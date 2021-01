Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. In zwölf von 16 Bundesländern dürfen Hundefrisöre ihre Salons öffnen. Baden-Württemberg allerdings gehört zu denjenigen, die es nicht erlauben. Das trifft auch eine Leutershausenerin hart: Ines Richter hatte erst im September 2020 ihren Salon in der Hauptstraße eröffnet, musste dann aber im Dezember aufgrund des Lockdowns wieder vorerst schließen.

"Wir Hundefrisöre sind nun auf verschiedenen Ebenen aktiv und kämpfen für eine Aufhebung dieses Verbotes. Wir haben viele offizielle Ämter und Behörden aktiviert", erzählt Richter. Eine Kollegin klagt sogar stellvertretend für die 5000 Hundefrisöre im Land. Und eine Hundefrisörin aus Emsdetten (Nordrhein-Westfalen) war mit ihrer Klage schon erfolgreich. Das Verwaltungsgericht Münster hat einem entsprechenden Eilantrag stattgegeben. Allerdings kann die Stadt Emsdetten, die der Hundefrisörin den Betrieb untersagt hatte, noch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.

Richter kann das Verbot in Baden-Württemberg jedenfalls nicht verstehen, so würde in ihrem Hundesalon ja keinerlei Menschenkontakt stattfinden. "Meine Kunden leinen den Hund draußen an der Tür an, und ich übernehme den Hund dann kontaktlos und nehme ihn zur Pflege mit in den Salon", schildert sie das mögliche Vorgehen. Geld oder Karte würden am Halsband befestigt werden. Genauso würden die Hunde den Salon auch wieder verlassen.

Gemeinde kann Abweichungen zulassen

In ihrer Verzweiflung hat sich Richter per Mail auch an Bürgermeister Ralf Gänshirt gewandt und bittet die Gemeinde um eine Ausnahmegenehmigung: "Hundesalons sind wichtig für das Tierwohl, eine Ansteckungsgefahr von Mensch zu Mensch kann nicht stattfinden", argumentiert Richter. Außerdem kämen täglich lediglich maximal drei bis vier Hunde.

Jetzt haben aber auch Frisöre für Menschen derzeit keine Möglichkeit zu öffnen. Daher wollte die RNZ wissen, warum dann Hundefrisöre aus Sicht von Richter eine Sonderstellung bekommen sollten. Aus ihrer Sicht geht es hier keineswegs nur um Schönheit, sondern vor allem um die Aufrechterhaltung des Tierwohls und der Verhinderung von Krankheiten durch mangelnde Pflege. "Hier geht es insbesondere auch um Vorbeugung gegen Hautkrankheiten durch das Entfernen von Verfilzungen oder auch das Kürzen der Krallen, um Verletzungen und das Einwachsen zu verhindern", erläutert sie.

So könne zwar ein Tierarzt auch Krallen kürzen, für die Haare seien allerdings nur die Hundefrisöre zuständig. "Und viele Hundebesitzer sind mit der Fellpflege überfordert", sagt Richter. Sie erinnert sich mit einem unguten Gefühl an Fälle nach dem ersten Lockdown, als sie noch nicht selbstständig war. Da gab es einige Fälle, bei denen den Hundefrisören nichts anderes übrig blieb, als das Fell radikal kurz zu scheren.

Bürgermeister Gänshirt bestätigt der Frisörin per Mail (die Korrespondenz liegt der RNZ vor), es sei richtig, dass die Gemeinde Hirschberg in Einzelfällen Abweichungen von der aktuellen Corona-Verordnung zulassen könne. "Aufgrund der hohen Infektionszahlen im Rhein-Neckar-Kreis und der Tatsache, dass selbst eine Trendumkehr derzeit nicht zu erkennen ist, hielten wir dies jedoch für das falsche Signal", teilt der Bürgermeister der Hundefrisörin mit. In Abstimmung mit anderen Gemeinden im Kreis sowie mit dem Ordnungsamt des Rhein-Neckar-Kreises hätte sich die Kommune für diesen Weg in der aktuellen Situation entschieden.

Sobald sich die Infektionszahlen im Kreis "deutlich verringern und auf einem vertretbaren Niveau einpendeln", würde die Verwaltung sie gerne unterstützen, sagt Gänshirt der Hundefrisörin zu. "Auch wenn meine Antwort nicht Ihrem Wunsch entspricht, so dürfen Sie dennoch sicher sein, dass Handel und Gewerbe, Gastronomie und Handwerk unseren großen Rückhalt genießen und die bestmögliche Unterstützung durch die Gemeinde erhalten sollen", betont der Bürgermeister weiter. Aber in der aktuellen Situation gelte es abzuwägen. Dafür bittet Gänshirt um Verständnis.

