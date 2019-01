Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Oft haben Überlebende des Holocaust versucht, mithilfe künstlerischer Ausdrucksformen das Erlittene zu verarbeiten. Wie aber gehen Künstler der Gegenwart mit diesem Thema um? Diese Frage wurde zum Anstoß der Ausstellung "erinnern-vergessen-bewahren", die der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge anlässlich des Holocaust-Gedenktages ab dem 27. Januar in der Rathaus-Galerie zeigt.

"Für uns als Synagogenverein ist es Neuland, eine solche Ausstellung auszurichten, und wir freuen uns sehr darauf", sagt der Vorsitzende Michael Penk beim Pressegespräch, bei dem auch einige der Künstler anwesend sind. Dass sich der Arbeitskreis nun auch der Kunst als Aspekt der Erinnerungsarbeit öffnet, ist Vorstandsmitglied Veronika Drop zu verdanken, die diese Ausstellung auch kuratiert. Als ehemalige Vorsitzende des Heddesheimer Kunstvereins hat sie Kontakte zu vielen Künstlern aus der Region, die sie dazu einlud, ihre Gefühle zum Holocaust in ihren Arbeiten auszudrücken. Am Ende haben 15 Künstler zugesagt, doch vielen ist es nicht leichtgefallen, ein solches Thema umzusetzen.

"Ich kann es nicht aushalten, es geht mir einfach zu nahe", sagte Roland Geiger, einer der teilnehmenden Künstler. Er wollte beinahe aufgeben und vollendete seine bereits begonnene Skulptur "Verbrannte Füße" nur auf nachdrückliche Bitten. Unter den Titel "Verletzte Seelen" stellt Bernd Gerstner seine Kastenbilder und Leinwände, die er mit Erde, Sand und Ackerboden bearbeitet. "Der Todesengel" nennt er seine Installation über den Lagerarzt Josef Mengele.

Bildhauerin Uta Hamerla-Aulbach fasst ihre Gefühle in Skulpturen aus patiniertem Ton, Elvira Dick in Steine auf Leinwand, und Veronika Drop malt den "Schrei der Steine" in Acryl. Myriam Holme, die auch das Mahnmal vor der Synagoge geschaffen hat, formt ihre "Tagebücher" aus Seife. Asche ist das Material für die Installation der Hirschberger Künstlerin Karin Schmiedebach. Wie "Phönix aus der Asche" wächst auch der fragile, expressive Holztorso von Kurt Adam Arnold. Sein Namensvetter Kurt Arnold aus Hirschberg erschafft plakative Pop-Art-Porträts.

Mit der Kettensäge arbeitet der Bildhauer Bernhard Apfel seine plastischen Collagen. Zerbrechlich dagegen sind die Kokons aus Ton von Traudel Hagmann. Anouk Bourrat-Moll beschäftigt sich in ihren mal geometrisch-, mal figürlich-abstrakten Arbeiten mit den Zehn Geboten. Matthias Strugallas schwarz-weiße und graue Werke stehen unter dem Titel "Ausgrenzung". In schmerzhaften Zeichnungen verarbeitet Rainer Negrelli seine Konfrontation mit der Geschichte als Deutscher in Paris. Und Fotografin Jo Goertz gedenkt mit ihren "Babyhänden" den 1,5 Millionen Babys und Kleinkindern, die zu namenlosen Opfern des Holocaust wurden. Aus vielen bewegenden Gesprächen mit den Künstlern entwickelte sich das Thema der Ausstellung: "erinnern - vergessen - bewahren".

> Eröffnet wird sie am Sonntag, 27. Januar, um 11 Uhr, in der Rathaus-Galerie. Nach der Vorstellung der Künstler durch Vorsitzenden Michael Penk wird der Heidelberger Theologe Hermann Bunse in die Ausstellung einführen.

> Im weiteren Programm gibt es am Samstag, 9. Februar, 18 Uhr, im Bürgersaal einen Vortrag von Veronika Drop über "Vergessene Künstler der NS-Zeit". Musikalisch begleitet ihn Bernadette Pack mit Gesang, Organetto und Shruti-Box sowie Alexander Peschko am Akkordeon. Am Samstag, 16. Februar, 18 Uhr, gibt es im Bürgersaal "Kurzprosa von Franz Kafka" mit Interpretation von Stefan Ackermann vom Institut für deutsche Sprache und Literatur. Den Abend begleitet Blues-Gitarrist Norbert Roschauer. Die Galerie öffnet zu den Veranstaltungen jeweils eine Stunde vorher.

> Bei der Finissage am 24. Februar, 11 Uhr, führt Kunsthistorikerin Aloisia Föllmer nochmals durch die Ausstellung.

> Zu sehen sind die Arbeiten, zu denen auch ein begleitender Katalog erscheinen wird, während der Rathaus-Öffnungszeiten.