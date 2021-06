Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Es werden noch einige Monate vergehen, bis der Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen bezugsfertig ist. Der Name steht allerdings bereits seit einigen Wochen fest: Für "Storchennest" hatte sich der Gemeinderat Ende April entschieden und war damit dem mehrheitlichen Votum der Hirschberger Bürger gefolgt, die aufgefordert waren, Namensvorschläge einzureichen.

"113 Vorschläge gingen bei uns ein, fast die Hälfte lautete Storchennest", erinnerte sich Bürgermeister Ralf Gänshirt am Montag bei der Übergabe der Hirschberg-Gutscheine an die Gewinner dieser Umfrage. Unter den 50 Einsendungen, die "Storchennest" vorschlugen, waren mit Margarete Brenner, Harald Eiermann und Klaus Grünert drei Gewinner ausgelost worden.

"Wie kamen sie auf diesen Namen?", wollte Pfarrerin Tanja Schmidt von den beiden erschienen Gewinnern Brenner und Eiermann wissen. "Ein Storchennest ist ein Symbol für Geborgenheit, für das Kinderkriegen und für Leutershausen", erläuterte Brenner. "Gerade heute hat ein Storch seine Runde über Leutershausen gedreht", ergänzte Eiermann.

Auch Gänshirt erinnerte der Name Storchennest an den "Heisemer Storch". Zugleich sah er darin das Symbol für die heranwachsenden Kinder, die irgendwann das Nest verlassen. "Es war uns wichtig, dass der Name aus der Bevölkerung kommt", ging Gänshirt auf den Auswahlprozess ein. Denn das Gebäude des evangelischen Kindergartens werde nicht nur von den Kindern genutzt, sondern auch von Vereinen oder anderen Organisationen aus der Gemeinde. Auf der Fassade soll später der Schriftzug "Storchennest" erscheinen. Und nicht nur das: In die Lochblechfassade im Eingangsbereich des Kindergartens soll eine Baumsilhouette mit einem Storch in einem Nest eingestanzt werden.

Der Platz vor dem Eingang werde ebenso einladend mit einer Sitzgruppe und einem Baumstamm gestaltet, sodass die auf ihre Kinder wartenden Eltern oder Großeltern hier eine Zeit verweilen können, ging Gänshirt auf Details des Neubaus ein. Von all dem ist heute noch nichts zu sehen. Der Rohbau ist zwar fertiggestellt, aber alleine die mit Folie verhangenen Fensteröffnungen belegen, dass noch viel Arbeit bevorsteht. So wird auch der geplante Termin für die Fertigstellung des Gebäudes Ende des Jahres nicht zu halten sein.

Derzeit geht man eher von Februar oder gar März aus, wie Gänshirt erklärte. Aber selbst auf diesen Zeitraum wollte sich Hirschbergs Bürgermeister nicht festlegen. "Wir können derzeit nur auf Sicht fahren", wies er auf die Probleme auf dem Bausektor hin, wo es momentan zu Materialknappheiten kommen kann. Dafür werde aber der Kostenrahmen von insgesamt rund acht Millionen Euro eingehalten. Damit ist dieser Neubau das teuerste Vorhaben der Gemeinde.

Ein Prestigeobjekt wollte Schmidt jedoch nicht darin sehen, denn die Vorgaben für Kindergärten verlangten größere Aufenthaltsräume für die Kleinen als bisher. Das alleine treibe die Kosten schon in die Höhe.

Der Name "Storchennest" gefiel Schmidt jedoch sehr. "Das lag einfach in der Luft", wies sie auf die verschiedenen Verbindungen des Storches zu Kindern und Leutershausen hin.