Das kann Richter aber für die Argumentation nur bedingt aufbringen, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Infektionszahlen in Hirschberg doch derzeit nicht hoch seien (Stand Freitagmittag: 16 aktive gemeldete Fälle). Im Hinblick darauf, dass es sich bei ihrem Geschäft "um nicht körpernahe Dienstleistungen" handelt, sieht die Hundefrisörin durch die Öffnung des Salons "keinerlei Gefahr für eine erhöhte Ansteckungsgefahr". Richter wäre auch bereit, zusätzliche Auflagen zu akzeptieren, beispielsweise eine Begrenzung auf maximal drei Hunde täglich. "Für den aktuellen Monat liegen mir bereits dringende Anfragen von Hundebesitzern vor, die für ihren Hund einen Pflegetermin reservieren möchten", erklärt sie.

Richter ist auch davon überzeugt, dass keine Kettenreaktion von weiteren Anfragen zu erwarten sei, da es sich bei "Ines’ Hundehütte" um den einzigen Hundesalon in Hirschberg handelt.

Aus Sicht des baden-württembergischen Sozialministeriums ist die Sache eigentlich klar, wie ein Pressesprecher auf RNZ-Anfrage mitteilt. So untersage Paragraf 13 der Corona-Verordnung den Betrieb von Hundesalons, Hundefriseuren und vergleichbaren Einrichtungen der Tierpflege, mit Ausnahme von Tierpensionen. Allerdings, so räumt der Sprecher ein: Nach Paragraf 20 Absatz 2 der Corona-Verordnung können Kommunen eigenständig Ausnahmen treffen: "Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund im Einzelfall Abweichungen von den durch diese Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung aufgestellten Vorgaben zulassen."

Auch der Hirschberger Bürgerbüro-Leiter Christian Müller hat Richter dazu geschrieben und erläutert: "Die Ausnahmeregelung in der Corona-Verordnung soll dazu dienen, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz umzusetzen. Aus unserer und aus Sicht des Gesundheitsamtes ist aufgrund der Startphase Ihres Hundesalons die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben." Gerne würde die Gemeinde die Öffnung des Hundesalons zulassen, jedoch wolle sie hier keinen Präzedenzfall im Rhein-Neckar-Kreis schaffen und sich auch nicht über die aktuelle Corona-Verordnung hinwegsetzen.

Und Bürgermeister Gänshirt macht gegenüber der RNZ deutlich, dass es hier nicht um den Willen der Gemeinde gehe, "sondern um eine Gesamtbetrachtung der Pandemielage und eine Abwägung der Allgemein- und Individualinteressen". Gerne würde die Verwaltung die Öffnung des Hundesalons zulassen. "Aber mit welcher Begründung sollten dann andere Betriebe, mit vielleicht ähnlichem Hygienekonzept geschlossen bleiben?", fragt sich Gänshirt.

Ines Richter hofft dennoch weiterhin, dass die Gemeinde Hirschberg vielleicht doch noch den wichtigen Grund sieht oder dass die Klage der Kollegin Erfolg hat. Denn eigentlich ist ihr Salon trotz der schwierigen Corona-Situation gut angelaufen. Sie hatte sich einen rund 60 Hunde zählenden Kundenstamm aufgebaut. "Um davon leben zu können, müssten es allerdings doppelt so viele sein", gibt Richter unumwunden zu.

Dass sie momentan überleben kann, verdankt sie nur der Tatsache, dass sie zuhause nicht Alleinverdienerin ist. Denn sie kann derzeit keine Unterstützungshilfen beantragen, weil sie noch bis Ende Februar vom Gründerzuschuss profitiert. "Aber der reicht nur, um die Miete und die Nebenkosten zu decken", sagt Richter. Da in Baden-Württemberg nun "Click and Collect" erlaubt ist, kann man zumindest bei ihr Tierfutter und Pflegemittel bestellen und im Salon abholen.

Was sie unabhängig von ihrer eigenen Situation bedauert: Ihr kam kurz vor dem Lockdown die Idee, obdachlosen Menschen zu helfen und erstellte zehn Weihnachtsgutscheine für einen Hundesalon-Besuch, die sie an die Caritas in Weinheim weitergab. Dort warten sie nun auf Einlösung.

Wenn Richter oder ihre Kollegen nun nichts mehr erreichen, werden sich die Hunde der Obdachlosen wohl erst nach dem Ende des Lockdowns über einen Salonbesuch freuen können.