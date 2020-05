Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Das 200., 300. und 400. Mitglied des im Jahr 2000 gegründeten Vereins Förderkreis Olympia-Kino Hirschberg-Leutershausen war jeweils eine Frau. Umso schöner, fand die Zweite Vorsitzende, Renate Keppler-Götz, jetzt, dass nun mit Jürgen Knackmuß ein männliches Neumitglied die 500er-Marke geknackt hat.

Am Freitagvormittag überbrachte der Vorstand des Förderkreises, vertreten neben Keppler-Götz durch die Erste Vorsitzende, Wiebke Dau-Schmidt, Kassierer Thomas Götz und Jürgen Glökler, ihrem 500. Vereinsmitglied zwei Flaschen Secco vom Weingut Teutsch und der Winzergenossenschaft Schriesheim sowie eine für ein Jahr geltende Freikarte ab dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung. Wann das sein wird, ist derzeit noch unklar. "Wir arbeiten an einem Hygienekonzept", sagte Wiebke Dau-Schmidt.

Vor rund sechs Wochen startete der Verein einen Aufruf, das kleine Kino, das 1952 eröffnete, durch eine Mitgliedschaft in Zeiten der Schließung wegen der Corona-Pandemie zu unterstützen. 45 Eintritte verzeichnet der Vorstand seitdem, sodass der aktuelle Stand 531 Mitglieder beträgt. "Wir haben auch Spenden bekommen, oder die Leute haben Kinogutscheine erworben", freute sich Keppler-Götz. "Das Besondere an diesem Kino ist, dass die Menschen in Krisenzeiten kommen und sagen, dass es erhalten bleiben muss", meinte Glökler. "Die Mitglieder sind der dicke Ast, auf dem wir sitzen – die Wertschätzung fürs Kino ist gigantisch", meinte auch Götz.

Das sei ein Resultat der Vereinsarbeit, fand Carla Hartmann, die schon länger Mitglied ist und ihren Ehemann Jürgen Knackmuß nun zum Beitritt bewegte. "Das ist eine ganz wichtige Einrichtung in Leutershausen", sagte der Chemiker. Er selbst kenne das Kino seit den 1980er Jahren, nachdem er nach Schriesheim gezogen war. "Ich schätze dort das Familiäre", meinte er. Und erinnert sich, dass er einst dem Filmvorführer zur Seite stand, als die DVD nicht zum Start zu bewegen war. Knackmuß’ Tipp, die mit einem Fingerabdruck versehene Scheibe mit einem weichen Tuch abzuwischen, zeigte Erfolg.

Aber das Ehepaar Hartmann und Knackmuß hegt auch noch andere Erinnerungen, die mit dem Kino verbunden sind. So wohnt das Paar in der Adalbert-Stifter-Straße just in jenem Haus, das einst dem Ehepaar Fritsche gehörte. Beide, so berichtete Dau-Schmidt, übernahmen das Leutershausener Kino 1967 sowie später auch das "Gloria" in Heidelberg, das Hans Fritsche preiswürdig nach oben brachte. Auch nach seinem Tod 1985 blieb Marianne Fritsche dem Olympia-Kino in seiner weiteren Geschichte mit wechselnden Pächtern treu und gab ihren Posten an der Kasse erst 2005 auf.

"So schließt sich doch der Kreis", sagte Renate Keppler-Götz mit Blick auf Jürgen Knackmuß, seine Frau und ihren Bezug zur Leutershausener Kino-Institution.

Info: Nach der Initiative zur verstärkten Mitgliederwerbung und Online-Angeboten von Filmen, hat der Förderkreis-Vorstand des Olympia-Kinos in Leutershausen nun eine weitere Idee. Er bittet in Kooperation mit der Rhein-Neckar-Zeitung darum, dass Kinofreunde während der Kino-Schließung ihre lustigsten, spannendsten und schönsten Erinnerungen ans Olympia-Kino, gerne auch mit Fotos, an die RNZ-Adresse Hirschberg@rnz.de senden. Die RNZ wird diese Einsendungen dann in loser Folge abdrucken.