit ausladende Lavendel am besten zu schneiden sei: "Einmal im Frühjahr und einmal nach der Blüte", empfahl die Gärtnerin in Ausbildung.

Der Bibelgarten ist in die Bereiche Glaube, Liebe und Hoffnung eingeteilt. In jeder dieser drei Gruppen sind thematische Beete mit unterschiedlichen Pflanzen beherbergt. Zu denen zählen neben alten Getreiden wie Emmer, Dinkel und Einkorn im Getreidebeet auch Zierpflanzen wie die kurz, aber reich blühende Zistrose: "Unser ganzer Stolz", wie Müller-Bischoff sagt. Aber auch andere Rosen und sogar eine Hanfpalme wachsen im Garten. Zwischen den Pflanzen ist Schotter gestreut. Das dürfe aber nicht täuschen, erklärt Müller-Bischoff: "Wir sind natürlich Gegner von Schottergärten und achten sehr darauf, dass wir viele Blüten für Insekten haben." Der Schotter habe aber drei gute Eigenschaften für den Garten. Zum einen speichere er die Wärme, was mediterranen Pflanzen wie dem riesigen Rosmarinstrauch, der schon erste Blüten zeigt, gut gefalle. Zum Zweiten bleibe die Erde unter dem Schotter länger feucht, wodurch weniger gegossen werden müsse, und zum Dritten könne man so besser zwischen den Pflanzen umhergehen, ohne etwas zu zertreten.

Viele der Pflanzen ziehen die Hobby-Gärtner, zu denen an diesem Samstag auch Gabriele Mihlan-Penk und Jürgen Bohn zählten, zu Hause vor und pflanzen sie dann in den Garten. Auf einigen Beeten hat die Truppe Hundehaare verteilt. Diese seien nicht nur ein "prima Dünger". "Wir haben öfter Besuch von einem Reh", erklärt Müller-Bischoff. Erst habe man gerätselt, welches Tier die Triebe anknabbere, sie selbst habe aber aus dem eigenen Garten Erfahrung damit, wie Wildverbiss an Pflanzen aussehe. Irgendwann habe ein Besucher des Friedhofs das Tier beobachtet und fotografiert. Seitdem streuen sie Hundehaare, deren Geruch das Reh abhalten soll.

Normalerweise steht vor jeder Pflanze ein Schild mit dem deutschen und lateinischen Namen, einer biblischen Erwähnung und der Herkunft des Gewächses. In diesem Jahr blieben die teilweise schon etwas verwitterten Schilder im Geräteschuppen. Das liege daran, dass neue Schilder in Planung sind, für die schon Texte überarbeitet wurden. Für die Umsetzung ist Joe Tremmel zuständig. Um die Kosten für die Schilder zu decken, sucht Müller-Bischoff noch nach Spendern.

Der Garten ist auch ein Platz zum Verweilen, vor allem unter dem weit ausladenden Maulbeerbaum auf dem "Platz der Begegnung". Von dort betrachtet Ursel Bock die radikal zurückgeschnittenen Obstbäume: "Ich weiß zwar, dass sie so besser wachsen, aber es sieht doch traurig aus", sagt sie und lacht. Generell gebe es "im dicht bebauten Leutershausen" zu wenige Bäume, finden die Helferinnen und Helfer.

Wer beim Bibelgarten mithelfen möchte, kann sich den Treffen mit anschließendem Frühstück immer am ersten Samstag im Monat um 9 Uhr anschließen. Auf dem "Platz der Begegnung" unter dem Maulbeerbaum findet außerdem immer am letzten Donnerstag eines Monats die "Oasenzeit", ein Gottesdienst, statt. Die nächste ist für den 31. März um 18 Uhr geplant.

Info: Spenden für die Schilder können mit dem Verwendungszweck "Bibelgarten" an das Spendenkonto der evangelischen Kirche überwiesen werden.

IBAN: DE20 6709 2300 0033 4361 30