Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Die Planungen für das 44. Straßenfest, das vom 3. bis 5. Juli stattfindet, waren Thema bei einer Sitzung der teilnehmenden Vereine. Im Wesentlichen werde es wieder das gewohnte Angebot geben, hieß es in einer von Organisator Walter Scholl verschickten Pressemitteilung. Die Schlagerbar habe sich allerdings endgültig als Teilnehmer verabschiedet. Wie Scholl auf RNZ-Nachfrage sagte, hätte es nicht genügend Helfer gegeben. Zudem setzt der Partnerschaftsverein für ein Jahr aus, da er sein 15-jähriges Bestehen feiert.

Der Dartclub veranstaltet bereits am Freitag eine "Blaulicht-Party" und wieder am Samstag ein Turnier sowie ein "Kratzer-Spiel". Die Kinder-Olympiade findet am Samstag von 12 bis 14 Uhr statt. "Der Flohmarkt soll weiter aufgewertet werden, indem man mehr gewerbliche Aussteller zulässt", teilte Scholl mit. Auf Anfrage sagte er, dass es in den vergangenen zwei Jahren Lücken beim Flohmarkt gegeben habe, die so geschlossen werden sollen. Bislang habe die Gemeinde die Anzahl der gewerblichen Anbieter beschränkt. Nun will der Organisator mit der Verwaltung das Gespräch suchen, um die Beschränkung aufheben zu lassen.

Vom Radiosender SWR 3 hatte es laut Scholl eine Anfrage gegeben, beim Straßenfest eine Party zu veranstalten. Dies sei jedoch aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Wie Scholl im RNZ-Gespräch erläuterte, seien hierfür nur die zwei Höfe vom Handball-Förderverein und von der SGL 1c in der Mittelgasse in Frage gekommen. Die beiden Vereine hätten jedoch erklärt, dass es schwierig sei, die Wünsche beziehungsweise Auflagen zu erfüllen. Dazu hätte auch eine überdachte Bühne gehört. Generell hatte sich Scholl über die Anfrage gefreut, hätte eine solche Party doch auch mehr Werbung bedeutet. Weitere Teilnehmer am Straßenfest seien herzlich willkommen, betonte Scholl.

Doch nicht nur um das bevorstehende Fest ging es beim Treffen. Auch eine Nachlese stand für die Vertreter von Sängereinheit, MGV 1884, Pfadfindern St. Georg, Evangelischem Posaunenchor, Handball-Förderverein, Partnerschaftsverein, 1. DCH, SGL 1c, Arbeiterwohlfahrt, dem Verein für elektronische Tanzmusik und Schnatterenten auf dem Programm. Das Rathaus war mit Bürgermeister Ralf Gänshirt, der neuen Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter, Verwaltungsmitarbeiterin Stefanie Hose und Eugen Münd vom Ordnungsamt sehr gut vertreten.

Das vergangene Straßenfest sei "ein sehr gutes" gewesen, resümierte Scholl. Die Reinigung in den Straßen und in der Toilettenanlage am Samstagmorgen bemängelte Eugen Münd. Sie soll in diesem Jahr verbessert werden, teilte Scholl mit. Der Freitag bei MGV 1884, Sängereinheit, Handball-Förderverein, FVL und beim Dartclub habe schon sehr gut begonnen. Der Flohmarkt am Samstagvormittag sei bei bewölktem Wetter gut besucht gewesen. "Die vor vier Jahren begonnene Kinder-Olympiade fand sehr viel Zuspruch", freute sich Scholl. 74 Kinder beteiligten sich am Wettbewerb. Am Samstagabend hätten viele Gäste das Fest besucht. "Alle Teilnehmer waren sehr zufrieden", bilanzierte der Organisator.

Bei der Kostenbesprechung waren keine besonderen Ausgaben zu verzeichnen. Jürgen Schmitt vom Posaunenchor hatte die Abrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Von den Vereinen sind keine weiteren Nachzahlungen notwendig. Die nächste Straßenfest-Sitzung findet am 28. April, um 19 Uhr, im Gasthaus "Zum goldenen Hirsch" statt.